El oscuro presagio del cielo

El mar nos está esperando

a poco tiempo del sueño…

Luis Eduardo Aute

Hace tiempo escribía aquí sobre un libro de Montero Glez: La vida secreta de Roberto Bolaño. Una obra maestra. Lo digo sin ningún empaque. Pero también sin arrugar la voz. Las cosas como son. Me salen sarpullidos cuando veo anunciadas y reconocidas «cimas de las letras» que avergonzarían a cualquiera que de verdad ame los libros y no los anuncios publicitarios de las multinacionales del crimen literario. Es de obra larga este autor que escribe como decía Kafka que hay que escribir: a hachazo limpio. Pero no sólo para que se escuche el golpe seco del arma favorita de Jack Nicholson en El resplandor, la película de Stanley Kubrick basada en la magnífica novela de Stephen King. No sólo para que ese golpe seco embote los sentidos sino para todo lo contrario: para que lo que se cuenta se nos quede como un bicho raro y a lo mejor dañino en la conciencia. O escribes para sacar bichos que no les hagan palmas a quienes leen lo que escribes o mejor te dedicas a criar caracoles como Vic Van Allen, el tranquilo asesino de amantes de su mujer que se inventa Patricia Highsmith en Aguas profundas, uno de los primeros libros que leí en mi vida porque lo confundí con las novelas policiales que leía cuando era un adolescente y sólo me alimentaba de las novelitas del Oeste, del FBI y de Ciencia-Ficción. Voy al grano. O sea: a escribir algo sobre Carne de sirena, la última novela que he leído de Montero Glez.

Como no sigo ningún orden en mis lecturas, anoto un detalle: Carne de sirena es anterior a La vida secreta de Roberto Bolaño. Tengo aquí el libro desde hace tiempo. No importa. Los libros no envejecen si son de buena ley. Los otros son más viejos que la momia de Boris Karloff cuando aún están en la cabeza de quien los escribe. Miren qué primer párrafo y luego descansan un rato para seguir disfrutándolo a sus anchas: «El último día de su vida, Andrés Bouza se hizo a la mar temprano, sin dar importancia al oscuro presagio del cielo». Quien es capaz de redondear de esa manera el comienzo de una historia, ya puede tumbarse a la bartola porque el resto es cosa del ChatGPT, o como se llame en plan técnico eso tan raro de la Inteligencia Artificial. Se hace a la mar Andrés Bouza y a partir de ahí nos meteremos de lleno en las páginas de una novela deslumbrante. En serio lo digo. Las vidas que se cruzan en los recodos escondidos de los acantilados. Contrabandistas de baja estofa. Tullidos como si el fantasma del capitán Ahab surgiera de las profundidades marinas cuando la noche, igual que en las novelas antiguas, era como dicen que es la boca de los lobos. El temporal que obliga a buscar refugio donde sea. La imagen -casi como en una secuencia cinematográfica- que conduce al marino Bouza a la posada cuyo anuncio es el de una sirena bamboleada por el viento y la lluvia contra las paredes abruptas de un Finisterre encabritado. ¿Que si estamos en La isla del tesoro? Pues a lo mejor sí, y con mucho orgullo. Al menos para mí, que me adentré, sin resistencia alguna, en la casa donde habitaron el joven Jim Hawkins y toda la tropa de bucaneros que se dan cita en la posada Almirante Benbow, levantada por la mano maestra de Robert Louis Stevenson hace siglo y medio por lo menos.

El espacio de la representación es teatral, casi se limita a un sólo lugar. Y es ahí donde descubriremos la grandeza de quien sabe escribir como dios porque sus raíces vienen de la mejor literatura. Hablo de los personajes. Ese cura ciego, con sus discursos inagotables, que parece arrancado del Quijote: «Me llamo Antón y después de mí el Diablo». El tabernero, que es como su sparring en el cruce de una palabrería que llena la posada de historias que nunca dejan de tener al mar de casi absoluto protagonista. Lo presenta el cura ciego: «Aquí Penedo, al que llaman O Colorado, dueño de la taberna». Se completará el trío de personajes principales con el que se lleva la palma si yo tuviera que dar el Goya a alguno de ellos: «Y aquel de allí es Manolo Mariño, más conocido como el Chiruca». El joven «con un ojo a medio cerrar» que era según el cura como un demonio y un ángel a la vez: «Porque todo ángel no es más que un demonio bien dominado». Ni el cervantino Patio de Monipodio pudo dejarnos mejor herencia que este espacio donde los bramidos del mar, siempre presente hasta en los recuerdos, se estrellan contra la carcajada siniestra que parece salida de los mejores relatos de Edgar Allan Poe. No hay manera de escapar al destino decidido por las aguas encrespadas que azotan los barcos anclados en la derrota. El tiempo va y viene, regresa, porque «el pasado, aun el más doloroso, nos pertenece, tanto como nosotros le pertenecemos a él». En las miradas que se cruzan dentro y fuera de ese pasado, a golpe eufórico del viejo Winchester o un Kaláshnikov dispuesto a desatar la violencia, se esconderán los fardos del tesoro, la seguridad de que el final y el punto de partida son lo mismo por mucho que intentes hacer tuyas las torceduras del tiempo, el estruendo metálico de la venganza.

Nada hay mejor para las novelas excelentes que leerlas con la misma pasión que quien las escribe puso en el cumplimiento de su oficio. Y para muestra, uno de los párrafos finales que viene a ser como el que les anunciaba al principio de estas líneas. Siempre el mar en primer plano, como en las viejas y admirables historias de piratas que alimentaron la mejor literatura: «Cuando todas las cosas hayan desaparecido, el mar seguirá batiéndose y agitándose bajo la noche ciega…». Y fin.

