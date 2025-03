La extrañeza de las emociones

A la naturalidad, cuando no a la sencillez, de la escritura de Bernardo Atxaga (Asteasu, Guipúzcoa, 1951) habría que añadirle la extrañeza que sus narraciones despiertan en el lector, así como una serie de constantes que han hecho del autor de Obabakoak (1988) referencia inexcusable de la literatura contemporánea, no solo vasca. En este sentido, el exotismo, los afectos, la no distinción entre lo real y lo irreal, la causalidad mágica y una férrea intención de querer contar sus historias desde una oralidad primigenia cargada de personajes y espacios simbólicos juegan un papel decisivo en su poética narrativa. Desde el otro lado, libro de cuatro cuentos, puede inscribirse en la geografía literaria de corte fantástico del territorio mítico de Obaba.Pellentesque sollicitudin laoreet nisi, in aliquam mauris faucibus id. Suspendisse convallis eleifend imperdiet. Quisque auctor dignissim semper. Aliquam hendrerit venenatis mauris, quis pulvinar dolor consequat sit amet. Morbi sit amet mauris vel felis condimentum ultrices. Nam mi enim, posuere a tempus a, eleifend vel justo. Maecenas rutrum imperdiet lectus, ut vulputate ante ornare ut.

Sed scelerisque turpis enim, a tristique justo. Nunc et lacus at tortor hendrerit dapibus. Sed pretium sodales dolor non ultricies. Mauris mattis vehicula justo at convallis. Nunc nec est non eros ultrices pulvinar quis id ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Nunc gravida posuere erat nec rutrum. Nam nec elit sapien, id ornare purus. In non dui dolor. Integer pharetra consectetur nisi sed varius. Aliquam justo ante, vestibulum non ullamcorper in, eleifend et diam. Aenean consectetur aliquet felis, non blandit lectus pellentesque ac. Vivamus sem enim, fringilla porttitor placerat quis, iaculis vel erat. Duis id dolor sed urna malesuada pretium. Quisque blandit urna neque, id molestie nulla. Proin nulla nunc, scelerisque at facilisis nec, euismod at arcu. Donec consectetur ullamcorper dui non commodo. Curabitur faucibus odio in tortor luctus ullamcorper.

Sed eget nisi ligula. Mauris in ante id odio posuere lobortis. Aenean ut massa eros. Quisque quis massa ac lectus vulputate mollis eu eu purus. Praesent non dui mauris. Curabitur faucibus magna ac purus placerat et condimentum erat rhoncus. Aenean cursus neque ipsum, eu condimentum orci. Aenean est augue, ullamcorper ac pellentesque et, ultricies bibendum odio. Mauris eu justo ac erat congue viverra ac sed libero. Quisque suscipit mauris vel felis elementum feugiat. Proin sit amet consequat nulla. Nulla facilisi. Cras sem ipsum, tincidunt eget ultricies id, volutpat quis est. Cras scelerisque magna vel lorem euismod fermentum. Donec pulvinar urna vitae orci fermentum mollis.

Nunc et quam augue, id tempus dolor. Etiam orci magna, euismod eget tempus sed, congue id mauris. Nunc gravida sem quis lectus facilisis malesuada. Duis quis arcu in lacus vestibulum vulputate. Etiam commodo mauris eget enim viverra at faucibus nibh volutpat. Donec viverra ultricies

Suscríbete para seguir leyendo