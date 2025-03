Jóvenes de hoy, jóvenes de mañana

La imagen de tres jóvenes en bicicleta corriendo por calles o caminos nos remite con facilidad a la iconografía que la cultura popular ha creado para esas historias, con frecuencia más centradas en apelar a la nostalgia del adulto que a los coetáneos de las protagonistas. Sin embargo, Magali Le Huche sabe dirigirse al público juvenil en Las tres reinas (Garbuix Books, traducción al castellano de Regina López Muñoz, traducción al catalán de Montserrat Terrones) a través de la historia de Mireille, Astrid y Hakima, cuya amistad cómplice dibuja un retrato de la sociedad actual y su relación con la juventud.

Las tres niñas, que sufren acoso en la escuela por no responder al ideal corporal pregonado socioculturalmente, nos van mostrando cómo la ausencia de respuesta de los diferentes implicados desemboca en su necesaria toma de conciencia en forma de road trip hacia el Palacio del Elíseo. La autora va tejiendo un tapiz de relaciones en el que la búsqueda de la identidad pierde su sentido desde el conocimiento del linaje genético, para iniciar un viaje de descubrimiento hacia esa otra familia construida desde las conexiones de cariño y apego en la adolescencia. Y, en ese camino, la sociedad mostrará su peor cara: desde esa visión de solapado racismo, que defiende la integración del inmigrante solo desde la desaparición de sus diferencias, al papel multiplicador de las redes sociales en la presión hacia el cuerpo femenino, dejando siempre a los jóvenes paradójicamente indefensos en una burbuja de hiperprotección que resulta ser más una cómoda excusa.

Pese a todo, el discurso de las tres protagonistas resulta de un potente optimismo, con una clara defensa del empoderamiento a través de la sororidad y la resiliencia que puede encontrar en las redes también un aliado.

Pero la sociedad contempla ese comportamiento juvenil como una veleidad de la edad que desaparecerá al ser convenientemente asimilada por el sistema, ya que la lógica de su futuro es ser como los mayores de hoy.

Sin embargo, ¿por qué seguir esa lógica? Marta Altieri plantea una radical transgresión de ese pensamiento en Hotel Abuel (Reservoir Books), a través de su aproximación a la vida en una residencia geriátrica de un indeterminado mañana, donde encontraremos a reconocibles personajes como Joselito, el protagonista de su afamado webcómic del mismo nombre. Ya desde la forma, Altieri subvierte las reglas, encontrándonos con un tomo en formato manga, lectura habitual de los jóvenes de hoy, y con una narrativa que alterna entre la tradicional y el uso de elementos de las redes sociales. Dibuja así las historias de los habitantes de ese particular espacio, pero que muestran comportamientos que nos parecen extrañamente discordante: viven con el lenguaje, actitud y formas de los millenials, de la generación Z, caracterizados como una evolución que ha pasado por la asimilación y cuya vida difiere de la marcada por la norma. La soledad de la vejez, donde la familia desaparece, obliga a establecer un universo de relaciones que comportan desde el descubrimiento de una sexualidad que no solo no tiene por qué ser abandonada, sino que puede encontrar nuevos caminos de diversidad, a la aceptación de realidades naturales como la muerte. En una sociedad que celebra el fallecimiento pero la invisibiliza, la obra de Altieri nos recuerda la importancia del acompañamiento en ese último momento, en esa mano que puede venir de los lazos creados más allá de la familia.

Dos obras excelentes que nos recuerdan que la juventud de hoy no está condenada a ser engullida por el mañana, sino que las personas debemos evolucionar y aprender a cada paso, sin buscar un estereotipo como lugar final.

