Una mujer de palabra

Una tarde cualquiera, sin ninguna intención preconcebida, mientras leía una novela, se le fue la vista a una palabra y la subrayó con lápiz. Le gustaba leer a las escritoras jóvenes de su época: Ana María Matute, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite… La palabra se le quedó ronroneando como un gato en el regazo. Estuvo acariciándola un rato y después se levantó a buscarla al diccionario de la Real Academia. La definición no la convenció. Casi sin pensarlo la enmendó a su gusto y se quedó tan ancha. Volvió al sofá para continuar con la lectura, pero ya no pudo concentrarse. Con el lápiz todavía entre los dedos se puso en pie de un salto. Acababa de ocurrírsele una idea loca. Dobló una hoja de papel, se sentó en la mesita del comedor y escribió la palabra que había buscado. Se quedó mirándola muy fijamente hasta que notó perfectamente cómo empezaba a brillar. Emily Dickinson tenía razón. Así suceden a veces las cosas más inesperadas.

Hasta que empieza a brillar es precisamente el título de la novela biográfica que Andrés Neuman acaba de dedicarle a esa fuerza de la naturaleza que fue María Moliner.

Morena, de ojazos negros y piel aceitunada. Cuando era adolescente llevaba unas trenzas larguísimas a lo sioux, pero era puramente aragonesa, lista, tenaz, obsesiva, medio salvaje. Tenía una ironía perspicaz y afilada que deslumbró al propio Buñuel cuando ambos coincidieron en la Institución Libre de Enseñanza. De ahí venía.

Amaba las palabras por encima de todo. Fue bibliotecaria, archivera, historiadora… Era incansable, una bárbara. Cuando el gobierno del Frente Popular ganó las elecciones, le ofrecieron dirigir la Biblioteca Universitaria de Valencia. Su casa en la Gran Vía Marqués del Turia fue durante los primeros meses una fiesta de luz. Poco meses después empezaron los bombardeos. La aviación nazi e italiana, al servicio del ejercito golpista asediaba la ciudad. Ella pidió que en el subsuelo del ayuntamiento se habilitara un refugio para que los estudiantes pudieran continuar con sus clases. Pero pronto ya no quedaba fuera nada parecido a un futuro. La gente salía dejando la ropa colgada en los tendederos. Su marido y ella consiguieron abrir un boquete en el cuarto de los niños para poder evacuarlos con rapidez. No les dio tiempo. Por la mañana las tropas vencedoras desfilaban por la Gran Vía. En el ruedo de la plaza de toros no cabían todos los presos. Se los llevaron a la cárcel Modelo en Monteolivete, al campo de concentración de la Sierra Calderona, lugares que corrían de boca en boca… Todo el que había tenido que ver con bibliotecas libros y escuelas podía considerarse prisionero de guerra.

En 1931 España era un país con un 40 % de analfabetos. Y en apenas cinco años, más de seis millones de españoles adultos aprendieron a leer y a escribir gracias a la misiones pedagógicas. La República se gastó en eso hasta lo que no tenía. La brecha de alfabetización entre hombres y mujeres se redujo a la mitad. Si María hubiera tenido que elegir una sola razón para apoyar al bando perdedor, hubiera escogido ésa.

Depurada tras la guerra

Finalizada la guerra, fue depurada. Degradada, inhabilitada para desempeñar cargos públicos. Su carrera quedó dinamitada. Menos mal que salvó el pellejo. Pasados los años gracias a la ayuda de algunos amigos, le dieron un cuartito en la biblioteca de la escuela Técnica de Ingenieros, donde trabajó de 1946 a 1970. Pensaron que allí la tendrían neutralizada. Fue una suerte porque ahí empezó su diccionario de uso del español, esa obra titánica.

Se levantaba a las cinco de la mañana, dividía una cuartilla en cuatro partes iguales y se ponía a escribir fichas de palabras sin más preparativos. Sus únicas herramientas de trabajo eran dos atriles, un bolígrafo y una Olivetti portátil. Levantaba la mesa del desayuno y se ponía a escribir, cuando sintió que ya no quedaba más espacio entre libros y notas, se sirvió de un tablero apoyado en dos sillas.

Almacenaba las fichas de la A a la Z en cajas de zapatos que estaban por todas partes: armarios, alacenas, cajones, debajo de las camas, en la cocina. Una vez su marido fue al botiquín y en vez de las aspirinas se encontró un fajó de treinta palabras enrolladas con un elástico.

Tenía ingenio para esquivar la censura. Un día buscó la palabra ‘libre’. «Que tiene la opción de obrar o no obrar», decía la Real Academia. Vale, pensó. Pero miró las siguientes equivalencias: «Licencioso, disoluto, insubordinado, torpe, deshonesto…» ¡Ufff! torció el morro y escribió: «Se aplica a la persona o nación que no está bajo el dominio de otra. Un país libre. Se aplica a los países donde sus ciudadanos disfrutan los derechos que en los países no totalitarios les conceden las leyes». Ahí quedaba eso.

-No entiendo cómo lo haces- le dijo su amigo Dámaso Alonso, poeta reconocido y miembro de la Real Academia, que dirigía una colección lingüística en la editorial Gredos. El autor de Hijos de la ira llevaba el régimen con cierto alcoholismo melancólico. Convocó una reunión urgente del consejo editorial.

-¿Un diccionario alternativo? ¿de una mujer? ¿de oscuro pasado político? ¿y encima enmendándole la plana a la mismísima Real Academia Española?...

Costó Dios y ayuda. En 1964 por fin se publicó. Se llamó Diccionario de uso del español. Dos tomos. Tres kilos. 3.000 páginas. Más del doble que el de la Real Academia de la Lengua.

El Premio Nobel Gabriel García Márquez escribió: «Cuando ella murió, yo me sentí como si hubiera perdido a alguien que sin saberlo había trabajado para mí durante muchos años». Era verdad.

No existe un solo escritor en español que se precie que no tenga el María Moliner en un altar de su escritorio. Nadie lo llama diccionario, todos nos referimos a él como el María Moliner. En realidad es mucho más que un diccionario, porque incluye sinónimos, ejemplos de uso, palabras del mismo campo semántico, la lengua viva y coleando.

El lexicógrafo británico Collin Smith, autor del prestigioso Collins, quedó maravillado. Todos los centro de lenguas modernas lo adoptaron de inmediato como referencia para sus estudiantes. Se multiplicaron las ediciones, se vendieron miles de ejemplares. Fue reimpreso infinidad de veces.

En 1972 María Moliner fue la primera mujer cuya candidatura se presentó en la Academia de la Lengua. Sin embargo los muy señores académicos no se atrevieron a romper la tradición feudal que excluía a las mujeres. Camilo José Cela fue de los que más alto puso el grito en el cielo del machismo patrio. Ella prefirió ignorar sus exabruptos y mandarlos a paseo.

Pero desde que su diccionario andaba suelto, ya nada volvió a ser igual. Muchas lectoras lo adoptaron, más que como un libro de consulta, como un manifiesto libertario.

García Márquez lo dijo muy claro: «María Moliner escribió sola, en su casa, a mano, el diccionario más completo, más útil, más ágil y más divertido de la lengua castellana». 80.000 entradas que se dice pronto.

Virgen santísima ¡Qué mujer!