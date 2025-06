En busca de una sociedad decente

Parece a simple vista un libro pequeño. De dimensiones casi insignificantes si lo comparamos con los mamotretos que el mercado impone al mundo editorial. Vender los libros al peso. Gordos como el Orson Welles de Sed de mal, tochos como juntar en uno solo los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido, huecos como el pecho del gallo que impone su autoridad en el corral donde habitan plácidamente las gallinas. No es eso ni así Migraciones, apenas ciento sesenta y ocho páginas y dieciséis por once centímetros a lo largo y a lo ancho. Más pequeño que las novelitas del Oeste con las que me construí como lector porque uno viene de donde viene y eso es algo que nunca se olvida, que tiene que ver con el orgullo de clase, con saber que los sitios van y vienen en nuestras vidas de viajeros permanentes, de personas que en su momento buscaron una vida distinta -a ser posible, mejor- en lugares que no sabías ni dónde estaban en un mapa que no te explicaron en la escuela. Sobre todo porque a lo mejor ni había escuela en tu pueblo, un pueblo del que un día saliste con una mezcla de miedo y esperanza en el arrebato precipitado de la huida.

Mucho tajo lleva ya recorrido Javier de Lucas por el complejo itinerario de las personas que buscan una vida mejor en otros sitios. Empujadas por el hambre o por las armas de la represión gobernante. Inmigrantes y refugiados. Que no son lo mismo, aunque en muchos aspectos se parezcan. Que abundan en la necesidad de considerar que los procesos migratorios no son sencillos sino todo lo contrario. Que sólo se explican -erróneamente- desde los números, de los porcentajes, de esa matemática de la crueldad que convierte el sufrimiento en estadística. Palabras del principio, apenas cuando llevas leídas unas pocas páginas: «Este es un libro que toma partido por la perspectiva normativa que, a su vez, comporta una opción ideológica… A mi juicio, como se verá, esa opción, esos argumentos, conducen a entender las migraciones como una cuestión radicalmente política». Y subraya esto último para que quede bien claro que esa radicalidad política recorrerá de punta a cabo las páginas de uno de los textos más radicalmente necesarios que sobre los procesos migratorios se han escrito en los últimos años.

Desmontar tópicos que se han extendido como verdades intocables. El mito de la necesidad que la sociedad del bienestar tiene de contratar mano de obra -siempre precaria- para trabajos que nadie quiere hacer porque los jornales no compensan, porque es mejor que esos trabajos no ensucien las manos de quienes se sienten miembros de una aristocracia patética en un mundo de mierda. Personas de usar y tirar. Ojo, pues, a la hora de justificar lo necesario de esas consideraciones sobre «los inmigrantes» porque nos convierten en parte del problema y no de sus posibles soluciones. Hay que levantar sobre los cimientos de la complejidad esa «sociedad decente» que Javier de Lucas escoge de las tantas que aparecen en el libro y que en este caso hay que anotar en la agenda de consideraciones éticas de Avishai Margalit. O como la que pone en boca de ese otro autor inexcusablemente necesario que es Sami Naïr: «La migración no es una opción, sino una necesidad».

Sacar a las personas migrantes de la invisibilidad. Hacer añicos las fronteras. Derribar los muros de contención que están a la vista y esos otros que, como los CIE, son como campos de concentración donde -aparte la ausencia de derechos- se hará el triaje para las expulsiones a sus países de origen de quienes los abandonaron para encontrar en otros sitios lo que allí se les negaba. La mentira encumbrada por los artefactos de los poderes políticos, mediáticos, económicos… La estigmatización de quienes llegan en busca de unas condiciones de vida que soñaban al otro lado de un mar que nunca llegaron a considerar como una fosa común donde se pudren las desapariciones. Y en esta parte, en la parte de los buenos, «esa política migratoria habitual que consiste en hacer política con la inmigración como coartada, esto es, en utilizar los referentes migratorios como instrumentos de la dialéctica partidista en la confrontación política por el poder, en clave electoralista». Encontramos, en esa utilización vergonzosa de las personas migrantes, esa «narrativa tóxica» repleta de «falacias, mitos y manipulaciones», sobre todo a través de unas redes sociales que se han convertido en el cemento armado que fortalece la permanente recurrencia al cinismo y la mentira desde los que actúan los poderes públicos que siguen anclados en una versión «colonialista» de los procesos migratorios. La colonización del «otro», imponer las reglas que anularán sus derechos, considerar carne de cañón al que intenta cruzar unas fronteras que, lejos de desaparecer, se levantan con más saña cada vez y con menos sentido de la solidaridad en los caminos de inmigrantes y refugiados.

Qué bien queda la acogida a bombo y platillo de quienes llegaban de Ucrania huyendo de la guerra, mientras cerramos ojos y oídos al genocidio de Gaza. Qué bien eso de contratar a moros y rumanos con jornales de miseria para que la sociedad del bienestar pueda seguir gozando de sus privilegios y al mismo tiempo exigir su expulsión porque no vienen a trabajar sino a llenar de droga las calles y a violar a las hijas de las familias que aunque se estén muriendo de hambre se creen parte de esa aristocracia del barrio, como cantaba Joan Manuel Serrat. La obligación de superar con buena nota la complejidad de las migraciones compete a toda la sociedad. Claro que en primer lugar a los poderes públicos: «Pero esa obligación nos vincula a todos nosotros, a la sociedad civil, a todos y cada uno de los ciudadanos». Más claro, ni el agua que va bajando cada día más limpia desde la dana por el río de mi pueblo.

Y para concluir. Todo el trabajo no es cosa de un sólo Estado. Para nada lo es. Las posibles soluciones -insiste este libro tan pequeño de dimensiones estratosféricas- sólo «pueden ser el resultado de una acción concertada, multilateral, que acepte el enfoque de responsabilidad compartida y de solidaridad». O sea, casi todo lo contrario de lo que ahora mismo se está haciendo en todas partes. Casi todo lo contrario. O todo.