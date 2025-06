Un tal Enric Sòria

Enric Sòria i jo no som família. Compartim els nostres cognoms materns, compartim el poble on vam néixer i compartim, cadascú dels dos, el seu Vicente Parra. No som família i és, a aquestes alçades, més que si ho fórem. La primera vegada que vaig vore a un poeta va ser a ell. Devia tenir vuit anys, i vaig acompanyar a ma mare al Centro Olivense, a la presentació d’un llibre seu, que estava acompanyat per un altre poeta, Francisco Brines. Em van semblar dos tipos raros. Els dos tipos més raros que jo havia vist mai a Oliva. Vint anys després, em resultarien els dos tipos més normals del planeta.

Enric Sòria i jo no som família. De fet, vaig conèixer als seus pares abans de conèixer-lo a ell, o millor dit: de conèixer-lo personalment. Perquè l’havia llegit des de la meua adolescència. Aleshores no l’entenia com els seus versos mereixien, però la seua poesia m’interpel·lava, i volia fer-me gran com a lectora per fer meus els versos d’algú que intuïa que era capaç de contenir unes altituds líriques insospitades. Perquè Enric Sòria és, per damunt de tot, poeta. Un poeta que ha tocat amb profunditat i rigor distints gèneres, des de la poesia fins l’assaig, passant per la traducció o l’articulisme, i en tots, d’una forma magistral.

Va estudiar Història per no haver de treballar mai ensenyant-la, però la història li va donar la perspectiva per a la vida i els mecanismes per comprendre el trànsit dels segles que evocaria als seus poemes, des d’Horaci fins als nostres dies. Potser és, per això, el més kavafià dels nostres poetes. Havia anat cimentant-se des que era un adolescent. Durant el batxillerat, a Gandia, per ordre alfabètic a Enric li tocava compartir escriptori amb Vicent Todolí, el gran referent del món de l’art contemporani. Van decidir seriosament formar un grup literari: s’anomenarien La Pléyade. Així, Todolí es dedicaria a escriure (segons ell) prosa poètica post industrial, i l’Enric, ja es declinaria per la poesia bucòlica.

En el pròleg a un dels seus llibres, el seu amic Sebastià Alzamora el defineix com «el més civilitzat dels poetes». I, si hi ha un consens absolut en la nostra literatura en alguna cosa, és en afirmar que Enric Sòria ha escrit algunes de les pàgines més altes dels nostres dies. D’escriptura pausada, ja amb el seu dietari Mentre parlem, que va merèixer el Premi Joanot Martorell de Gandia, va fer créixer l’esperança, al País Valencià, de l’existència d’una prosa reflexiva i alhora poètica i, també, la continuïtat del llegat assagístic més important que ha donat la nostra llengua, encara que la seua humilitat fa que no li agrade gens que li recordem el que deia d’ell Joan Fuster.

En els anys noranta, acabat de fer la mili, entraria en el terreny del periodisme amb el seu inseparable amic Vicent Sanchis. Treballaria a la redacció d’El Temps, més tard se’n aniria a Barcelona, on exerciria de redactor i cap d’Opinió del diari Avui. I és allí on coneix (i això es mereix un punt i a part) a Marta Clos. Jo vaig començar a freqüentar-lo a principis de l’any 2000. Recorde un sopar en una sala privada del desaparegut restaurant La Provença, on també hi havia els seus amics Sebastià Alzamora i Manuel Forcano. Fumàvem i bevíem sense parar i de seguida, Josep Piera i ell van començar a parlar de pel·lícules dels anys 50, i això els va portar immediatament a cantar entre els dos un repertori immens de coples de Conchita Piquer; els recorde anant-se’n amunt com uns campions i taral·lejant alhora: «Él vino en un barco de nombre extranjero...». El poeta raro que jo havia vist per primera volta en la meua vida, vint anys després, era un dels meus. O jo era dels d’ell. I ací un parèntesi important: part de la seua infantesa Enric Sòria els va passar a Madrid, amb son tio, el seu Vicente Parra, aleshores l’artista més exitós del cinema espanyol. Només ell sap el que es van donar un a l’altre, i d’alguna manera, Enric ara li retornarà en una mena de testament vital que és l’obra monumental dedicada al cinema que d’ací a poc veurà la llum. Aquest fet explica la delícia d’algú que a través de les seues pàgines és capaç d’evocar des de Pasolini fins a Ingmar Bergman; que s’ha criat entre Lola Herrera i Concha Velasco als escenaris dels teatres de Madrid, entre representacions de Colette i Henrik Ibsen, que va aprendre més o menys a gatejar entre els rodatges de Dónde vas, Alfonso XII? i Tranvía a la Malvarrosa, i que ha crescut entre les pàgines de Thomas Mann, Montaigne i Goethe. I, de passada, ens ha fet créixer a nosaltres com a lectors.

Algú va dir que un bon poeta és aquell que et fa gran com a lector i petit com a escriptor. Enric Sòria ens provoca les dues coses. Perquè, a l’igual que Borges, ell ha presumit més, durant tota la vida, de les seues lectures. Al costat de la seua prosa elegant hi ha un lector atent que ens estén la mà per ajudar-nos a comprendre la nostra tradició literària al temps que ens acosta al bo i millor de la literatura europea. A través de la seua poesia ens ha fet veure que hi ha instants que són eterns, que un poema és sempre una carrera de fons, que un vers conté més preguntes que respostes, i que es poden esperar uns bàrbars a Alexandria o a València, i que dona igual si ho escriu un tal Sòria o un tal Kavafis.

Enric Sòria i jo no som família. No el vaig conèixer fins tard. Perquè mentre entre ell llegia els que l’han fet savi i anava adquirint una cultura com pocs a casa nostra, jo compartia ruleta al casino amb son pare i amb mon uelo. No el vaig conèixer fins tard i, malgrat tot, conec des fa anys el xiquet que va ser. Un xiquet, avui, amagat sota una gavardina. Un xiquet que mai no evidencia el que sap, i, mentrestant, va donant-t’ho tot. Tan atent per a les coses importants com distret per als afers quotidians. I d’un humor exquisit. Mentre està parlant en un auditori dels seus autors centreeuropeus està preparat, amb una predisposició absoluta, per acompanyar-te a fer una gamberrada fora al carrer; que quan no sabem ja de què riure’ns, ens riem de nosaltres mateixos. I això és la mesura de la seua alçada.

Fa pocs dies Enric Sòria ha estat reconegut a València en un homenatge dins els Premis de la Crítica que anualment atorga l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, i allà que vam anar a celebrar-lo. Perquè, certament, si hi ha un consens absolut en la nostra literatura en alguna cosa, és en afirmar que Enric Sòria és un dels luxes més grans que pot tenir una cultura. Un escriptor que ens fa grans com a lectors, i que qualsevol literatura, qualsevol llengua més gran que la nostra, també voldria.