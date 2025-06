Filantrocapitalisme: la caritat contemporània

Cada vegada que a la porta de la feina munten la taula petitòria —una amiga en deia, ben sarcàsticament, pepitòria—, sempre gestionada per senyores i senyors ben empolainats, per recollir fons per a la recerca contra el càncer, en fujo com de la pesta. Sé que durant tot el dia se’m plantaran davant desenes de persones amb un potet de color verd en una mà i un adhesiu amb una creu, també verda, dirigit contra la meva solapa a l’altra. Reconec que alguna vegada he sucumbit a dipositar-hi un euro per evitar les cares d’incredulitat en el millor dels casos i d’odi en la majoria. Però és que sempre em pregunto si la recerca contra el càncer o contra qualsevol malaltia no hauria de dependre més dels meus impostos, de les meves obligacions fiscals —i de les de tothom, és clar— i de la gestió feta des de la cosa pública —l’estat, al capdavall— que d’un gest de caritat. I moltes vegades hi he volgut escriure.

Com em passa sovint, hi ha algú que s’avança al meu impuls grafòman i, amb millors arguments que els que jo oferiria, dona les respostes que cercava. Filantrocapitalisme. El mercat de la caritat, d’Emília Olivé, n’és un exemple perfecte. El seu objectiu és desemmascarar els filantrops moderns, que sovint amaguen sota una aurèola de bonhomia, de bona voluntat, tres beneficis indiscutibles: l’econòmic, en forma de desgravacions fiscals i fins i tot de guanys directes; el polític, amb una influència sobre els governs que els permeten dirigir la legislació cap a espais més favorables per a ells, i el simbòlic, perquè les seves donacions o l’activitat de les seves fundacions són una rentada d’imatge i una publicitat que ni la millor agència del gremi els podria dissenyar.

El problema és que sovint caiem en el parany perquè no hi reflexionem. Un exemple proper…, proper i extremadament dolorós: el de la dana del passat octubre. Recordeu lemes com ara «Només el poble salva el poble» o les contínues mostres de gratitud als voluntaris que es van deixar la pell, i sovint la salut, ajudant a treure fang de les cases de Paiporta, Xiva, Aldaia, Algemesí, Picanya, Sedaví, Benetússer, Alfafar… Res en contra ni dels voluntaris ni de les mostres de gratitud, però sí del que hi ha darrere del lema: una clara mostra d’assumpció de la renúncia, de la deserció, per part de l’estat —utilitzo el terme com a concepte polític, no pas territorial— al seu deure de gestionar una catàstrofe, com també sembla que sovint renuncia, cada vegada més influït per les polítiques neoliberals, a gestionar la sanitat, l’educació, els serveis socials, la cultura i tantes i tantes altres responsabilitats que acaben caient en mans de la gestió publicoprivada o exclusivament privada, amb la pèrdua de control democràtic que això representa. I el pitjor de tot és que qui més ho hauria de criticar, el més necessitat, és, sovint, qui més ho agraeix i ho festeja. I fixeu-vos que tot això que dic, que ho hauria defensat qualsevol socialdemòcrata fa uns anys, avui és interpretat com un discurs d’extrema esquerra, fins i tot antisistema. Crec que haurem de tornar a llegir Kant, Marx, Nietzsche, Gramsci, Foucault…

Per no despertar enemistats, prefereixo no parlar dels filantrops casolans, dels nostres superrics, que també en tenim, però us reproduiré unes dades que Olivé ofereix sobre alguns dels més coneguts en l’àmbit internacional que resulten completament esfereïdores: el 2021, Elon Musk va tributar un tipus impositiu del 3,2 %; Jeff Bezos no va arribar a l’1 %. Segurament, les dades de casa nostra no en deuen divergir gaire. Ara, aneu a la vostra declaració d’hisenda i comproveu el vostre tipus impositiu. Com que dubto que cap dels que em llegiu formeu part de la lliga dels superrics, el vostre deu ser considerablement més elevat.

Per tot això, Olivé recomana que deixem de banda la caritat —per cert, algunes llengües com ara l’anglès són molt transparents i denominen charities totes aquestes fundacions, ONG i associacions benèfiques— i retornem a la gestió pública tots els serveis socials propis de l’estat del benestar —per cert, un terme habitual fa un parell de dècades que sembla que ha desaparegut totalment del discurs polític o que ja només es concep com una utopia— amb una fiscalitat realment progressiva que no es pugui defugir. Només així, amb una democràcia plena, hi haurà possibilitats d’una redistribució equitativa de la riquesa.