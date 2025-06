La por de la igualtat

La destrucció de la diferència o de la irregularitat és una dèria recurrent de la ment reaccionària —del «pensament absolut» a què es refereix Joan-Carles Mèlich en els seus didàctics llibres. Per això, la reivindicació de qualsevol classe d’excel·lència em resulta sospitosa, d’entrada. De fet, la recerca de la perfecció radical, tan romantitzada pels estetes de l’ordre, sol correspondre a mentalitats rígides i ideologies autoritàries. La idea de Déu és la màxima expressió d’un sistema de pensament en què no té lloc la impugnació ni l’esmena. L’heretge i l’heterodox no són benvinguts al regne de Déu en la terra, on la regla és el dogma. El nazisme i l’estalinisme estatistes, per laïcistes que pogueren semblar, en van anar del bracet doctrinal, ja que aspiraven a un ordre absolut —i absolutament controlat. No s’oposaven al «poder» de Déu, sinó que pretenien exercir-lo ells mateixos i a la seua manera. No han estat tampoc les úniques ideologies basades en mitologies substitutives de Déu, per descomptat. Pura Nostàlgia de l’absolut, si volem dir-ho amb el títol de George Steiner.

I tanmateix, la reivindicació de la diferència com una finalitat en ella mateixa també em posa en guàrdia preventiva. Patologies a banda, certes expressions del diferent —l’heroi, el geni, el visionari, el somnàmbul, el proscrit, el vagabund, el somiador o l’excèntric— són categories socials mitificades, i per mitjà de les quals la indústria cultural —especialment la de tall anglosaxó— ens ha inoculat un individualisme asocial i sovint narcisista. Una inoculació, això també és cert, permesa i desitjada per nosaltres mateixos com a aliment de l’elixir utòpic de totes les llibertats més o menys circumstancials. A l’Espanya del blanc i negre, els vents individualistes eren més que comprensibles. Pur oxigen pal·liatiu en una societat opressiva i malaltissa en què, llavors com ara, la persecució de la llibertat de criteri o els desficis de la carn eren fortament reprimits pel nacionalcatolicisme normatiu.

M’agrada pensar que tot allò que serveix per a distingir-nos individualment (sexe, ètnia, fe religiosa, origen geogràfic o aspecte físic) tenia una importància «secundària» per al pensament progressista de la meua generació, més centrada en allò que ens unia que no en allò que ens separava. En les lluites anteriors als sixty franco-americans, tan santificats, i a l’esclat de les «polítiques de la identitat», l’autorealització individual anava incorporada d’ofici a les idees col·lectives, decididament antijeràrquiques. Amb Michel Foucault i Pierre Bourdieu, vam aprendre, per aquells anys, que el poder, com Déu, també era a tot arreu —i a tot arreu havíem de disputar, sovint contra la nostra mentalitat tradicional, un Vietnam metafòric però decididament ideologitzat. En bona part som fills d’aquelles batalles i les inevitables derrotes. Josep-Vicent Marqués va fer que ens preguntàrem fins i tot Qué hace el poder en tu cama? Al marge de la resposta provisional que cadascú hi va trobar, els boomers oberts de ment vam descobrir a bacs i rebolcons formes d’identitat liberals mentre reivindicàvem els valors col·lectius implícits als catecismes laics en circulació. Els valors de classe i els nacionals i lingüístico-culturals, amb perdó per l’extemporaneïtat del llenguatge, eren al capdavant del catàleg. Classe obrera i qüestió nacional, inspirat per la productiva gent de Germania Socialista, amb el mateix Josep-Vicent Marqués de cap de colla, va ser llavors tota una referència programàtica.

Passats els anys, el rebregat principi del be yourself, tan reivindicat pels gurús de l’autoajuda, ha esdevingut una màxima suposadament progressista que en realitat alimenta l’exaltació obsessiva d’un individualisme postmodern envernissat de cosmopolitisme papanata. De resultes, l’individu és ara el rei absolut d’una societat cada vegada menys social. Una idea de l’individu, ben mirat, gairebé metafísica, i intencionadament al marge de les circumstàncies que la determinen. Pura involució intel·lectual: un parany reaccionari.

Tot això em ve al cap després de la lectura de Retorn a Reims, el llibre memorialístic de l’assagista francès Didier Erilon que darrerament he compartit amb alguns calbinistes il·lustrats com ara Manolo Gil. Amb bellesa continguda i una prosa cristal·lina, Erilon explica que va fugir de Reims, la seua ciutat d’origen, i va fer cap a París mirant d’imaginar una vida que poguera ser feliçment viscuda com a «gai» i també com a «intel·lectual» vinculat a l’esquerra radical. I això no obstant, segons reconeix en una de les pàgines més emotives, la seua consolidació pública com a escriptor i teòric gai ha estat sovint la manera d’amagar els seus orígens socials: «Aquesta tria va constituir no únicament una manera de definir-me i de subjectivar-me en el present, sinó també una tria del meu passat, de l’infant i de l’adolescent que vaig ser: un infant gai, un adolescent gai, i no un fill d’obrer. Qui ho havia de dir». Al meu parer, un acte d’honradesa intel·lectual bastant infreqüent entre la intel·liguèntsia del nostre context cultural.

Siga com vulga, el fet que una part de l’esquerra s’expresse en termes individuals (i morals) en compte de polítics és una conseqüència del mite individualista i l’aversió al vincle social. Vist el camí de les autoproclamades noves esquerres, anestèsia davant dels debats col·lectius i —ai— anticapitalistes. Les xarxes digitals juguen un paper definitiu en aquest negoci de construcció d’un món individual aparentment comunitari. En realitat, un placebo davant del buit existencial que l’individu aïllat només creu superar (i que en realitat realimenta) per mitjà del consum. Pura economia circular, amb perdó per l’heretgia. Finalment, el mite individualista és el component més rellevant del ciutadanisme —«la versió guai del capitalisme», segons l’expressió de Manuel Delgado. Un moviment que «no crida al desmantellament del sistema capitalista, sinó més aviat a la seva reforma ètica i estètica, reclamant-se defensor de valors universals abstractes, com ara sostenibilitat, participació, igualtat de gènere, pacifisme, etc., dels que ha desactivat prèviament tota la seva potencialitat qüestionadora del règim d’explotació dominant».

Segons paraules de Rob Riemen en L’art d’esdevenir humà, «tot allò que abans tenia una importància secundària ara s’ha convertit en essencial, alhora que hi ha una necessitat, o més ben dit una exigència, de reconeixement hiperbòlic de la pròpia identitat individual: soc diferent de tots els altres». Ves a saber si la política de la diferència de què parlava fa anys Charles Taylor i la del narcisisme que vam descobrir gràcies a Cristopher Lash no eren sinó la prehistòria de la happycracia egoista i espúria que ens venen el ciutadanisme i la indústria de la identitat com a autoasignació autodeterminista. Una autodeterminació personal, per descomptat. De la col·lectiva, ni parlar-ne. No fora cas que prenguérem mal ...