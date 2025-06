Desde las entrañas

La primera sensación que invade leyendo las primeras páginas de Encías quemadas, de Natalia Velarde (Reservoir Books), es de un impacto físico, orgánico: la energía del trazo de la dibujante es desbordante, con una composición tan barroca como hipnótica para la lectura, que obliga necesariamente a seguir de forma adictiva, impaciente. La trama nos desconcierta, no sabemos muy bien qué estamos leyendo, pero mientras las cargas de profundidad van dinamitando las convenciones, la ansiedad por seguir avanzando es mayor mientras las formas se amalgaman desde referencias visuales reconocibles: el grafismo de Velarde nos trae aires del cartoon, de esos dibujos animados de los años 30 y 40 de los Fleischer, pero también del underground americano de los años 60, de esa mirada caricaturesca de Crumb o Moscoso, pero su narrativa se va alambicando hacia una experimentación formal que nos recuerda al ejercicio teatral de Gianni de Luca.

Si bien la sensación que se desprende es de improvisación visceral, casi rabiosa, la belleza formal de la página nos desvela el delicado estudio que subyace tras su composición, donde los escorzos más exagerados se fusionan con las sombras para crear un hilo en el que, poco a poco, la indagación de sus dos protagonistas comienza a cobrar sentido: la búsqueda del autor para otorgar sentido a la extrañeza, a esa irrealidad que nutre una trama en apariencia inexistente.

Se inicia así el particular sendero de losas amarillas, protagonizado por seres fabulosos donde la brillantez gráfica de Velarde deslumbra a cada paso y funda un universo propio en el que estos personajes pirandellianos siguen su personal trayecto para crear una fina barrera entre la ficción y la realidad. En este cosmos el poder demiúrgico del autor es cuestionado por sus personajes, que ya no saben si buscan a un dios que resuelva sus problemas o a un Godot que nunca llegará. Y, en ese itinerario, la misma catarsis de la creación se pone en duda de forma metódica: ¿de qué sirve imaginar un universo si la realidad, aquello que nos llevó a refugiarnos en la ficción, nunca cambiará? Un viaje que, como el que llevaba a Oz, se convierte en la verdadera respuesta a esa trama que Velarde nos oculta para compartir con ella precisamente esa travesía de duda y reflexión, quizás de revelación. El demiurgo, el mago, solo tiene poder en ese mundo imaginario, por lo que aquellas acciones acontecidas más allá de los muros de su reino escapan de su potestad. Piel de perro y Cielito seguirán buscando al autor no como emblema del anhelo de existencia perseguido por los personajes de Pirandello o para enfrentarse a la verdad de su naturaleza, como el Augusto Pérez que increpa a Unamuno, sino para obtener una respuesta que saben inexistente ante el dolor, porque ante el sufrimiento solo reina el amparo del abrazo.

Leer Encías quemadas supone dejarse llevar por el arrebato, sumergirse en la lectura sin importar el destino, abandonarse a la invasión de sentimientos desbordados que las imágenes de cromatismos zahirientes nos proponen y causan. Tendremos tiempo de cerrar la última página y reflexionar, pensar en esa revelación final que confiere sentido y aproxima la trama a la esencia de ser humano, tan triste en su cotidiana realidad. Sin embargo, esa sensación de vértigo de la lectura nos acompañará durante mucho tiempo, con indelebles imágenes ahora ya grabadas a fuego en la memoria. Una lectura transformada en pura experiencia sensorial que solo se puede sentir desde las entrañas, con esa conexión íntima y física que nos regala Velarde en sus trazos umbilicales.