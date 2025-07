Esa chica de California

El mar estaba limpio y no parecía peligroso. Me tiré de cabeza. Fue hace un par de años. Era verano. Resultó una inmersión profundísima. Recuerdo que salí de allí con la cabeza en otro planeta. Cuando digo allí, me refiero a El año del pensamiento mágico, el libro en el que la periodista y escritora Joan Didion cuenta el duelo por la muerte de su marido, el director de cine John Gregory Dunne. Lo hace manejando las cargas de profundidad con la precisión de una experta dinamitera. El libro se convirtió en una obra magna del género precisamente por su capacidad para impactar en el blanco. Fue llevado al teatro en un monólogo estremecedor interpretado por Vanessa Redgrave que había sufrido también la pérdida reciente de su hija en un accidente de esquí. Resultó emocionante ver a dos mujeres haciendo frente con tanta entereza a los hachazos de la vida sobre un mismo escenario, en el teatro Booth de la calle 45 Oeste.

«La vida cambia rápido. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar, y la vida que conocías se acaba». Un martes, 30 de diciembre, la pareja volvía de visitar a su hija del hospital donde estaba ingresada. Pensaron si salir a tomar algo o preparar algo rápido en casa. Optaron por lo segundo. Encendieron la chimenea en su apartamento neoyorquino. Pusieron el mantel y las velas, se sirvieron una copa. Ella estaba concentrada en mezclar bien la ensalada. Él estaba hablando de las galeradas de un libro que tenía entre manos sobre la Primera Guerra Mundial. Dijo algo sobre el siglo XX y de pronto, se calló. Dejó la frase colgada en el aire. Se acabó.

¿Cómo se aprende a contar algo así ? Ni idea. Sólo sé que es lo más difícil. Joan Didion dice que cuando era adolescente, transcribía a máquina páginas enteras de Hemingway para entender el misterio de la prosa en la que estaban escritas. Le gustaba la claridad, la crudeza y la sencillez de sus frases. Quizá fue en esa tarea obsesiva donde empezó a fraguarse su estilo narrativo, cosido a la realidad de los hechos, pero contenido, brutalmente eficaz y enigmático. Lees sus libros y sus artículos hoy y, empieces por donde empieces, ya no puedes parar. No sabes exactamente de dónde viene ese magnetismo, pero es de la escritura, claro.

Acabé El año del pensamiento mágico y casi sin darme tiempo a tomar aire, me sumergí en Noches azules, otro océano ignoto, un homenaje a su hija, Quintana Roo, que murió apenas unos meses después. Dos mazazos seguidos a los que casi no es humanamente posible sobrevivir. Sin embargo ella lo consiguió sin recurrir en ningún momento al melodrama ni a los efectos especiales, lo que tratándose de una autora de Hollywood resulta todavía más fascinador.

Joan Didion fue guionista de películas como Ha nacido una estrella o Pánico en Needle Park. También escribió novelas. Pero donde consigue concentrar al máximo su talento es en las obras de no ficción. Especialmente en sus artículos recogidos en libros como Los que sueñan el sueñan el sueño dorado o Adiós a todo aquello. La editorial Random House acaba de publicar en castellano su título póstumo, Apuntes para John. Un diario inédito que completa el tríptico de su vida.

Hay en toda su escritura una sensación de inevitabilidad ante el desastre que hace que se te encojan los nervios del cuello. «Nos contamos historias a nosotros mismos para poder vivir». Sus crónicas en revistas míticas: Vogue, Life, The New Yorker… poseían unos arranques tan perfectos que cambiaron el paradigma del periodismo en los años 60 y 70.

Tenía garra y refinamiento, una prosa concisa, cruda, cristalina y feroz que manejaba con autoconciencia y cierta desaprensión, como si no se diera cuenta del riesgo que entraña la nitroglicerina pura. Aunque puede que se tratara simplemente de amor propio. Era extremadamente delgada y frágil, elegante con un punto esnob, pero también fuerte, indomable, con un romanticismo seco que emanaba del western y de las películas de John Wayne que había visto de niña. Quizá fue esa mirada única y un instinto salvaje lo que le permitió sobrevivir en la selva y convertirse en la única mujer en el reino exclusivo de hombres que formaban el núcleo duro del Nuevo Periodismo norteamericano. Gente como Tom Wolfe, Gay Talese, Hunter Thompson o Norman Mailer. Casi nada. Su presencia poseía algo hipnótico. No sólo era glamour.

Se convirtió en alguien influyente para los editores de revistas, un personaje cool a ojos del mundo de la moda. Frecuentó el mundillo frívolo hollywoodiense sin renunciar a cultivar el profundo universo cultural californiano. Su casa de Malibú era punto de encuentro para escritores, directores, guionistas y actores. Cuando se averiaba algo, la bisagra de una ventana o la manilla de una puerta, quien se encargaba de arreglarlo era un carpintero jovencito llamado Harrison Ford. Ese fue su territorio durante muchos años, el escenario de un mundo salvaje, bello, y al mismo tiempo, en vías de extinción, cercado por las autopistas y por el fuego devastador en la temporada de incendios.

Una vez escribió algo sobre el amor propio que apunté en la libretita que llevo siempre en el bolsillo de los vaqueros por si salta una liebre. Y la liebre siempre salta, claro. «El amor propio no tiene nada que ver con la aprobación de los demás y tampoco tiene nada que ver con la reputación, que, como le dijo Rhett Butler a Scarlett O’Hara, es algo que la gente con coraje no necesita. Las personas con amor propio conocen el precio de las cosas. Si deciden cometer adulterio, luego no se van corriendo, con un ataque de mala conciencia, a recibir la absolución del cónyuge traicionado (…) La gente con amor propio está dispuesta a aceptar el riesgo de que la empresa vaya a entrar en bancarrota, de que la relación pueda no resultar ser de esas en que todos los días son una fiesta porque tú estás conmigo. Están dispuestos a invertir algo de sí mismos; puede que decidan no jugar, pero cuando juegan saben lo que está en juego». Una lee eso, piensa en el panorama actual que nos llega del otro lado del Atlántico y es imposible no preguntarse: ¿Qué ha sido de esa América? Ya no tenemos a Joan Didion para darnos la respuesta con su agudeza habitual y un desdén encantador. Lástima.