L’oceà Vuong

Fa anys que cada vegada que s’acosta l’agost estic més convençuda que necessite com mai l’estiu, però enguany, definitivament, supera els anys anteriors. No per ganes de viatjar ni per descansar, sinó per desconnectar i no eixir d’Oliva. Per allunyar-me durant quatre setmanes del soroll que ens envolta i per la felicitat que em proporciona saber que el meu trajecte més llarg serà de la porta de casa fins al Merendero de Quimera. Per no haver de trepitjar institucions amb la credibilitat pel terra i ciutats amb el preu dels pisos pels núvols; per no haver de pensar com s’ho faran els polítics perquè en poc temps recuperem alguna forma d’alegria per votar i, sobretot, per no estar al dia de les noticies de representants polítics que només treuen odi per la boca. A vegades em pregunte quin tipus d’infantesa hauran tingut, com seran els seus dinars de Nadal, com abraçaran quan no els veu ningú (o com no abraçaran) tots aquells que quan parlen, per exemple, de la llengua, fan ús d’un vocabulari criminal. Asfixiar. Degollar. Supose que si a casa convius diàriament amb aquest lèxic familiar, el mínim que et pot passar és que t’ixca un fill delinqüent.

A La malaltia i les seues metàfores Susan Sontag ja alertava, fa cinquanta anys, dels perills d’utilitzar llenguatge bèl·lic per referir-nos a les malalties. Mig segle després la nostra llengua s’ha convertit, per als que l’odien, en una malaltia. L’odi sempre porta més odi. Conviure envoltats d’odi als llocs on se suposa que són temples per garantir la democràcia i que l’odi siga generat i fomentat pels representants polítics que se suposa que haurien de ser, com a mínim, ciutadans exemplars, convida a refugiar-se, a desconnectar i a desaparèixer, siga entre les parets d’una casa, en una taula amb amics o a les pàgines d’un llibre.

Fa dies que estic fascinada amb la poesia d’Ocean Vuong, el jove vietnamita establert als Estats Units que s’ha convertit en poc temps en un fenomen literari. Compromès amb el seu temps i amb totes les causes que caminen pels marges, els seus versos neden per un oceà que incomoda, commou, interpel·la i qüestiona. En moments de tantes exclusions, la literatura ens ensenya que el nosaltres sempre implica els altres. I també la llengua en tots els seus intents d’entesa en la forma de nombrar el nostre entorn i incloure totes les realitats possibles. Enguany que Barcelona serà la ciutat convidada d’honor a la Fira del Llibre de Guadalajara, m’he passat els últims temps traduint poetes de la nostra llengua al castellà, jugant i gaudint a l’observar que quan trasllades la teua llengua a una altra no només transportes una forma concreta de caminar, de respirar o de mirar, sinó també totes les possibilitats d’anomenar el món que et dona la pròpia llengua. Mai com ara li havia donat tanta importància al fet que, a casa nostra, els pronoms nosaltres i vosaltres no presenten cap marca específica de gènere, a l’igual que en l’anglès, un fet que sempre m’havia semblat, quan em disposava a escriure davant el paper en blanc, el signe de llibertat més gran a l’hora de dirigir-se als destinataris del poema, als lectors en el moment de sentir-se interpel·lats, de reconèixer-se més enllà del fet de cenyir-se a la restricció d’un tu masculí o femení.

Davant l’onada de discursos supremacistes que estem vivint a casa nostra, de constants intents de delictes d’odi, els poemes d’Ocean Vuong esdevenen un mar sense fronteres que parlen de la llar, dels vincles trencats, de la guerra, de l’exili, la identitat, la immigració, donant sempre veu a les minories des de la serenitat i la calma. La literatura sempre ens prepara per lluitar contra l’odi. Fins i tot per entendre’l, per acostar contraris. Ara que vivim instal·lats en l’odi no cal traslladar-se ni a Torre Pacheco; fins i tot en els gestos més senzills i innocents, com puga ser un accent, hi ha una càrrega d’odi d’alt voltatge. I em ve a la memòria aquell poema de Mireia Calafell en què parlava dels diacrítics i en el que ens alertava de la violència que pot contenir un accent quan no fa prou la diferència.

Jo, aquest estiu, pense passar-lo només nedant en el mar dels poemes d’Ocean Vuong, el poeta que ens avisa que ningú no és lliure sense partir-se en dos, el poeta que està convençut que existeixen més categories gramaticals per nombrar totes les formes possibles de realitat, el poeta que ens explica que l’habitació on plora cada nit es diu Estats Units i, sobretot, el poeta que escriu que «el temps és la mare».