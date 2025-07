La moto es nuestra: ¡viva la moto!

¿Eso es la vida, pues: las cosas como son?

Wallace Stevens

Una confesión antes de seguir escribiendo: soy el paleto número uno (¡el número uno, sí!) en el territorio de lo digital, de las nuevas tecnologías o como se llame eso que ahora es el no va más del mundo mundial en materia de comunicación. O de incomunicación. Como se decía de las películas de Michelangelo Antonioni. Lentas como dicen las malas lenguas que siempre fue el caballo del malo en los westerns. Pero a mí me gustaban. Me gustan. Y además, tengo sus guiones que hace siglos publicaba si no me equivoco Alianza Editorial. Por eso leer La comunicación en el diván ha sido no sólo apasionante sino felizmente duradera. O sea: de las que sabes, en las que sabes, que has aprendido más allá de lo que está escrito. Porque este pequeño (por sus dimensiones) texto de Pilar Carrera no se ancla en lo que puede ser nuestra propia vida sino que nos remueve todo aquello que consumíamos como verdad casi absoluta (o sin el casi) en nuestra propia vida y en las que nos rodean.

El mundo digital en sus más diversas y como tontos pensamos que inocentes formulaciones. Por usar fundamentalmente una de ellas: Internet. Ya no sirven los viejos tam-tam de los media, la lejanía ensoñadora de las pantallas cinematográficas, incluso las de la televisión y si mucho me apuran las de los móviles. Ya no hay distancia entre la realidad y quienes la consumimos. Porque de eso se trata, al fin y al cabo: de que nos creamos que esa distancia no existe. Consumimos realidad como si la hubiéramos inventado nosotros, como si no hubiera detrás de esa «inocencia o inocentada» un negocio político, ideológico, económico y sobre todo conformista y de una sumisión al poder que aterra. No hay discursos diferentes y mucho menos transgresores en la «lógica digital». Al revés, y sin tener que ir a parar a Orwell o a Orson Welles, está una realidad en la que ni siquiera pensamos porque nos consideramos los dueños del relato. Y una mierda. Sin darnos cuenta y delante de cualquiera que sea la pantalla, asumimos “el punto de vista del amo”. Sin embargo, como decía antes, nos han hecho creer que en el mundo digital somos el empoderamiento, el poder total, nada existe -como límite o frontera- entre lo real y lo que nos venden como real. No nos damos cuenta de que la ficción fruto de ese falso empoderamiento «es esencialmente un dispositivo ideológico, pero no por ello carente de eficacia».

Estamos vendidos a quienes nos convierten en los reyes del mambo sin que nos demos cuenta de que, como decía Pilar Carrera no sólo aquí sino en otros papeles o audiovisuales, no hay nada inocente en esa relación que el poder nos impone. Porque hablamos de eso: de cómo el poder decide convertir la rebeldía de Antígona frente a Creonte -por poner un ejemplo de los que salen en el libro- en una vergonzante claudicación sentimental. Es una lucha «eminentemente política» ya que en el fondo y en la superficie se trata de quién ejerce el poder y en la perspectiva de Creonte «nunca gobernará una mujer». Y así todo. Internet es nuestro mundo en el sentido más deprimente, por engañoso, por lo que tiene de emboscada a nuestra independencia de criterio, por lo que representa en unos momentos en que la realidad estamos convencidos -como idiotas- de que nos pertenece. Instagram es nuestro. Y X. Y no te veas TikTok. Se crea así una más o menos enmascarada comunidad de intereses que, como decía Hannah Arendt refiriéndose a otros -pero parecidos- asuntos, genera afinidades evidentemente y, como se está demostrando ahora mismo, más que peligrosas.

Es ya nutrida y más que interesante la producción ensayística de Pilar Carrera. Casi toda ella volcada en el mundo de la comunicación. Y en toda esa producción destaca una para mí obsesión imprescindible: que no nos den gato por liebre cuando hablamos de lo real, de la verdad, de eso que llama la atención porque está «basado en hechos reales», de quiénes son sin ninguna duda los dueños del relato. No sé si hay algo más ridículamente presente en nuestra sucia sociedad de la opulencia informativa que el tonto útil. Porque al cabo eso es lo que somos. Nos venden la moto y sin embargo pensamos que cada pieza de esa moto la hemos patentado nosotros. Nada de empoderamiento en el mundo digital. Todo lo contrario: «Lejos del ciudadano empoderado, lo que tenemos es una fantasmagoría de poder que esconde nuevas formas de sumisión y control». Y tanto que Internet ejerce esa formas: «Internet y su tiempo real no toleran ningún estado que pueda desviar al usuario de su función generadora de plusvalía tiene que estar siempre lo suficientemente animado como para navegar, jugando con Twitter o chat GPT o lo que sea…». De la plusvalía hablamos, ¿vale? Nada menos que de la plusvalía. Y nosotros dándole a la teclita como si cada vez que le damos a la teclita no estuviésemos firmando un acta de rendición.

No quiero acabar este modesto acercamiento a un libro tan necesario como La comunicación en el diván sin añadir lo que casi al final apunta Pilar Carrera sobre la amenaza de la desaparición del libro en papel bajo las botas marciales del libro digital. Era como una estrategia bien planificada. Era crear la seguridad de que la extinción del papel era inminente, de que se iba a convertir en «una momia en vida». No sabemos en qué acabará esa estrategia. De momento, sigue mandando el libro impreso. Otra cosa es lo que la gente lee en esos libros. Porque a la postre, lo importante no es cuánta gente lee sino qué lee la gente que lee. Pero eso ya es cosa de hablarlo en otra ocasión. Ahora a disfrutar y a aprender a tope de lo que encontraremos en este libro -ya lo dije- de lectura necesaria. Bueno, al menos a mí eso me parece. Y por eso mismo aquí lo escribo y lo firmo. Por eso.