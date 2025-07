Un tracte just

No soc crític literari, per descomptat que no. Només un lector desordenat, sovint caòtic. Una persona que sol llegir sense obligacions ni cànons, que no sé quin valor prescriptiu tenen malgrat els avals de Harold Bloom, Italo Calvino o Enrique Vila-Matas. Una persona que llegeix el que té ganes, segons el dia i potser l’oratge, i prou. Que no llegeix tampoc només «literatura», un concepte de contorns imprecisos, sovint adobat amb valors elitistes. De fet, preferisc les proses més o menys apàtrides, amb permís de Julio Ribeyro, l’escriptura domèstica, sense pretensions categorials. «Soc un escriptor, i no un literat», assegurava Jorge Amado per a justificar l’edició de la seua extraordinària obra —literària?— Navegación de cabotaje. Amado, com Miguel Torga, Josep Pla o Migues Delibes, entre altres grafòmans de la meua confraria, escrivia només per fer-se entendre, al marge de les convencions considerades normatives.

Com que, de tant en tant, escric als diaris, sovint parle de lectures i de llibres. No és una decisió diguem-ne intel·lectual sinó decididament existencial, encarnada en la meua vida quotidiana. Una decisió, vull dir, que depèn de les meues circumstàncies vitals concretes i contingents. De la «prosa» de la meua vida, segons el significat que Milan Kundera atorgava a aquest concepte. Del meu temps i del meu espai, en primer lloc. De les meues «condicions d’existència», dirà l’antropòleg de guàrdia. Contra les visions romàntiques del negociat, els jub ilats tenim una vida limitada i repetitiva. Poc de moviment, participació pública minvant, vincles socials cada dia més dèbils. De fet, el consum cultural pren força en aquesta etapa vital com una «ciutadella interior» sovint indesitjada. Com si diguérem, per obligació profilàctica. El consum audiovisual i la lectura, en primer lloc. El confinament de la pandèmia va ser, per obligació sanitària, un experiment en què tothom esdevingué un jubilat provisional. Una mena d’home sense atributs actius, amb permís ara de Robert Musil. En tot cas, l’augment del consum cultural durant aquell període era el clau roent enmig de la desaparició de l’esfera pública i l’eixam de les seus relacions. Els retirats, com dic, ja n’estàvem al cas.

En fi, si ara escric de llibres de tant en tant, els deia, és perquè els llibres ocupen molt de temps —potser massa— de la meua existència. Ara entenc en tota la seua ambivalència aquell aforisme de Joan Fuster segons el qual «els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc no supleix els llibres». Certament, la lectura pot ser una experiència plaentera, per descomptat. Però de vegades també una pràctica sublimatòria i consoladora. Qui llegeix què si pot fer l’amor o si juga —i guanya— el Barça contra el Reial Madrid?

Precisament perquè escric als diaris, algunes bones ànimes m’envien les seues obres perquè me’n faça ressò. Són creacions de tot tipus, sense criteri selectiu, com és comprensible. Algunes m’interessen; altres, no tant. Cadascú té les seues rareses. La majoria passen a la lleixa d’espera, sempre massa plena. Aprofite l’avinentesa per transmetre’ls el meu agraïment més sincer. Quan la meua editorial organitza la promoció dels meus llibres actua de la mateixa forma, no cal dir-ho. Tal com està el mercat, tota pedra fa paret. Les obres «literàries» necessiten «qualitat de pàgina», per dir-ho com Julián Marías, però també edició i producció adequades i naturalment distribució, comercialització i les corresponents iniciatives de promoció. Per desgràcia, els magatzems editorials i de les empreses de distribució rebleixen de volums que no arribaran als punts de venda. I que no llegirà ningú. El llibre necessita presència mediàtica, a banda de crítica acadèmica i doctoral. Soc el primer a fer-me’n càrrec. Per això, quan algú s’ocupa en la premsa dels meus llibres, aquell dia balle amb un peu i repetisc de cafè —sense sucre. Qui no és agraït no és ben parit, em van ensenyar a casa.

Entenc per tant que ara fa uns dies, a la recerca de la publicitat imprescindible, un col·lega de gremi m’haja ofert un intercanvi —que el tal col·lega deu considerar una innovació en el camp del màrqueting. Si jo li dedique a la premsa un article al seu llibre —que la seua editorial m’enviarà a casa si m’avinc al tracte—, el col·lega es compromet a escriure una peça ben elogiosa del meu nou llibre —que ell, segons confessa, espera amb candeletes, i que jo encara no he escrit. Una per l’altra, deu pensar l’home, i xim-pum, caragol. Les partides es guanyen quan s’arreglen, diem els aficionats a la pilota. En totes les esferes de la publicitat es fan intercanvis, no me n’hauria d’haver estranyat.

Amb tota l’amabilitat del món, li he contestat que no sé quan podré llegir el seu llibre —que no sé de què va— i que per tant no puc assumir cap tracte, per descomptat que just, com el col·lega lletraferit proposa. La persona, una mica alterada, m’ha dit que el que jo hauria de fer és «deixar de ressenyar llibres estrangers que no interessen a ningú» i que m’hauria de «comprometre» d’una manera explícita i militant amb la literatura d’ací, que es veu que tinc abandonada d’una manera covarda i traïdora. Dit això, el col·lega alterat s’ha llançat a un monòleg patriòtic —una mena de manifest oral sobre l’excepcionalitat sociolingüística de la indústria cultural indígena. L’he escoltat en reverencial silenci, atemorit —ho promet damunt del Nosaltres els valencians— de no incórrer en algun pecat mortal sobre el nostre parnàs de proximitat. Des de llavors, no faig sinó pensar en la justíssima penitència que, en nom de ves a saber què o de qui, m’imposarà l’oficina corresponent del sant ofici del terreny.

Com un ressort paulovià, m’han emergit a nivell de consciència manifesta les sucoses teories dels codis elaborats i restringits de Basil Bernstein i els efectes aïllacionistes de segons quins usos lingüístics. Però Bernstein, que en glòria estiga, no era valencià sinó londinenc. He desistit, per tant, d’invocar en va el nom del vell sociolingüista i he pensat, trist pel fracàs existencial que simbolitza el meu silenci covard, que o deixe d’escriure als diaris o perdré les poques amistats «literàries» que em queden a aquestes alçades de la vida. That’s all, folks.