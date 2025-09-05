Un homenaje a la figura política e intelectual de José Ballester Gozalvo

El suplemento literario Posdata en abril regresa mañana tras las vacaciones de verano con novedades: a partir de ahora, en una apuesta por reforzar la información cultural y ser una referencia para el público lector, la revista aumentará a 12 páginas cada semana, que contarán con artículos, críticas, entrevistas, reportajes y todo tipo de formatos con toda la actualidad literaria. Este sábado 6 de septiembre se podrá leer, de manera gratuita con Levante-EMV, el número dedicado a la figura de José Ballester Gozalvo, impulsor de la creación del Levante UD, coincidiendo con el homenaje que el club granota celebra en el Estadi Ciutat de València.

Ballester dejó escrito su deseo de regresar algún día al Cabanyal, su barrio natal. Sus restos y los de su esposa, Teresa Molins Gausach, yacían en el cementerio de Villiers-Adam, una pequeña localidad próxima a París. Más de un siglo después, el club ha hecho posible ese regreso de ambos y este mismo 6 de septiembre tendrá lugar el entierro, en la intimidad, en el cementerio del Cabanyal, junto a los padres del fundador.

Así, Francesc Andreu Martínez Gallego, catedrático de Periodismo de la Universitat de València e historiador social y de la comunicación, hará un repaso por la historia del que fue también una figura política e intelectual importante durante la República. Fue, entre otras muchas cosas, pedagogo, licenciado en Derecho, conferenciante ilustre, profesor y catedrático de Magisterio, regidor del Ayuntamiento de València, periodista y fundador de periódico, impulsor del Estatuto de Autonomía valenciano, brillante abogado, impulsor del Partido Republicano Radical Socialista Independiente, subsecretario de Estado del Gobierno de la República en el Exilio, presidente del partido Izquierda Republicana, impulsor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948, fundador de la Liga Española por la Enseñanza...

En el suplemento también participarán José Ignacio Cruz Orozco, profesor Titular del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universitat de València, con un reportaje bajo el título «Maestro, político y exiliado republicano»; el periodista y profesor José Ricardo March, con «Breve historia de un prohombre (casi) olvidado» y «El turbulento primer destierro de Ballester Gozalvo»; el escritor Josep Carles Laínez, con «La ‘generació perduda’ de Ballester i Gascó Contell».

La entrevista

Por otra parte, Posdata en abril incluirá una entrevista al escritor Ocean Vuong (Saigón, Vietnam, 1988). Su última novela, El emperador de Alegría, una historia de redención y dolor profundamente conmovedora y escrita en estado de gracia, es un altar literario a sus ancestros, que le siguen acompañando. También se podrán leer los análisis de Alfons García, subdirector de Levante-EMV; del escritor Alfons Cervera, bajo el título «Carta al padre»; el periodista Manuel Peris, con «Un Picasso en la Malvarrosa»; el escritor y periodista Tino Pertierra, con «’El departamento de vestuario’, una novela de costuras perfectas» y la contra de la escritora Susana Fortes.