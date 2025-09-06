El libro es de los que pesan un quintal. Nada menos que 551 páginas. Me lo dijo el autor cuando me envió el manuscrito hace unos meses: «Lo siento, sé que no te gustan los libros gordos». Ten amigos para esto, pensé. Y aquí está Contra el olvido (memorias), de Víctor Claudín. La palabra ‘memorias’ no está escrita con la mayúscula de las grandes biografías. Porque no lo es. Ésta es la de una cotidianeidad que nunca eleva el vuelo hacia una altura inalcanzable. Al revés. Siempre a ras de tierra para que lo que se cuenta suene a verdad, a esa verdad que parece sacada de lo que escribía Joyce Carol Oates: «Yo creo en la verdad, aunque duela. Especialmente, si duele». Y a ratos ese dolor resulta difícil de gestionar cuando la lectura también, como la escritura, es una lectura de verdad y no -por muy legítimo que sea- un simple entretenimiento.

No es la carta al padre de Franz Kafka. No es la del odio, la de un ajuste de cuentas con sus fantasmas familiares. Es la del amor a su padre, a ese otro Víctor Claudín, y si hay algún ajuste de cuentas con alguien es con él mismo. Lo conocí, conocí a ese padre y disfruté con su ironía, con una mirada que nunca abandonaba un punto de inocencia casi adolescente, con la manera que tenía de contar historias profundas como si fuera Robert L. Stevenson jugando como un niño a escribir con su ahijado Lloyd Osbourne La isla del tesoro. Empecé a formar parte de esa familia a finales de 1983, cuando yo estaba muy cerca de publicar mi primera novela, De vampiros y otros asuntos amorosos, y Madrid estaba para mí más lejos que los anillos de Saturno. Han pasado más de cuarenta años y ahí seguimos, también con las ausencias. Las ausencias: eso que llena tantos libros en los que se amontonan los recuerdos, la gente que ha pasado por tu vida, los sueños que al final resultaron ser una emboscada.

Siempre en los libros de memorias hay vacíos, lagunas, espacios en blanco que consciente o inconscientemente se han dejado así porque es imposible recordarlo todo por mucho que lo intentemos. Sin embargo, puedo afirmar con suficiente autoridad que en este caso hay muy pocas cosas que se hayan quedado fuera de la realidad, al menos de la que pude conocer y conozco de la vida del autor. La amistad y lo que se vive como si fuera las traiciones. El compromiso político desde una muy primeriza e ilusionante juventud. Los amores que a veces te salvan la vida y otras la convierten -por tu propia culpa casi siempre- en una mierda. Las noches de un Madrid que, aunque coincidieran en el tiempo con la famosa Movida, nada tuvieron que ver con ella sino todo lo contrario: fueron, sobre todo desde el barrio de Malasaña, una contestación política a las barrabasadas de una municipalidad en la que el PP ya gobernaba con pinta de fascista. El descenso a los infiernos de la coca y en el caso del propio autor también del alcohol que lo tuvieron más de una vez en el coma profundo y nada figurado de la muerte. Yo era -cuando iba a las casas de Víctor en Madrid- como el testigo que asistía alucinado a lo que se vivía en aquellos años, en aquellas noches, en aquellos infiernos. Un chico de pueblo: quiero pensar, dicho así, que en el sentido más digno de la palabra. Las casas de Víctor en Madrid, en algunas de las cuales escribí algunas de mis novelas. La plaza de San Ildefonso, donde se desarrolla alguna secuencia de El domador de leones y una mañana me despertaron a tiros y al asomarme al balcón resulta que estaban rodando allí mismo La estanquera de Vallecas, la película de un injustamente olvidado Eloy de la Iglesia. O la calle de Santa Isabel, junto a la Filmoteca y el Mercado donde el insomnio provocado por los camiones que entraban y salían favoreció la escritura de La lentitud del espía. Y los otros sitios: el barrio de Ópera, Hoyo de Manzanares, Collado Villalba, y finalmente la casa de Collado Mediano donde Víctor y Chus -y a ratos Dani cuando el trabajo se lo permite-siguen viviendo un amor más largo y más intenso que el que cuenta García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Y cuento todo esto porque todo esto y mucho más sale en el libro que a pesar de sus más de quinientas páginas no he podido dejar de leer ni un solo instante desde que empecé su lectura.

Pero ya lo dije al principio. Por encima de todo, lo que hay en Contra el olvido es una conversación con el padre, con ese otro Víctor que tanta vida y luego tanta memoria dejará en las del hijo. Y no olvidemos a la madre, a esa Carmen que nunca fue una mujer invisible y ponía cara como de pensar: qué exagerado, cuando el marido se pasaba horas enteras contando historias de todos los tiempos, también de los remotos. Y ya hacia el final, esa especie de recuento que no es como una conclusión sino como un comienzo, en la línea que escribía Eliot sobre el principio y los finales: «El paso del tiempo es incontenible, lo arrolla todo, y nos va modificando, hasta avejentarnos». Y unas líneas más abajo: «Algún día nos olvidaremos del olvido, y entonces habremos recuperado la memoria de nuestra historia”. Y las fotografías. Ese álbum en que tanta gente apenas nos reconocemos porque el tiempo hace estragos aunque se quede en el aire ese latiguillo ridículamente complaciente de que nos quiten lo bailao. No se trata de que nos quiten nada, de rellenar los huecos de ninguna historia, de fingir que el tiempo es una construcción filosófica que nada tiene que ver con el suelo que pisamos muchas veces a contracorriente y a contratodo. Lo que no deberíamos hacer -y qué bien lo afirma este libro inmenso- es pensar que todo está perdido, que todo en lo que creíamos es una maldita bancarrota. Para nada. Aquí las últimas palabras, las de la última página: «Todavía hay tiempo para el futuro. Lo demás ocurrió ayer, y ayer es pasado, el presente es el futuro que me queda». Vivir. A lo mejor es eso. Hasta que ya no se pueda más. Digo yo: vivir, al menos, hasta que los malos dejen de ganar la batalla de la historia. Ya sé que es mucho pedir. Pero qué quieren que les diga. Bueno, lean ustedes Contra el olvido y ya nos pondremos filosóficos en la próxima ocasión que nos veamos, ¿vale? Pues eso.