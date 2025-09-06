Opinión
1959, futbol entre el Cabanyal i París
Una carta de Ballester, assot de Franco, es va llegir en València en la dictadura
L’any 1959 José Ballester Gozalvo envia un escrit deliciós des de París (publicat íntegrament en En el destierro, Drassana, 2021). És ja un home madur, de 67 anys. En fa vint que viu exiliat en França, cinquanta que fundà el Llevant i 35 que va morir son pare, a qui es ret homenatge en aquell moment. És 22 de setembre i hi ha una gentada just on estigué la segona escola de Vicent Ballester Fandos. Després dels parlaments es col·loca una placa commemorativa que continua en el seu lloc, en el número 159 del carrer del Progrés. L’acte és multitudinari i el text de Ballester s’ha imprés, s’ha repartit i ara es llig, com a cloenda de l’acte, fent botar les llàgrimes dels assistents.
Òbviament, els organitzadors (amb Antonio Damià al capdavant) s’han jugat el coll. Ballester fa dos dècades que és l’assot de Franco des de l’exili francés, però per a tots els participants és impensable un tribut al mestre Viçantico sense la seua participació, més que siga amb un escrit.
L’any 1959 no existix el Paris Saint-Germain, però el Red Star parisenc pugna per tornar a Primera. És l’equip obreriste del nord de París, de Saint-Ouen. Potser Ballester es desplaça alguns diumenges a l’Stade Bauer, inaugurat també en 1909, en octubre. O qui sap. Potser, després dels anys de passió llevantina, ja mai més va vore un partit de futbol. L’any 1959 París continua sent la capital cultural d’Europa, això sí, sacsada per les tensions de la Guerra d’Algèria. De Gaulle acaba d’assolir al poder. El 3 de juny s’estrena Els 400 colps, de Truffaut. Uns mesos més tard, ho farà una altra obra mestra: A bout de souffle, de Godard.
I amb 67 anys, José escriu aquella carta des d’aquell París. Ha passat una vida però té molt present el temps en què vestia de curt per a defendre els colors blanc-i-negres de l’equip que havia fundat amb una colla d’amics: Rafael Peset, Julián Platón, «mi buen hermano Víctor», Juan Rivelles, Gassull, Mariano Valiente, Vives… Recorda els detalls, els protagonistes i, per descomptat, que redactà els primers estatuts, que «fuí personalmente a presentar y aprobar al Gobierno Civil». I és que son germà fon un hincha llevantí fins que faltà l’any 1956, tres anys abans de l’homenatge que ara celebren. És fàcil imaginar que els dos germans comentaríem –per carta, per telèfon– la seua passió d’adolescència i joventut. Qui sap si José li contaria que s’havia aficionat a acodir a l’Stade Bauer o que li deien així a l’estadi del Red Star per un metge comuniste que assassinaren els nazis en un carrer del costat.
El recorregut sentimental de José Ballester Gozalvo pel seu Cabanyal, ple d’espais ja desapareguts, és un monument a la memòria i a l’emotivitat, una joia inesperada, un regal també per al llevantinisme que ens aplega a través del temps i que narra en primera persona el naixement del «Club Levante de fútbol que fundamos»
