El turbulento primer destierro de Ballester Gozalvo

El 17 de febrero de 1939, ocho días después de su salida de España a través del paso fronterizo de Le Perthus, José Ballester Gozalvo y su amigo Emilio Gascó Contell escribieron a Narciso Bassols, embajador de México en París, solicitándole el traslado al país americano con un objetivo muy concreto: «Para desenvolver allí nuestra vida». Atrás quedaban días de furia y dolor al otro lado de la frontera, una breve estancia en el campo de Argelès-sur-Mer (del que los liberó el ministro Marcelino Domingo) y un penoso trayecto hasta la estación de Austerliz, con la fiebre y la rabia enroscadas en la garganta. El impacto emocional de la huida escalonada de la hidra fue enorme: en mayo de 1939 Ballester plasmaría sus recuerdos de aquellas terribles jornadas en un soneto de indudables resonancias quevedianas, ‘El Pirineo’ («Tú les viste llegar, por ti pasaron / en éxodo el más grande de la historia […]. Así un pueblo su patria abandonaba / por no vivir esclavo con vileza»), un texto que serviría como pórtico, seis años después, para su libro En el destierro.

En sus primeros días en el exilio, Ballester y su esposa Teresa Molins se instalaron provisionalmente en el local de la Gran Logia de Francia, situada en la calle Puteaux número 8 de París, a la espera de obtener una respuesta de la legación diplomática mexicana. Entretanto, el ilustre pedagogo, antiguo Director General de Primera Enseñanza, participó en la creación de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero, presidida por Gustavo Pittaluga, que pretendía proseguir en México el legado educativo de la Segunda República. No demasiado tiempo después, Ballester recibiría, por mediación de Gascó Contell, la ayuda de Aristide Quillet, alcalde del pequeño pueblo de Villiers-Adam, quien le proporcionó un empleo en su potente editorial. Seguramente, esta generosa oferta del intelectual francés, que se convertiría en protector y amigo de los Ballester hasta su muerte, le hizo descartar, como ocurrió en el caso de los Gascó, el traslado a México.

Sin embargo, la sensación de aparente tranquilidad que vivía el matrimonio Ballester-Molins en París pronto quedó quebrada como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Reubicado en la localidad aquitana de Talance, no lejos de Burdeos, José y Teresa sufrieron lo indecible ante la proximidad de las tropas alemanas, tal y como plasmaría Ballester en los primeros poemas de su cuaderno poético, escrito entre el invierno de 1940 y el verano de 1944. Antes de replegarse junto a los Gascó y los Quillet a Montpellier, donde se establecieron en el otoño de 1940, nuestro protagonista tuvo tiempo de enviar una emocionante carta de adhesión al presidente mexicano Lázaro Cárdenas a través del cónsul mexicano en Burdeos, en reconocimiento a la generosa acogida que el mandatario americano dispensaba a los refugiados españoles.

A pesar de la escasez provocada por la guerra y la perenne presencia de soldados alemanes en el Hôtel du Midi de Montpellier, que daba a la ciudad la sensación de ser territorio ocupado, podríamos afirmar que la vida de los Ballester en la localidad occitana se desarrolló con normalidad. A la sombra de Quillet, cuyas acciones en favor de la Resistencia serían reconocidas tras el fin de la contienda, Ballester y su esposa pudieron recuperar cierta sensación de tranquilidad, sobre todo a partir de la primavera de 1943. A raíz de la liberación de París en el verano de 1944, el escritor se apresuró a finalizar su libro, cuyas notas finales (en especial, la evocación de la Valencia fallera) revelan no solo nostalgia por la patria perdida, sino cierta esperanza de cara a la vuelta a casa. Un retorno que, desafortunadamente, jamás llegó a concretarse.