Maestro, político y exiliado republicano

José Ballester Gozalvo desempeñó a lo largo de su vida (El Cabanyal, 1893-París, 1970), muy diversas actividades y notables responsabilidades. A una de las primeras estaba predeterminado desde la cuna. Su padre, Vicent Ballester Fandos, fue un excepcional maestro que dejó una huella tan profunda en la Valencia marítima que un colegio de la Malva-rosa todavía lleva su nombre. Por tanto, José estudió Magisterio. Pero dotado de notable inteligencia, espíritu inquieto y capacidad de decisión, como lo atestigua que con 17 años fuera fundador, jugador y primer presidente del Levante Foot-ball Club, ambicionó ampliar horizontes. Siguió formándose en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid, lo que le posibilitó consolidar una brillante y prometedora carrera profesional como profesor de Pedagogía en las normales de Soria, Segovia, Toledo y Madrid.

En cuestiones ideológicas, José Ballester tomó desde muy pronto la senda del reformismo más progresista. En sus clases explicaba una pedagogía centrada en la promoción social y cultural de los sectores más desfavorecidos, lo que también plasmó en diversos libros. En uno –La escuela única, publicado en 1930 en la editorial valenciana Cuadernos de Cultura– defendió que, para superar privilegios y segregaciones, todos los niños sin distinción debían disfrutar de un amplio periodo de escolarización básica. Solo después los más aptos, sin discriminación alguna, podrían proseguir estudios, abriendo así una brecha en el acceso al Bachillerato, auténtica barrera parteaguas del clasista sistema educativo dual de la época.

La ideología progresista también se concretó en su militancia en el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), fundado en 1929. Estos dos ámbitos, la educación y la política, vertebraron la trayectoria vital de José Ballester, en ocasiones entreverándose. Así, formando parte de las listas republicanas, fue elegido en 1931 alcalde de Toledo y diputado en las Cortes Constituyentes. También, entre otras responsabilidades, participó en el Patronato de Misiones Pedagógicas y, con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, fue nombrado director general de Primera Enseñanza, cargo que ocupaba cuando estalló la Guerra Civil. En esos momentos críticos, José Ballester permaneció leal a la República y durante la contienda desempeñó diversas tareas gubernamentales.

En 1939, con el triunfo del franquismo, se vio forzado a cruzar la frontera por los Pirineos. Como todos los exiliados, José Ballester y su esposa, Teresa Molins, en un radical giro vital, tuvieron que abandonar todo lo que tenían y comenzar de nuevo en Francia. Aunque no era un hombre joven, contaba con 48 años, sacó fuerzas de flaqueza y con mucho empeño supo hacerse un sitio en la sociedad de acogida. En 1945, el matrimonio se estableció en París y José comenzó a ganarse la vida trabajando en la Editorial Quillet. El propietario, Aristide Quillet, siempre fue un firme apoyo, uniéndoles una amistad fraternal. Ballester Gozalvo también se encargó durante años de la sección española de la Biblioteca de la Asamblea Nacional francesa.

Si el exilio le obligó a mudar la docencia por la edición, en lo político no hubo giros ni olvidos. Hasta su fallecimiento formó parte del pequeño núcleo de republicanos españoles que, en solitario sin el concurso de los sectores mayoritarios del exilio –socialistas, libertarios y comunistas–, apoyaron y sostuvieron durante décadas, testimonial y desinteresadamente, la pequeña estructura del gobierno de la República Española en París. Igualmente, participó en numerosos actos denunciando al franquismo y fue un gran publicista de la cultura y la literatura españolas en tierras galas.

José Ballester y Teresa Molins nunca regresaron a su tierra natal, larga y constantemente añorada, aunque mantuvieron intenso contacto con amigos y familiares que quedaron en España, y acabaron sus días en Francia. Expresaron en múltiples ocasiones, por escrito y verbalmente, su deseo de reposar definitivamente en su tierra natal. Deseo que más de ocho décadas después se ha visto cumplido.