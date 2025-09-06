José Ballester, per una democràcia amb arguments
Quant pot pesar l'oblit? José Ballester Gozalvo va ser un mestre i un pedagog important, director general de Primer Ensenyament abans de la Guerra Civil i després, un referent intel·lectual i polític en l'exili a París, del qual no va tornar. La mort va arribar abans. I el silenci. 'En el destierro' és el seu llegat literari. La seua figura ressorgeix ara gràcies al Llevant UD, que va fundar i va presidir.
Francesc-Andreu Martínez Gallego
La democràcia necessita arguments i testimonis. Especialment de les persones que ho donaren tot per ella. És el cas de José Ballester Gozalvo. A diferència dels individus que li feren costat al totalitarisme de qualsevol condició, els demòcrates no aspiraven a tirar-li a ningú la llibertat a la cara, com si es tractara d’un cudol. Desitjaven que l’ideal il·lustrat de la felicitat es repartira de la forma més homogènia possible entre els ciutadans de tota condició. O siga, volien una república democràtica de treballadores de qualsevol classe.
José Ballester mereix no tindre la segona mort de l’oblit. Com tants altres demòcrates que potser en un excés de zel per la concòrdia dels seus descendents, els demòcrates que visqueren la Transició, van ser discretament arraconats. En la primera mort de José Ballester, la física, esdevinguda en 1970, l’acollia París i va ser enterrat en el cementeri de Villiers-Adam, amb la senyera i la tricolor republicana com a sudari, i un grapat de terra del seu estimat Cabanyal, el lloc que el va vore nàixer. Tenia 77 anys. I havia sigut xiquet prodigi, fundador, jugador i president d’un club de futbol –el seu Llevant Foot-ball Club registrat en 1909–, mestre, pedagog, llicenciat en dret, conferenciant il·lustre, professor i catedràtic de Magisteri, regidor de l’Ajuntament de València, periodista i fundador de periòdic, alcalde de Toledo, diputat a Corts Constituents, directiu de l’Ateneu de Madrid, impulsor de l’Estatut d’Autonomia valencià que no veié la llum durant la Segona República, brillant advocat en casos ben sonors, director general de Primer Ensenyament, destacat afiliat al Partit Republicà Radical Socialista, impulsor del Partit Republicà Radical Socialista Independent, subsecretari d’Estat del Govern de la República en l’Exili, president del partit Izquierda Republicana, impulsor de la Declaració Universal dels Drets Humans en l’Assemblea General de les Nacions Unides de 10 de desembre de 1948, fundador de la Lliga Espanyola per l’Ensenyament...
Amb eixe currículum, i amb una vida lliurada a la democràcia, al treball, a l’extensió de l’escola pública i dels drets civils, qualsevol mereixeria no només que les seues despulles retornaren a la seua terra, no només que el camp de futbol de l’equip que va fundar es convertirà en el lloc per a la seua remembrança, sinó un monument. Sí. Un visible lloc de memòria per a una persona que respirava tolerància, respecte i antifeixisme, que li va escriure a De Gaulle o al president Eisenhower perquè no legitimaren al tirà que governava Espanya.
I si a l’home se’l reconeix pels amics que té, Pepe Ballester va ser un gegant, com podrien testimoniar Antonio Machado, Rodolfo Llopis, Vicent Marco Miranda, Miguel de Unamuno, Marcel·lí Domingo, Fernando Valera, Emili Gascó Contell, Brauli Solsona, Carlos Esplà, Josep Giral, Federico Miñana, els germans Botella Pérez, Álvaro de Albornoz, Aristide Quillet, François Mitterrand i tants altres.
Potser caldria que no estiguera a soles en el meu monument imaginari. Quan l’exili espanyol es va organitzar a França, aparegueren una sèrie de periòdics impulsats per partits o personalitats republicanes. Eixa premsa solia recordar els noms dels diputats republicans morts o obligats a exiliar-se per la repressió franquista. Libertad, el quinzenari d’Unión Republicana, en el seu número de 30 d’abril de 1947, explicava que a les darreres Corts espanyoles hi havia 473 electes, dels quals 28 moriren en zona republicana a causa de la repressió popular, 61 van ser afusellats pels franquistes, 190 faltaren per causes diverses, 193 estaven exiliats, 130 havien quedat en Espanya (uns en connivència amb el règim franquista i altres amagats) i 20 havien mort en l’exili. Els grups polítics de centre, centreesquerra i esquerra més damnificats van ser el socialista (44 afusellats i 38 exiliats), Izquierda Republicana (32 afusellats i 35 exiliats), el Centre Republicà (20 afusellats i 2 exiliats) i Unión Republicana (16 afusellats i 22 exiliats). Per citar diputats nascuts o establerts en terres valencianes: Isidre Escandell (mestre socialista i col·laborador d’El Mercantil Valenciano), Francesc Casas Sala (primer president d’Esquerra Republicana del País Valencià), Eliseu Gómez Serrano (germà de Nicolau Primitiu) o Juan Peset Alexandre (rector de la Universitat de València) foren afusellats. Faustí Valentí (valencianista i republicà, exalcalde de València), Vicent Fe Castell (històric director d’El Mercantil Valenciano), Darío Marcos Cano (metge sogorbí de prestigi), Miguel Pérez Martínez (metge llirià), morts en l’exili; Vicent Marco Miranda (fundador d’Esquerra Valenciana), mort amagat en el Cabanyal; Miguel San Andrés (IR, navarrés per dues voltes diputat per València), mort per malaltia en presó. Més enllà de l’exactitud de les xifres –revisades a fons per la historiografia moderna, que per exemple eleva a 77 la xifra de diputats dretans assassinats per la repressió popular en els primers mesos de la guerra civil–, els noms dels diputats demòcrates morts ací i enllà, exiliats ací i enllà, ens interpel·len. Eren la voluntat popular feta carn. Són també monument.
No són ganes de donar treball a l’àrea de Memòria Històrica de la Diputació de València, que tan bona tasca està fent en els últims lustres i a hores d’ara. Són desitjos de tindre exemples que donar i prendre. De democràcia, de llibertat de la bona, la que creu en el proïsme, en la humanitat, i no només en el jo narcisista o en estranyes concòrdies de part.
Pepe Ballester, mort en l’exili, és un cas ben singular. I descomunal. Em detindré només en alguns aspectes. De ben jove, el futboler que estudiava magisteri i dret, donava conferències i publicava en revistes especialitzades (La Escuela Moderna), sobre qüestions educatives. Les seues intervencions giraven al voltant del feminisme, al qual feia costat, tot i que temia que la concessió del sufragi servira per a reforçar les línies d’acció del clericalisme. També s’ocupava de la importància de l’educació moral, on incloïa l’educació sexual i la necessària col·laboració entre metges i mestres en una visió integral de l’educació. I, finalment, esdevingué campió de l’escola única –amb Lorenzo Luzuriaga-, pensada per a posar fi a les desigualtats nascudes de les diferències socials i no del talent, i que fou la que es va implantar en la Segona República i va donar fruits com les Missions Pedagògiques, en les quals Ballester va participar. Així doncs, és un dels grans pedagogs espanyols contemporanis.
Pepe Ballester va participar en la creació del Partit Republicà Radical Socialista en 1929. En juny de 1931 va ser un dels tres oradors –al costat de Marcel·lí Domingo i Fernando Valera– que va electritzar un camp de Mestalla ple de gom a gom, en l’acte de presentació del partit en València. El PRRS era un partit que no només volia eslògans republicans, sinó també solucions republicanes, és a dir, un ampli programa de reformes en benefici de les capes mitjanes i les classes treballadores de la societat espanyola. Per destí laboral, Pepe Ballester esdevingué alcalde de Toledo i, a continuació, diputat constituent pel PRRS. I mentres defensava accions fermes en Toledo per a minimitzar la desocupació entre la classe obrera, i formava part de l’Institut de Reforma Agrària en representació dels xicotets arrendataris, es desplaçava a València per a impulsar l’Estatut d’Autonomia i, a diferència del partit de Sigfrido Blasco –el PURA–, volia un estatut ampli per a les tres províncies i no un de caràcter uniprovincial, o tornava al Cabanyal a retre homenatge a un mestre de música, Vicent Tomàs Ridaura, director de la banda del Patronat Musical de Poble Nou del Mar, societat fundada –entre altres- pel seu pare, el pedagog Vicent Ballester Fandos en 1884. Un peu en Toledo, l’altre en la terra i el cap en la reforma social.
Certament, l’estat fragmentari dels partits republicans, va dur al PRRS al desastre electoral en novembre de 1933. De 55 diputats, va passar-ne a 3. Poc abans, el PRRS s’havia escindit, donant lloc a dos partits: el PRRS i el PRRS Independent. Ballester figurà en el segon, amb Marcel·lí Domingo, José Salmerón i Victoria Kent, entre altres. I va signar el manifest del PRRSI del 9 de novembre, on rebutjava unes eleccions –i una societat– polaritzades i on afirmava una identitat política: «Así como nuestro republicanismo es radical y revolucionario, nuestro socialismo es reformista y pacífico», perquè a més de defensar a la classe treballadora calia estar al costat del xicotet propietari, del comerciant, de l’industrial i de la xicoteta burgesia. El fracàs electoral va obligar a la recomposició dels partits de centre i centreesquerra republicans en els anys següents, sorgint Unión Republicana i Izquierda Republicana (IR). Des de 1934, Pepe Ballester va pertànyer a IR, partit liderat per Manuel Azaña. A la seua València, al seu Cabanyal, el partit es denominava Esquerra Republicana, donat l’auge que en el seu sí havia cobrat un valencianisme federalitzant i reformista. Així doncs, estem davant d’un polític valencianista, demòcrata, reformista i contrari a la polarització artificial de la societat.
Quan en 1933 Pepe Ballester deixà de ser diputat va intensificar les seues tasques de conferenciant, però més encara les d’advocat. A finals de 1932 ja havia participat en el Consell de Guerra contra 9 processats pels successos de Corral d’Almaguer. En la localitat toledana, membres de la CNT s’havien enfrontat a les autoritats i s’havia produït la mort de cinc jornalers i diversos ferits. Ballester va aconseguir que un processat fora absolt i els altres huit tingueren penes molt menors a les demanades per la fiscalia militar. En juliol de 1934 Ballester va defensar davant els tribunals a Aurora Lafuente, estudiant de medicina i a dos companys seus, Antonio Barchina i Víctor Sánchez, acusats de penjar cartells revolucionaris en els carrers cèntrics de Madrid. Aconseguí l’absolució i un gran prestigi. Eixe prestigi va estar molt present en l’homenatge que se li va retre en juny de 1936 a Madrid, però també en la seua expulsió com a “abogado antiespañol” del Col·legi Matritense d’Advocats en agost de 1939, quan la institució esdevenia recer de vencedors.
Exiliat en França, fou un baluard del Govern Republicà en l’Exili, allà on se’l va necessitar, excepte en l’ambaixada a Romania, destinació que per raons personals rebutjà. Va ser també un actiu treballador de la Librairie Aristide Quillet, de París, desplaçada a Montpeller durant l’ocupació nazi. Ballester, que vivia a Montpeller, i Quillet esdevingueren grans amics. L’editorial es va dedicar a la divulgació científica en primera instància i publicava algunes obres en castellà que Ballester supervisava, aconseguint que l’editorial fera costat a la causa republicana en l’exili: tenia sucursal en Argentina, Cuba, Veneçuela, Colòmbia i Mèxic, bases dels emigrants polítics i de l’edició que podia entrar clandestinament a Espanya. Tot açò ho sabem per l’extensa correspondència que Ballester mantingué amb diversos i prominents exiliats, que es troba a l’Arxiu Històric Nacional. Més tasca a fer.
Heus ací un gegant democràtic, un espill en el qual mirar-se, un polític honest, un mestre i pedagog íntegre i volgut, un advocat de causes perdudes, però justes, un valencià estimat en la seua terra i fora d’ella, un divulgador de la ciència i de l’ensenyament. Un demòcrata. El primer president del Llevant. El jove blasquista que acabà com a membre d’un govern republicà en l’exili i reclamant la legitimitat que li pertanyia. I que li pertany. Ara torna a València. A sa casa. Sabrem obrir-li les portes?
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallecido en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Educación rescinde el contrato de transporte escolar a Monbús y lo adjudica a otra empresa
- Cinco 'casas de pueblo' resisten entre un mar de grúas en Malilla
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- Alerta en Mislata por una oleada de robos en viviendas
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias
- Un camión arrolla a varios operarios en la pista de Silla y obliga a cortar la autovía de madrugada
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa