Breve historia de un prohombre (casi) olvidado

Cuando a finales de julio de 1970 el cuerpo de José Ballester Gozalvo fue inhumado en el cementerio de Villiers-Adam, lo hizo acompañado de tres objetos de enorme poder simbólico que ayudaban a perfilar la trayectoria humana y vital del fallecido: un puñado de arena de la playa del Cabanyal, una senyera valenciana y una tricolor republicana. Así, profundamente arraigado a su tierra, a pesar de la distancia, y defensor, hasta su último aliento, de la legalidad de la Segunda República, quiso ser recordado en el momento de su muerte uno de los personajes más interesantes, aunque menos conocidos, del siglo XX valentino.

Ballester nació el 1 de marzo de 1893 en el Poble Nou de la Mar, en aquellos días todavía independiente de la ciudad. Hijo del prestigioso maestro Vicent Ballester Fandos, estudió en la escuela que dirigía su padre y, como él y la práctica totalidad de sus hermanos, encaminó sus pasos hacia la docencia. Influido por las ideas de progreso escuchadas en casa e imbuido por la pedagogía de Ovide Decroly y Maria Montessori, sintió desde muy joven la vocación transformadora de la educación, lo que le llevó a opositar a la Escuela Normal para formar a profesionales del Magisterio. Tras ganar una cátedra de Pedagogía en 1918, desarrolló su acción docente en Soria, Segovia, Toledo y Madrid y en mayo de 1936 fue nombrado Director General de Primera Enseñanza.

En paralelo a su trabajo como docente, Ballester desplegó una longeva carrera política que arrancó con su elección, en 1920, como concejal liberal en el Ayuntamiento de València. Su etapa como edil, truncada por la dictadura de Primo de Rivera, arroja interesantes luces: una preocupación por la enseñanza en y del valenciano, así como por la cultura y la historia propias y el desarrollo del fútbol. No en vano, una década atrás había sido uno de los fundadores del Levante FC y uno de los primeros árbitros de la ciudad. A finales de los 20 se integró en movimientos de contestación al régimen y participó en la fundación del Partido Republicano Radical Socialista. Con la proclamación de la República, Ballester fue elegido alcalde de Toledo, cargo que trocó por el de diputado en las Cortes constituyentes. En 1935 ingresó en Izquierda Republicana de la mano de Manuel Azaña. Ya en el exilio, tras haber desempeñado diversos puestos de responsabilidad, formó parte, como subsecretario, del Gobierno de la República. A mediados de los sesenta se afiliaría a la sección parisina del PSOE. Durante su etapa en Francia, Ballester fue, además, responsable de la sección hispana de la biblioteca del Parlamento y presidente de la Liga Española de Derechos Humanos.

Casado desde 1920 con Teresa Molins, Ballester sumó a sus vocaciones docente y política la de escritor y periodista. Desde su juventud colaboró frecuentemente tanto en la prensa generalista como en la educativa y produjo una decena de opúsculos, a los que hemos de sumar numerosos textos para conferencias y traducciones, algunas de ellas encargadas por la Editorial Quillet, en la que trabajó durante muchos años. En 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, completó una singular miscelánea, En el destierro, que ha quedado como su principal testamento literario: un desgarrador cuaderno poético que nos traslada la voz de un apasionado intelectual de la España errante.