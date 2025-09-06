La niña del abrigo rojo

Lo tenía todo en contra. Demasiado alta. Demasiado flaca. Pies grandes. «Un rostro cuadrado y unas cejas», dijo con sarcasmo Truman Capote. Pero Billy Wilder se dio cuenta de que era la mejor combinación de defectos que había visto nunca y la contrató. Rompía con todos los cánones, pero se movía con la elegancia de un animal del bosque. Además tenía una historia, se le veía en los ojos.

Su pasaporte era británico, pero después de la separación de sus padres, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fue recogida por su abuela materna en Holanda, pensando que en un país neutral estaría a salvo. Mala idea. La casa estaba en Arnhem, a orillas del Rin, la ciudad de Un puente lejano, escenario de una de las batallas más sangrientas de la guerra. La carretera quedó alfombrada de bombas. A la devastación de la ciudad, le siguió un invierno durísimo. Mientras las tropas del Tercer Reich abandonaban sus trincheras junto al mar del Norte, con los caminos bombardeados y las rutas fluviales bloqueadas por el hielo, la ciudad se quedó sin suministros y vino lo peor. Una hambruna que dejó a la ciudad en los huesos. 20.000 civiles holandeses murieron de hambre.

Eran los últimos días de la ocupación alemana en los Países Bajos. Audrey Hepburn tenía quince años y quería ser bailarina. Se refugió en un sótano. Sobrevivió alimentándose de tulipanes, el único producto disponible en los mercados de Arnhem. Nunca olvidó el otoño de 1944.

Cuando entraron los aliados a liberar la ciudad, sufría desnutrición severa, anemia, ictericia y serias dificultades respiratorias. Un soldado estadounidense casi la mata al darle cinco tabletas de chocolate que devoró al instante. Nunca llegó a superar las secuelas físicas del hambre. Tampoco las psicológicas.

Tuvo que presenciar cómo fusilaban a su tío por pertenecer a la Resistencia, la deportación de su hermano Ían, que murió como esclavo en una fábrica de municiones de Berlín: «Vimos a jóvenes puestos contra la pared y tiroteados. Cerraban la calle para hacerlo y luego la abrían tranquilamente para que pudieses pasar otra vez...».

Pero lo peor era ver partir los trenes llenos de judíos hacia los campos. «En mi adolescencia conocí la fría garra del terror humano», escribió. «Lo vi, lo oí y lo sentí. Es algo que no desaparece. Yo estuve allí y todo eso ocurrió», explicaba la actriz a Vogue en 1971.

Era demasiado joven para militar en la Resistencia, pero colaboró en la recogida de fondos, bailando en locales cerrados a cal y canto, llevando mensajes y paquetes ocultos en su ropa que siempre le venía demasiado grande. Participó en el salvamento de un paracaidista británico escondido en un cobertizo. Muchas veces estuvo en el momento adecuado en el lugar preciso. Se salvó por los pelos.

Tenía la misma edad que Ana Frank, aunque tuvo más suerte. Cuando se publicó el diario que conmocionó al mundo, ella fue una de las primeras lectoras. «Todo lo que había escrito aquella niña, yo lo había sentido y experimentado». Claro... Habían nacido el mismo año. Estuvieron refugiadas en el mismo país. A escasa distancia una de otra.

Las vidas paralelas de Ana Frank y Audrey Hepburn estuvieron a punto de unirse cuando el diario de la primera se convirtió en película en 1959 bajo la dirección de George Stevens. Pero cuando el padre de Ana y único superviviente de la familia, Otto Frank, le pidió que encarnara a su hija en la pantalla, ella no fue capaz de hacerlo. Demasiado cercana para poder interpretarla. No tenía la estructura emocional para lidiar con aquello. Finalmente la protagonista fue la debutante Millie Perkins.

Más de dos décadas después del final de la guerra declaró: «La imagen de los trenes cargados de judíos directos al matadero… Todas mis pesadillas tienen que ver con eso».

En 1989, cuando ya era una estrella consagrada y el mayor icono de Hollywood, mientras rodaba la película Always bajo la dirección de Steven Spielberg, en una pausa del rodaje le contó al director una escena que había visto en Arenht. Una niña de unos tres años caminaba entre una multitud que se dirigía a un apeadero, vigilada por las SS, para subir a los trenes. Llevaba un abrigo rojo. Tenía cara de ardillita, sonrisa de ardillita.

Spielberg ni respiraba. Entendió que estaba asistiendo a un momento de máxima transparencia como una copa de cristal a punto de romperse. El ya tenía en la cabeza La lista de Schindler, pero le faltaba la escena más importante. El momento de oro. Audrey Hepburn se lo entregó en un estuche envuelto con el papel de regalo de un recuerdo personal único. Una de las escenas más conmovedoras de toda la historia del cine. Apenas una mínima pincelada de color en una filme de tres horas y quince minutos en blanco y negro. Spielberg como Shakespeare lo vio claro.

La actriz que representó a la niña del abrigo rojo tenía tres años durante el rodaje. Se llama Oliwia Dabrowska. Spielberg le pidió expresamente a sus padres que la cría no viera la película hasta que cumpliera los dieciocho.

Y si ustedes se preguntan adónde ha ido a parar aquel abriguito rojo, vayan a buscarlo al matadero de Gaza. Entre los cadáveres de niños amontonados a los que se les pueden contar las costillas una por una, junto a esos puestos de comida convertidos en ratoneras humanas. Cuando daba clases de Historia, lo más difícil de entender para mis alumnos sobre la barbarie nazi era cómo podía la gente normal mirar para otro lado. Bueno..., si se fijan bien, lo verán con toda nitidez, como lo veo yo.