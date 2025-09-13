Deixem la mantega en pau
Desembre passat, la Cinémathèque française va cancel·lar la projecció de ‘L’últim tango a París’. Eva Peydró analitza ara amb contundència i rigor en un llibre la polèmica al voltant d’un film considerat una obra d’art total.
Manolo Gil
El passat mes de desembre, la Cinémathèque francaise va programar, a París, una retrospectiva de Marlon Brandon amb motiu del centenari del naixement de l’actor i el 20 aniversari del seu traspàs. Es programaren 20 pel·lícules, les més destacades de la seua filmografia, entre elles L’últim tango a París (Bernardo Bertolucci, 1972) amb projecció prevista per al 15 de desembre. Una setmana abans, diverses associacions feministes iniciaren una campanya contra la programació del film perquè contenia l’escena d’una sodomització -la famosa seqüència de la mantega- filmada sense el consentiment de l’actriu Maria Schneider. Les amenaces feministes van fer que l’equip directiu de la Cinémathèque cancel·lara la projecció per motius de seguretat, tot i que aquesta institució ja havia projectat la pel·lícula en vuit ocasions sense cap problema. La cancel·lació va indignar altres col·lectius que consideraven que aquest arxiu cinematogràfic finançat per l’Estat francès hauria d’haver projectat la pel·lícula com estava previst, però analitzant el context i organitzant un debat.
Un dies més tard, el 16 de gener, el director de la Cinémathèque, el cineasta Costa-Gavras, va comparèixer davant la comissió de l’Assemblea Nacional francesa sobre la violència sexual i va demanar disculpes a les víctimes de la violència masclista i a la resta de la ciutadania per la cancel·lació de la pel·lícula, anunciant que d’ara endavant la institució tindria cura -en la presentació d’algunes pel·lícules- de l’evolució de la societat i el respecte a les víctimes. Aquestes disculpes de la Cinémathèque marquen un punt d’inflexió per al moviment #MeToo que sacseja durament la industria cultural francesa, sobretot la cinematogràfica, i planteja dubtes sobre certes obres clàssiques dins del context actual.
La polèmica sobre la pel·lícula de Bertolucci havia tornat a l’opinió pública francesa uns mesos abans dels fets de la Cinémathèque amb la projecció de Maria, de Jessica Palud, en el 77è Festival de Cinema de Cannes, un biopic que recuperava la figura de la Schneider des d’una perspectiva de gènere. El film adapta la biografia personal que va publicar Vanessa Schneider, cosina de l’actriu, el 2018 i que ha aparegut en castellà amb el títol de Mi prima María Schneider (Circe, 2024). En un principi, Annie Ernaux, Premi Nobel de Literatura 2022, i la protagonista del film de Bertolucci havien pensat escriure conjuntament aquesta biografia, però la mort de Maria el 2011 va malmetre el projecte. Finalment, anys després, va ser Vanessa Schneider qui el va recuperar en solitari.
La cancel·lació de la pel·lícula a la Cinémathèque és un dels molts aspectes que tracta Eva Peydró al seu llibre ‘El último tango en París’, un escándalo entre dos siglos, publicat per l’Editorial Tirant lo Blanch, dins de la col·lecció que dirigeixen Javier de Lucas i Fernando Flores. Un interessant assaig de múltiples lectures que, a més de l’anàlisi de la pel·lícula, ens planteja una reflexió sobre la llibertat d’expressió i la censura de qualsevol manifestació artística.
Periodista cultural, crítica de cinema i membre de Fipresci i Fedeora, Peydró ens ofereix un treball que traspua contundència i rigor acadèmic. Tot sense caure en valoracions morals de cap tipus davant la polèmica, cosa que agraïm. Estructurat en dues parts, la primera analitza els aspectes cinematogràfics, mentre que la segona es centra en els debats i prohibicions que han envoltat el film, des de la seua estrena fins els nostres dies, i que han acabat proscrivint-lo per qüestions extracinematogràfiques.
Considerada com una de les millors pel·lícules de Bertolucci i una de les més importants de l’últim terç del segle XX, L’últim tango a Paris és una obra d’art total. Ho dic categòricament i als fets em remet. Amb uns actors i un equip tècnic i artístic en estat de gràcia, la col·laboració d’importants artistes fa que el film tinga un caràcter excepcional i multidisciplinar. Francis Bacon va aportar els seus quadres per a expressar la violència emocional, subratllada per la llum ataronjada de la fotografia de Vittorio Storaro i la melancòlica música de Gato Barbieri. El guió de Bertolucci i Arcalli beu de Georges Bataille, especialment de les seues teories sobre l’erotisme i la transgressió, i de les idees psicoanalítiques de Jacques Lacan, en particular les relatives al sexe i el buit. Els diàlegs, en els quals també van participar Agnès Varda i Jean-Louis Trintignant, són autèntics colps al fetge. Tampoc falten els homenatges i les citacions visuals a Jean Vigo, Albert Camus i la Nouvelle Vague. El resultat és una pel·lícula que desenvolupa un complex discurs sobre la crisi dels valors, la solitud i la incomunicació, tot adobat amb dures reflexions contra la família, la religió i la pàtria, pilars fonamentals de la nostra societat. L’erotisme, les emocions i la violència sexual són utilitzades per Bertolucci com a elements retòrics. Clar que tot açò, els detractors de la pel·lícula, des de diferents postures ideològiques, fa 53 anys que no ho veuen. I tot, per la mantega.
He tornat a visionar la pel·lícula fa unes setmanes i puc afirmar que no ha perdut cap dels seus elements artístics i intel·lectuals ni ha estat capolada pel pas del temps. Continua sent una obra mestra desassossegadora a la que, malauradament, un poc de greix lacti encara fa aixecar els judicis morals més imaginatius en alguns sectors de la població que continuen sense entendre els plantejaments filosòfics del film. ¿Per què ningú parla del diàleg contra la família durant la seqüència de la mantega? ¿Per què ningú comenta quan Schneider li clava els dits pel cul a Brando en mig d’una esquinçadora conversa sobre el bestialisme? ¿Per què ningú analitza el monòleg nihilista de Brando vetlant la seua dona de cos present en una seqüència digna de Carl Dreyer i Ingmar Bergman?
Si als 70, els anys del sexploitation, L’últim tango a Paris va commocionar pel seu contingut sexual, sobretot en un moment d’aperturisme i de forta transformació social, al segle XXI el film ha esdevingut, per influència de certs sectors feministes, una referència de la lluita contra la violència de gènere al cinema, tot arran d’una entrevista publicada el 2007 al Daily Mail, 32 anys després de l’estrena de la pel·lícula i en plena irrupció del moviment #MeToo. En l’entrevista, Maria Schneider va declarar que durant el rodatge de la famosa seqüència de la mantega, una ficció en la qual els actors van vestits, es va sentir humiliada i psicològicament violada per Brando i Bertolucci. Resulta curiós que ara, fora del context cultural i històric original, continue la censura contra la pel·lícula, passant del verd al violeta.
Llegint el llibre de Peydró he pensant en les polèmiques generades per altres pel·lícules com Saló o els 120 dies de Sodoma de Pier Paolo Pasolini, La taronja mecànica d’Stanley Kubrick, Kids de Larry Clark, La pianista de Michael Haneke, Irreversible de Gaspar Noé o La vida d’Adèle, de Abdellatif Kechiche. La literatura i l’art tampoc s’escapen del debat: Lolita de Vladimir Nabokov, Ojos azules de Toni Morrison o El odio de Luisgé Martín, que mai va arribar a les llibreries. A la llista afegisc les fotografies de Robert Mapplethorpe i Nobuyoshi Araki, a més d’algunes peces de Goya i Courbet, només per citar alguns exemples històrics.
És l’art moralment condemnable? És immune als judicis morals? Quines són les relacions entre moral i ficció? Hi ha un art moralment indecent? El debat està obert, però sembla que els artistes i els intel·lectuals no volen parlar del tema. Com diu Pau Luque, el judici moral més fecund és aquell que s’enfila cap a la imaginació, no aquell que busca l’absolució o la condemna. I aquest judici moral de la imaginació, per unes raons o per altres, és el que pateix L’últim tango a Paris des de fa 53 anys, com molt bé analitza Peydró. Crec que ja és hora de deixar la mantega en pau i gaudir, qui vulga, del que realment és la pel·lícula: una obra d’art de gran profunditat filosòfica i psicoanalítica.
