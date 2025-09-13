Inteligencia y coraje contra la desinformación

Hace más de seis décadas, el sociólogo estadounidense Charles Wright Mills iniciaba su extraordinario ensayo La Imaginación sociológica con frases inquietantes: «Hoy en día –decía en 1959– los hombres advierten con frecuencia que sus vidas privadas son una serie de añagazas. Se dan cuenta de que en sus mundos cotidianos no pueden vencer sus dificultades [...] Y cuanto más cuenta se dan, aunque sea vagamente, de las ambiciones y de las amenazas que trascienden de su ambiente inmediato, más atrapados parecen sentirse».

Mills hablaba de los hombres, y las mujeres, modernos atrapados entre la desesperación y la perplejidad angustiosa de un mundo incomprensible por su creciente complejidad. Y proponía la imaginación sociológica como herramienta para comprender el escenario histórico en el que nos encontramos, la trama social de la que formamos parte y nuestro propio papel en esa extraordinaria confusión.

Pero, el mundo en el que Mills escribió aquel ensayo era, todavía, relativamente sencillo. Si contemplara nuestra actual coyuntura, se escandalizaría y, quizás, se desesperaría, no ya ante la complejidad reinante, sino ante la aparente imposibilidad de incorporar elementos racionales para su comprensión.

Para empezar, porque el nuestro es un mundo en el que la verdad y la mentira, todavía distinguibles en el contexto de Mills, parecen confundirse sin remedio; y en el que el periodismo y la democracia, que para él eran conceptos claros e incuestionables, y aspiraciones defendibles, luchan denodadamente por mantenerse, al menos, como males menores de un universo en descomposición.

Se trata, sin embargo, de una lucha irrenunciable. Porque, tanto la democracia, como el periodismo son la única garantía, aunque sea incompleta, de los valores ilustrados que han sostenido nuestra civilización, así como sus motivaciones y aspiraciones, en la modernidad. Y esos valores y aspiraciones son, sin duda, lo mejor que tenemos para afrontar los retos que el futuro, o el presente ya, nos promete.

Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo respondemos a las muchas preguntas que el presente nos impone para nuestro día a día? ¿Cómo nos enfrentamos a esta realidad tan acuciante e inabordable? ¿Cómo nos conciliamos con ella para que no termine con nuestro ánimo? ¿Cómo decidimos qué debemos hacer ante el racismo y la xenofobia galopante entre nosotros? ¿Podemos llamarlos así? ¿Es fascismo lo que se avecina? ¿Lo que acabamos de vivir en Torre Pacheco y en Jumilla es lo que se impondrá? ¿Cómo seguimos consumiendo sin traicionar nuestros valores?… Ninguna pregunta, por nimia que parezca, es sencilla de responder. Nos invaden los mensajes que tiran de nosotros de forma inmisericorde. Y todo es urgente y abrumador. Y el futuro es siempre una amenaza.

Solo hay un modo de afrontar esa perplejidad y esa desesperación ante una realidad líquida, descreída y posmoderna que ha diluido las grandes narrativas, los grandes relatos, con los que respondíamos al abismo de la incertidumbre, los del cristianismo, la Ilustración o el marxismo. Y que nos impele a la radicalidad de un individualismo que hace imposible ya toda lucha colectiva. Necesitamos afrontar esas preguntas con decisión, autocrítica y rigor analítico. Pero también con la esperanza de que esa labor podría mejorar las circunstancias y que estas fueran más propicias a nuestras legítimas aspiraciones.

Pues bien, eso es exactamente lo que nos propone el profesor Pepe Reig en su último libro, En manos de la desinformación. Posverdad, posperiodismo, posdemocracia, editado por Libros de la Catarata y la Universidad de Castilla-La Mancha, con prólogo de Jesús Maraña y epílogo de Enrique Herreras. Un ensayo sistemático, riguroso y eficaz que nos explica los enormes cambios que han producido en el periodismo y en las democracias las redes sociales, las noticias falsas, el populismo y las conspiranoias, y cómo estos nuevos fenómenos ponen en peligro la cultura política cívica en la que se fundamentan nuestras sociedades liberales.

Posverdad y posdemocracia

En los tiempos de Mills todavía podíamos distinguir la verdad de la mentira porque confiábamos en la razón ilustrada. Ahora, como explica Reig, la posmodernidad ha relativizado esa razón, la ha aligerado (diría Eco) o licuado (en los términos de Bauman) y, gracias al giro lingüístico, lo que importa ya no son los hechos, sino el relato, y que este sea atractivo y vendible. Y en ese contexto, la verdad no es que no exista, es que no importa.

Para distinguir la verdad, antes teníamos, al menos, el periodismo, o mejor, la teoría autolegitimadora de un periodismo que se presentaba como el «contador de lo que ocurre». Pero ¿qué nos queda ahora de aquel ideal? Superada esa ingenuidad, acosado el periodismo por un modelo de negocio que le obliga a convertirse en espectáculo, cautivo de las, cada vez más sofisticadas conspiranoias y entretenido en el constante, e igualmente inútil, desmentido de las omnipresentes fakenews, ¿qué queda o, ni siquiera, qué es el periodismo? ¿Cómo podemos salvar, en todo caso, eso que queda de él?

¿Y qué queda de la democracia en un contexto en el que la verdad y la mentira se confunden y no tenemos recursos para discernir qué podemos o debemos hacer porque se ha minado la confianza, que es el presupuesto fundamental del diálogo y la deliberación en la esfera pública? ¿Qué podemos o debemos hacer para no caer en manos de la ola divisiva que amenaza todas nuestras convicciones?

Spoiler: en su libro Reig da respuesta a todas esas preguntas. Y lo hace de forma solvente, documentada y asequible. De manera que su libro es un imprescindible. Leerlo es la mejor propuesta para un tiempo como el nuestro, de zozobra y desesperanza. Rigor intelectual, argumentos valientes y propuestas viables para la esperanza: imaginación sociológica al servicio de la inteligencia colectiva. Ni más ni menos que eso es este estupendo libro de este autor excepcional.