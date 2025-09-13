Vicent Ventura, la consciència d’un país
Francesc Pérez Moragón traça amb rigor i empatia la vida d’un dels grans referents del pensament democràtic valencià: Vicent Ventura, periodista, polític i intel·lectual incòmode que mai no va renunciar a la llibertat.
Daniel P. Grau
M’atreviria a dir que Francesc Pérez Moragón s’està especialitzant en les biografies dels grans homenots de la intel·lectualitat valenciana del segle xx. Amb Salvador Ortells va publicar, amb motiu del seu centenari, Joan Fuster. D’un temps, d’un país (1922-1992) (Alfons el Magnànim, 2023). El 2024 es commemorava el de Vicent Ventura i Pérez Moragón ens ofereix Vicent Ventura, una vida per la llibertat, que edita l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Home d’acció i de formació autodidacta, em sembla que Ventura rebutjaria que el concebéssim com un intel·lectual, però crec que és un dels casos evidents de persona a qui no li cal un títol universitari perquè l’incloem entre els qui van impulsar amb més força l’ideari progressista i nacionalista durant la segona meitat del segle xx. Com ell mateix va afirmar moltes vegades, i com apunta Pérez Moragón, va saber nodrir-se dels coneixements dels amics amb més formació —i, òbviament, de moltes lectures. La seva empenta cívica, de ben segur, va aconseguir que alguns d’aquells intel·lectuals diguem-ne més teòrics tinguessin una presència pública més gran de la que probablement ells mateixos haguessin desitjat. Es retroalimentaven, doncs.
Hi ha llibres que no sols s’escriuen per recordar, sinó per fer justícia. Vicent Ventura, una vida per la llibertat és, certament, d’aquests. No perquè el personatge hagi estat ignorat —les Publicacions de la Universitat de València i la Institució Alfons el Magnànim, per exemple, li han publicat obra—, sinó perquè cal reivindicar-lo com mereix. I Pérez Moragón ho aconsegueix no sols amb l’autoritat d’haver-ne estat amic i company de projectes, sinó amb la serenor d’un estudiós que sap que escriure la vida d’un home és, també, escriure la vida d’un país.
Vicent Ventura (1924-1998) no encaixa fàcilment en cap etiqueta. Catòlic d’origen i convicció, falangista convençut i ben aviat decebut, amic de Dionisio Ridruejo, amb qui tant va compartir —Contubernio de Múnich inclòs—, però radicalment compromès amb l’esquerra democràtica i amb el nacionalisme valencià, defensor incansable dels drets col·lectius, periodista, publicista, polític, sindicalista, activista… Ventura va ser tot això, però sobretot un valencià compromès amb el seu temps. I aquest compromís, que va travessar la dictadura, la transició i els primers anys d’autogovern, és el fil que Pérez Moragón cus amb mestratge.
El llibre, però, no cau en el parany de l’hagiografia. Pérez Moragón coneix bé les contradiccions i les tensions internes del seu biografiat, i les exposa amb franquesa però sense morbositat. Ventura hi apareix com un home que pensa i actua, que dubta i insisteix, que parla quan cal —i de vegades quan no convé— perquè sap que el silenci, en algunes èpoques, és connivència. El text de Francesc Pérez Moragón és especialment sincer: no amaga ni les seves fílies ni les seves fòbies, algunes molt profundes, que ja anireu descobrint; tampoc els moments de depressió que Ventura va passar, especialment després de la mort de la seva muller, Marina Peris, i de molts dels seus amics. De tant en tant, també hi ha algunes pinzellades d’ironia ben subtil que us faran venir un somriure. Fixeu-vos què diu del jesuïta Miquel Batllori: «Sempre he cregut que el bon historiador podria haver estat un magnífic agent dels excel·lents serveis d’intel·ligència del seu Orde, o del Vaticà».
A més a més, és un llibre tècnicament molt ben fet i ben atractiu, amb un gran nombre d’il·lustracions: moltíssimes fotografies, de familiars i d’activitats públiques, reproduccions de periòdics i revistes i de documentació diversa, cartells electorals —la llista de les diferents activitats, en l’àmbit públic i en el privat, que va fer Ventura sembla que no caben en una vida humana—, i una coberta que reprodueix un Vicent Ventura dibuixat per Andreu Alfaro el 1992, d’aquelles obres amb què l’escultor era capaç de copsar amb escassos i senzills traços el tarannà més profund del personatge. El llibre es completa amb una relació d’articles periodístics del fons documental de Vicent Ventura dipositats a la Biblioteca Valenciana, elaborada per Magda Pellicer Lázaro i Nel·lo Pellicer Rossell.
Permeteu-me, per anar acabant, una anècdota personal. Segurament, l’havia vist abans, però vaig conèixer personalment Vicent Ventura el 1992. Concretament, el 15 d’octubre. La Universitat Jaume I havia concedit la seva primera Medalla d’Or, a títol pòstum, a Joan Fuster, que havia mort el 21 de juny, i es va organitzar una taula rodona al voltant del suecà en què van participar Vicent Ventura, Josep Iborra, Lluís Gimeno i Francesc Pérez Moragón, organitzador de l’acte i llavors cap de la Direcció Tècnica de Política Lingüística de la universitat, en què jo també treballava. A l’hora de tornar a València, Pérez Moragón i jo ens vam dirigir cap a l’autobús que ens havia de dur a l’estació de tren, però Ventura ens va oferir portar-nos en cotxe fins a casa. Pérez Moragón s’hi va negar rotundament i jo hi vaig insistir tant que al final vam pujar en aquell Ford Fiesta bastant atrotinat. Tot d’una vaig entendre les reticències de Pérez Moragón. Ventura conduïa sense parar de parlar, mirant-nos contínuament, fins i tot a mi, que seia darrere, gesticulant… Quan vaig arribar a casa, ben marejat, a banda de vomitar, vaig estar temptat de besar el terra, com feia el papa polonès quan baixava de l’avió —mon pare, una mica anticlerical, deia que ho feia perquè tenia por de volar. Com que encara som vius, vull pensar que Pérez Moragón recorda aquest fet amb la mateixa simpatia que jo i que ja m’ho ha perdonat.
Personalment, quan llegeixo la biografia d’homes com ara Vicent Ventura, sempre se’m queda una sensació de fracàs. I no tant una sensació que ells van fracassar —però potser també—, sinó que hem fracassat com a país. Potser per això, per la seva memòria, pel nostre present i pel futur dels nostres fills, fora convenient no abandonar la idea d’un país millor, fins i tot si ens hem d’instal·lar en les utopies. Soc dels que penso que un objectiu utòpic sempre ens farà més feliços.
