El dret a la lectura
Ara que s’estan escalfant els motors per celebrar el centenari de la constel·lació d’autors que van il·luminar la Generació del 27, les paraules i la fermesa de Juan Chabás, ressonen amb una vigència absoluta
Àngels Gregori
Arriba setembre i és com si algú haguera netejat els carrers després d’un agost esquizofrènic en el que el debat sobre els accents no ha fet vacances. I tot em recorda al cantant Bad Bunny, que acaba de dedicar una cançó a la ciutat dels gratacels titulada ‘NuevaYol’. En el fons (però molt en el fons), desperta tendresa veure com, a vegades, la realitat dels cantants de reggaetton i trap llatinoamericà no estan tan allunyats de les idees d’alguns lingüistes que han marcat generacions i generacions de futurs filòlegs. De quina manera, a vegades, la realitat supera la ficció, fa recordar aquell memorable vers de Rafael Alberti que deia «yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos». Fa quasi tres dècades, a Zacatecas, on se celebrava el I Congrés Internacional de Llengua Espanyola, Gabriel García Márquez, en el seu discurs inaugural va pronunciar algunes de les idees més polèmiques que segurament ha donat aquest segle al voltant de la llengua, quan va afirmar: «Jubilemos la ortografía», on va pretendre, sense èxit, carregar-se l’hac, unificar la ge i la jota i suprimir els accents. Ho feia, el Premi Nobel de Literatura, més per qüestions pragmàtiques que altament ideològiques. Ho demostrava el fax que li enviava a la seua agent Carmen Balcells, on li escrivia: «Yo le ovedesco más a la inspirasión que a la gramática». A casa nostra és diferent, i la forma sempre ens fa perdre el fons. No és una bona notícia fer de la llengua una moneda de canvi, fins i tot per part dels que la defensen. L’esquizofrènia és tan alta que una nit, aquest estiu, vaig imaginar-me a Lamine Yamal dictant una conferència sobre els pronoms febles. En el fons, som un país de pronoms febles.
Per no acabar del tot, com en el poema d’Alberti, convertida en dues tontes en una, he intentat desconnectar tot el que he pogut per por de confondre la realitat amb la ficció, submergint-me en la mar de Dénia entre els papers i l’obra d’un dels seus veïns més il·lustres i estimats, Juan Chabás, segurament el més injustament oblidat de la Generació del 27, i de qui enguany es compleix un any bastant rodó (125) del seu naixement. Un autor que, conscient de no tenir l’alçada lírica dels seus col·legues (cap poeta no té la culpa de compartir temps amb Cernuda, com cap tenista amb Nadal ni cap cuiner amb Adrià), va optar per observar, articular, estudiar i ordenar a fons, des d’una mirada lúcida i atenta, un temps, una història, una literatura i un país d’exilis i fugides sense retorn. De Dénia a La Habana. Un autor que sempre va entendre la literatura des del compromís polític, que va escriure algunes de les millors pàgines sobre Joan Maragall, que tradueix Pirandello i Nerval, que posa en ordre segles d’història literària, que és expulsat d’Itàlia per escriure articles contra el règim de Mussolini i que, des del Madrid dels anys trenta, presta atenció a l’escena de Lorca i es pren la renovació del teatre com una necessitat pedagògica, veient en aquest art un profund motor de transformació i reflexió social, defensant la urgència del deure de l’Estat en l’obligació de protegir el patrimoni artístic i apostant per la seua independència davant els poders públics de cada moment. Promovent, al capdavall, el somni de la creació d’un futur Teatro Dramático Nacional.
He pensat molt en Chabás aquests dies des d’Astúries, on el Ministeri de Cultura ha celebrat a la localitat de Llanes la tercera edició d’unes jornades sobre el dret a la lectura. Per allà han passat autors com Antonio Monegal, Azahara Palomeque, Berta Piñán o Joan Carles Mèlich fins a representants del sector, com les valencianes Sara Sánchez i Maria Bravo, que són fars; tots sota la direcció d’una altra valenciana (de Casinos), Maria José Gálvez. Si quan es van iniciar aquestes jornades, que es parlava de la possible existència d’un dret jurídic exigible a favor de la lectura, m’hagueren dit que, tres anys després, alguns dels convidats en l’edició d’enguany serien els propietaris de revistes infantils recentment censurades pel govern a casa nostra, no ens ho hauríem cregut ningú. I ara que s’estan escalfant els motors per celebrar el centenari de la constel·lació d’autors que van il·luminar la Generació del 27, les paraules i la fermesa de Juan Chabás (tan injustament oblidat com perseguit), ressonen amb una vigència absoluta enmig d’un mar d’entesa que és la ciutat de Dénia.
