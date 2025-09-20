El franquismo: una caja fuerte con billetes de millón

Aquí tengo el libro. Muy manoseado. Es del año 1997. Fue cuando conocí a Mariano Sánchez Soler. Periodista de investigación. Creo recordar que en la revista Tiempo. Luego supe que también escribía novelas. Y poesía. Y también supe, ese mismo día, que nos haríamos amigos. El encuentro: librería Crisol, lo que había sido hasta hacía nada en València el cine Goya, uno de los más emblemáticos de la ciudad. Presentábamos los dos, el 2 de marzo de 1997, su libro: Los hijos del 20-N. La fecha la pone en la dedicatoria. El público asistente: una veintena de personas. Media docena era gente amiga. El resto, falangistas. Los conocíamos. Pensábamos que nos iban a hostiar en cualquier momento. Pero resulta que se hostiaron entre ellos. No nos hicieron ni caso. Los insultos eran entre los asistentes fascistas. Increíble. Pero cierto, verdad de la buena. Releo en el prólogo de Vázquez Montalbán: «El nuevo fascismo español es en parte hijo del viejo…». Añade, para explicar su ascenso, la precariedad laboral de la juventud de entonces, la crisis que provocaba una nueva «marginalidad». Y así varias páginas que parecen escritas no cuando hacía dieciocho años que Franco se había muerto, sino ahora mismo. El prólogo de MVM es para una primera edición de 1993 de la que yo no tenía ni idea.

Desde aquel libro no sé cuántos más ha escrito y publicado Mariano Sánchez Soler. Trabajos de investigación, novelas y poesía. Casi siempre, en unos y otras, la historia última de este país de protagonista principal. Y sus personajes, pues lo mismo. Reconocibles aunque se trate de las ficciones. Retratos perfectos, con nombres y apellidos, cuando destripa las vidas de esa troupe desalmada que convirtió el franquismo en una mafiosa agencia de colocaciones y, en lo que toca a la propia familia del dictador, en una caja fuerte donde se amontonaban billetes de millón -como cantaba Sabina en Adivina, adivinanza- y los títulos de propiedad de un patrimonio que pasó a sus manos sin que ninguna ley, y aún menos la justicia, se interpusiera en esas siempre oscuras apropiaciones. Bien que lo cuenta Sánchez Soler en La familia Franco S. A., su último libro. En dos precedentes ya abordaba ese enriquecimiento familiar: Villaverde, fortuna y caída de la casa Franco (1990) y Los Franco S. A. (2003). Ahora ha regresado a este último y lo ha redondeado con los acontecimientos que la familia del dictador y el propio franquismo han seguido deparando a las nuevas investigaciones del periodismo y de la historia.

La verdad es que por mucho que ya se sepa de lo que fueron las tripas de la dictadura, las páginas de La familia Franco S. A. te ilustran y sobre todo te llenan de rabia a cada página. La pareja que formaban el dictador y Carmen Polo. La de su hija Carmen y el médico, y sobre todo vividor, Marqués de Villaverde. La caterva de nietos y nietas que siguen pegándose la vida padre aunque haga cincuenta años que el abuelito se fue al cielo como les contaría la abuelita aquel lejano 20 de noviembre de 1975. Todo el entramado familiar empezó a irse a pique cuando la señora murió en 1988. La Casa Usher de Allan Poe se resquebrajaba. Pero nunca amenazó ruinas. Habían amasado un risueño patrimonio y digo risueño porque, en algunos tramos, la mafia familiar tuvo detalles de rufufú de poca monta, como cuando el yernísimo se ponía las botas importando vespas italianas sin aranceles trumpistas. La película Vacaciones en Roma, con Audrey Hepburn y Gregory Peck, había puesto de moda esa scooter y ahí estaba el marquesito para arrearle una buena dentellada al negocio de las importaciones fraudulentas. Y es para echarse al monte, entre pasodobles verbeneros y cánticos revolucionarios, cuando Pilar Franco, la hermanísima, justificó la fortuna inenarrable de su cuñada y el dictador: es que «era muy ahorrativa». Y así todo.

Provoca espanto leer tanta riqueza acumulada cuando el país era la imagen dramática del hambre. Y más espanto todavía cuando comprobamos que esa riqueza y los privilegios familiares no decayeron cuando el franquismo dio paso a la democracia. Todo era fruto de las donaciones interesadas de los grandes empresarios franquistas y del robo que impunemente perpetraba la familia amparada, como decía antes, en una ley y una justicia que estaban a sus órdenes. De ahí, el acertado subtítulo de este libro absolutamente recomendable: Negocios y privilegios de la saga del último dictador de occidente. Todos, los tuvieron todos. Siempre el tiempo estuvo de su parte porque el tiempo fuera de los franquistas no existía: si acaso, sólo en los oscuros sótanos de las comisarías que ahora se han transformado en lugares luminosos de memoria, aunque fascistas como Díaz Ayuso sigan prefiriendo lo que fueron y hasta ella misma se ofrecería a poner música en las sesiones de tortura. El franquismo no acabó con la muerte del dictador. Hoy ya hay poca gente que lo ponga en duda. Lo escribió muy bien Sánchez Soler en algunos de sus libros: las grandes fortunas de la dictadura siguen siendo las grandes fortunas de la democracia.

Para cerrar este limitado recorrido por las páginas de un libro de dimensiones felizmente ilimitadas, uno de los párrafos finales. Resulta difícil llegar al fondo de tanto negocio sucio y de tantos privilegios que se han alargado en el tiempo hasta ahora mismo. El párrafo: «En el fondo, para saber la verdad, es preciso conocer los métodos empleados por los prebostes del régimen franquista para enriquecerse, su contexto; el modus operandi del clan que rodeaba al dictador en el palacio de El Pardo, el trato que la transición política española había ofrecido a los herederos del dictador, los privilegios obtenidos bajo la dictadura y mantenidos de alguna manera durante la democracia». Hace casi treinta años de aquella sesión en lo que había sido el cine Goya de València. Algunos de aquellos falangistas -hijos o nietos del 20-N- siguen en activo. Ocupan incluso escaños en los parlamentos centrales y autonómicos, diputaciones, ayuntamientos… Medio siglo que se murió el dictador. Sí, medio siglo ya. Y ahí siguen, tan anchos, tan aguerridos, tan legionarios ellos y ellas con sus himnos violentos a su patria. Como si nada, ahí siguen, sí. Como si nada.