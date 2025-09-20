Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Manuel Molins

València

Ja era hora

La figura d’Alcanyís pot cridar l’atenció sobre com les víctimes poden esdevenir botxins

Sabbath. El metge de València

Sabbath. El metge de València / Miguel Lorenzo

Potser el títol resulte provocador, però és que, en efecte, ja era hora que el nostre metge tinguera un reconeixement públic adequat. Segur que encara no és suficient, però, per fi, la Fundació Universitària Lluís Alcanyís amb el vistiplau del Rectorat de la Universitat de València (UV), em van encarregar la redacció d’una obra de teatre que vaig titular Sabbath. El metge de València. El text, editat per la mateixa universitat, es va estrenar al claustre del carrer de La Nau en direcció de Ximo Solano: un primer i magnífic esforç perquè el públic valencià tinga un cert coneixement de qui era i què va fer Lluís Alcanyís (1440-1506), primer catedràtic de medicina i autor d’un Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència (1490) per prevenir o curar la pesta que sovint castigava la ciutat.

Per redactar el text, em vaig servir d’una amplíssima bibliografia i són molts els agraïments, però només indicaré els treballs de quatre estudiosos: Antoni Ferrando, catedràtic emèrit de la UV i els professors Jon Arrizabalaga, Frederic Aparisi o Carmel Ferragud. Amb tot, en la vida de Lluís Alcanyís encara hi ha molts buits que la ciència no ha pogut aclarir la qual cosa, però, m’ha permés omplir-los amb la imaginació ja que, al capdavall, Sabbath. El metge de València no és res més, ni tampoc res menys, que una obra de teatre sobre la vida i la mort d’un gran metge, víctima de les enveges i els interessos político-econòmics de la terrible Inquisició Espanyola del rei Ferran II, el catòlic.

Cal remarcar que Lluís Alcanyís, nascut a Xàtiva, era un jueu convers com el mateix Lluís Vives, un altre personatge de l’obra, i les famílies de tots dos vivien en el Carrer del Gall (del Call), en l’actual carrer Lluís Vives de València, cosa que potser actualment, atesa la situació a Palestina, ens pot cridar l’atenció sobre com les víctimes poden esdevenir botxins. Al final de l’obra, en una visita imaginària dels fills a la presó la nit anterior a ser cremat en la Plaça de la Seu, es produeix aquest petit diàleg entre el reu i el seu fill: «Nosaltres salvarem la teua memòria». I Lluís respon: «Salvar la memòria?... Com? No vull venjances. Cap venjança. Hem d’acabar amb aquesta cadena inútil de l’odi i la revenja... Som víctimes... i mai, fills meus, mai no hem d’esdevindre botxins»... I la pregunta que ressona en el vent és: Què en diria, d’aquestes paraules Netanyahu, un delinqüent segons la Cort Penal Internacional (CPI)?

