La mejor fiesta que Manchester vio jamás

El 28 de junio de 1997 cerró The Haçienda, la casa del sonido “Madchester”, del culto al DJ, del acid house, el lugar en el que miles de personas bailaron, sudaron y fueron fugazmente felices. Al amanecer, cuando la música y las luces ya se habían apagado, Peter Hook, bajista primero de Joy Division y después de New Order y uno de los locos que dilapidó su dinero para que aquello funcionara (él lo llamaba “invertir”), se fijó en un objeto que sobresalía bajo la plataforma sobre la que se depositaban los barriles de cerveza.

Ese objeto cubierto de bebida, sudor y condensación rancios que alguien había colocado allí para nivelar la estructura, era un cartucho con el máster de ‘Unknow pleasures’, el primer álbum de Joy Division, uno de los discos más importantes de la historia del rock. “Era una metáfora perfecta para The Haçienda. Joy Division había sido el puntal de todo aquel puto engendro”, escribe Hook en “Haçienda, como no dirigir un club”, libro que revive la tragicómica intrahistoria de este lugar.

Una instrahistoria que Hook -quien actuará en el Visor Fest que se celebra el próximo fin de semana en València- inicia en la decadente Manchester de finales de los 70 donde el periodista Tony Wilson y el manager Rob Gretton habían fundado el sello discográfico Factory para dar salida a talentos de la zona como The Durutti Column, Cabaret Voltaire, OMD o los propios Joy Division.

La banda referente del postpunk británico apenas duró un par de discos y lo que costó descolgar a su cantante, Ian Curtis, de la viga en la que se ahorcó antes de iniciar su primera gira por Estados Unidos. Sus compañeros, sin embargo, decidieron continuar como New Order y en poco tiempo ya habían logrado éxito suficiente para que Tony y Rob les convencieran de que el dinero que estaban ganando no tenían que reinvertirlo en mansiones, sino en sacar a su ciudad de la depresión. “Ya que Manchester había sido buena con nosotros, nosotros deberíamos devolverle el favor”, insistía Rob.

Fiesta en The Haçienda. / L-EMV

Y así, como un favor a su ciudad, nació The Haçienda. Cuenta Hook que, de todo lo que ganaban, él y sus compañeros de New Order se quedaban unas 20 libras a la semana. El resto -unas 35.000 libras semanales- se desviaba a transformar un antiguo almacén del Manchester postindustrial en un sofisticado club.

El proyecto lo pusieron en manos de Ben Kelly, uno de esos divinos arquitectos incapaces de crear cosas sin sobrecoste: el de The Haçienda se disparó en un 5.000 %, lo que no evitó o que el DJ tuviera que pinchar de espaldas al público en un zulo o que las columnas de la sala impidieran ver el escenario. De hecho, uno de los miembros de Einstürzende Neubaten dedicase parte de su concierto en aquel lugar a intentar derribar el pilar central del edificio con un martillo neumático.

El propio Hook reconoce que, además de románticos patriotas dispuestos a cambiar la fortuna personal por la diversión colectiva, los padres de The Haçienda eran ineptos empresarios. Quizá la peor de todas sus malas ideas fue contratar a los amigos del barrio para conformar la plantilla. Pese a ser los trabajadores de discoteca mejor pagados de Inglaterra, no tenían reparos en buscarse un sobresueldo revendiendo luces y cajas de cerveza o robando la recaudación de Nochevieja (alguien la escondió en un agujero que acabó ardiendo con los fuegos artificiales).

También los músicos que actuaban en The Haçienda eran los mejor pagados del país, hubiese 70 personas entre el público o mil. Y había más veces 70 que mil. Únicamente The Smiths y los propios New Order consiguieron llenar alguna vez la sala. Ni siquiera lo logró Madonna en su primer concierto en Europa: “Fue el paso inicial de su marcha hacia la dominación mundial. Que Dios nos perdone”, confiesa Hook.

El coste de los cachés y la escasez de público llevaron a los responsables de The Haçienda a olvidarse de los conciertos y transformar el club en una discoteca pura y dura. Y por primera vez las colas de clientes empezaron a dar la vuelta al antiguo almacén.

Aunque el cambio de música fue la clave del éxito, no le quitemos méritos al éxtasis, la droga que transformó la manera de escuchar esa música. “Varios miles de personas, ya fuera entre los muros de The Haçienda como en plena campiña, vivían una experiencia colectiva cuyo eco llega aún hasta nuestros días”, recordaba el DJ (pero antes, friegaplatos de la discoteca) Laurent Garnier. Ese eco fue tan potente que, amplificado a través de unos cuantos clientes adictos a las guitarras y al baile que decidieron montar sus propias bandas -Stone Roses, Primal Scream, Inspiral Carpets (donde empezó como ‘roadie’ Noel Gallagher, fundador de unos tal Oasis) o los Happy Mondays (que, por cierto, también estarán el próximo fin de semana en el Visor Fest)-, logró desplazar unos centímetros el eje del planeta rock.

Sin embargo, pese a los llenazos, la trascendencia y las constantes transfusiones esterlinas que le realizaban Factory y New Order, el club seguía siendo a nivel económico “ese agujero en el suelo llamado The Haçienda”. Dice Hook que con el “engendro” no acabó ni la música, ni la droga y ni tan siquiera la violencia de las bandas mafiosas que en los últimos años habían invadido el local. Lo que realmente hizo que el histórico club echara definitivamente la persiana fue “un montón de gente haciendo sumas”. Pese a todo, en su recuerdo, The Haçienda sigue siendo “la mejor fiesta que Manchester ha visto jamás”.