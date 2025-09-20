'Sabbath': vacuna contra la intolerància
La història d’èxit i caiguda del metge valencià (i jueu convers) Lluís Alcanyís recorda les conseqüències (tan actuals) del fanatisme i el poder absolut. La UV publica ara l’obra de Manuel Molins ‘Sabbath. El metge de València’, estrenada en juny en el marc del 525è aniversari de la institució
En el marc del 525è aniversari de la seua fundació, la Universitat de València va encarregar al dramaturg Manuel Molins l’obra teatral Sabbath. El metge de València. L’obra recrea el calvari de Lluís Alcanyís (ca. 1440-1506) i la seua familia a partir d’un imaginari diàleg entre el seu fill Francesc i Lluís Vives a Bruges, tots dos veïns al carrer de la Taverna del Gall al call jueu de València.
A meitat dels anys 1460, Lluís Alcanyís, jove ‘mestre en medicina’ es va instal·lar a València. Procedia d’una família de jueus conversos de Xàtiva, on el seu pare era notari i el seu germà un pròsper comerciant. Alcanyís va assolir un gran prestigi professional: el 1467 va ser nomenat membre del tribunal examinador de metges de la ciutat, una institució que des del 1336 atorgava llicència per a l’exercici de la medicina. Alcanyís aviat va entrar a formar part de l’elit més dinàmica de la burgesia urbana, que gaudia de gran poder polític, cultural i econòmic. N’és una prova el nomenament com a mestre lector a l’escola de cirurgia, creada el 1465 pels jurats de la ciutat. El 1478 l’escola valenciana va obtenir del rei Joan II un privilegi per practicar la dissecció de cadàvers. Vidu a una edat molt primerenca, el 1472 va tornar a casar-se amb Leonor Esparza, filla de comerciants jueus conversos, que gaudien d’una posició econòmica folgada.
La vida d’Alcanyís a València va estar marcada per la fama i l’èxit. Quan el virrei Luis Despuig va convocar un certamen poètic en honor a la Mare de Déu, que va donar origen a la primera obra literària impresa a València, Bernat de Fenollar va triar entre els premiats les cinc cobles de deu versos decasíl·labs escrita per Alcanyís, que es van publicar a Les trobes en lahors de la Verge Maria (1474).
En reorganitzar-se l’Estudi de cirurgia el 1480, es va nomenar un claustre permanent de professors i Alcanyís va ser nomenat mestre lector, juntament amb altres famosos metges com Ferrer Torrella –pare de Jeroni Gaspar, el primer catedràtic de medicina i el segon metge d’Alexandre VI– i Pere Pintor, també metge de l’estudi de cirurgia. Quan el consell de la ciutat va aprovar els estatuts de l’Estudi general (1499), en obtenir les llicències papal i reial el 1501 i 1502, Alcanyís va ser nomenat primer catedràtic dels estudis de medicina ocupant la càtedra primera, dedicada a ensenyar els principis de la medicina. Els estudis de medicina a València gaudien d’una dotació inusual a Europa, amb càtedres de cirurgia, anatomia i medicaments simples o herbes.
El 1490 Alcanyís havia estat nomenat per Ferran II d’Aragó inspector vitalici dels ferits del municipi amb la facultat de designar el seu successor en el càrrec (1498). Davant la temuda epidèmia de pesta que va assolar la ciutat el 1490 i va causar la mort a persones il·lustres com Sor Isabel de Villena o Martí Joan de Galba, el nostre metge va rebre l’encàrrec d’imprimir una obra amb preceptes higiènics i consells terapèutics per fer front a la tragèdia. Poc després va sortir de la impremta de Nicolau Spindeler el primer text de contingut científic publicat a València: el Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, un opuscle de catorze fulls escrit per Lluís Alcanyís. Era un text divulgatiu, habitual a la literatura mèdica medieval, que a la Corona d’Aragó comptava amb el precedent del Regiment de preservació de la pestilència, manuscrit del catedràtic de la Universitat de Lleida, Jaume d’Agramont, durant l’epidèmia de pesta negra del 1348.
Des de la mentalitat pròpia del galenisme, l’obra descrivia els símptomes de la pesta, i dedicava un capítol a la preservació de l’ànima i el cos, mitjançant recursos religiosos, dietètics i medicinals. La darrera part estava dedicada a l’alimentació, els medicaments i la cirurgia de les lesions. El Regiment d’Alcanyís posseeix un gran valor bibliogràfic, en ser la primera obra medicocientífica publicada a València. Actualment se’n coneix un exemplar al Fons Nicolau Primitiu de la Biblioteca Valenciana i un altre a la Biblioteca de Catalunya.
La minoria jueva posseïa un gran poder econòmic i social a moltes ciutats espanyoles. Els metges d’origen jueu gaudien també de prestigi i sovint formaven part de les elits que assistien a la noblesa, l’alt clergat i les oligarquies urbanes. Tot i això, a partir del segle XIV es van anar promulgant normes legals que els anaven restant llibertat i fins i tot els apartaven dels cercles del poder polític. Les normes sobre puresa de sang restringien el seu accés a les facultats de medicina i universitats cristianes i diverses normes prohibien que metges jueus assistiren als cristians.
El 1482 els Reis Catòlics van introduir el Sant Ofici al Regne d’Aragó com a instrument de control econòmic, polític i religiós, que servia per enfortir el seu afany de poder absolut i de confiscació arbitrària dels béns dels súbdits. Els jueus conversos van ser des de llavors objecte de contínua vigilància sota sospita d’heterodòxia, sempre amenaçats per la delació.
Lluís Alcanyís i Leonor Esparza no van ser una excepció i al febrer de 1504 van ser capturats pel Sant Ofici. Tot i que no s’ha localitzat el procés d’Alcanyís, el de la seva dona indica que van ser acusats de pràctiques judaïtzants com dedicar dissabte al descans o negar-se a menjar carn de porc. Derrotat per la tortura, Alcanyís va acabar per confessar secretes pràctiques judaïtzants de la seua dona, que va ser condemnada a morir a la foguera el setembre de 1505. El 23 de novembre de 1506, Lluís Alcanyís va patir la mateixa sort.
La biografia de Lluís Alcanyís constitueix un testimoni infal·lible de les llums i les ombres d’un període crític. Reflecteix les tensions d’una societat dominada pel fanatisme religiós i l’arbitrarietat del poder absolut, capaç d’enaltir i destruir un ésser humà. L’obra de Molins ha estat representada a València i aviat ho farà a altres ciutats del País portant-nos a la memòria les llums i les ombres del nostre passat. La figura de Lluís Alcanyís mereix ser coneguda i la seua història ha de servir-nos de catarsi.
