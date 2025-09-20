Antes de que sea demasiado tarde para el mundo

Este libro es una hermosa bandera y ojalá sea una profecía. En este ardiente verano que no acaba de pasar, me he acordado más de una vez de un relato de Jean Giono, El hombre que plantaba árboles. Es un cuento breve al que, desde su primera publicación en 1953, el escritor renunció a los derechos de autor y tuvo una enorme difusión en todo el mundo. En catalán está publicado en Viena edicions y en castellano en Duomo ediciones. También puede leerse gratuitamente en la web Libereletras.org. Y a pesar de que las editoriales lo promocionen como literatura infantil y juvenil, es una narración con niveles de lectura para todas las edades.

La historia comienza en el año 1910, cuando el joven narrador hace una excursión caminando en solitario en una imaginaria comarca situada entre los Alpes, el Mont-Ventoux y la Provenza. Se queda sin agua en un valle reseco y sin árboles en el que solo crece la lavanda silvestre. Las aldeas están en ruinas. Afortunadamente encuentra a un pastor de mediana edad que le lleva a una fuente. El pastor, Elzéard Bouffier, le cuenta que, tras quedar viudo, decidió restaurar aquel paisaje devastado. Pensaba que aquella tierra estaba muriendo por falta de árboles y decidió remediarlo. Día tras día hace agujeros en el suelo con una vara de hierro y deja caer las bellotas que recolecta, selecciona y limpia. Unos años después, el narrador es movilizado para participar en la guerra del catorce. En 1920, el hombre vuelve a esa misma comarca y se sorprende al ver árboles jóvenes de todas las formas echando raíces en el valle, y nuevas fuentes correr a través de él. Bouffier ya no se dedica al pastoreo, porque, para evitar que las ovejas se comieran sus árboles jóvenes, se ha convertido en apicultor. Durante más de cuatro décadas, Bouffier continúa plantando árboles, el valle se llena de vida y más de diez mil personas se trasladan a vivir allí, sin saber que deben su felicidad al antiguo pastor. El narrador visita por última vez a Bouffier, ya muy viejo, en junio de 1945. Dos años después, en un hospicio de Banon, se apaga la vida del hombre que plantaba árboles.

Giono y su Provenza natal, su particular Macondo, han sido comparados con Faulkner y su condado de Yoknapatawpha, donde se encuentran el mismo tipo de campesinos rudos, sencillos y arraigados, que hablan una lengua apenas libre de sangre y barro. En su obra los hombres se funden con el paisaje. Están hechos de la misma carne que la tierra. Árboles, piedras, viento, tormentas, lluvia trazan signos misteriosos en el espacio. El mundo es mágico. Para ser feliz, basta con unirse a él. El escritor Roger Nimier habla de «narraciones en las que la metafísica tiene el peso de las piedras».

Hay una reflexión clarividente del narrador del cuento cuando al regreso de la guerra observa el nuevo bosque: «Si uno recordaba que todo había salido de las manos y del alma un pastor –sin ningún artificio técnico–, era posible creer que los hombres pudieran ser tan eficaces como un dios en algo que no fuera pura destrucción». En Giono la defensa de la naturaleza está ligada también al pacifismo. El escritor tenía muy presente no sólo las trincheras de Verdún en las que luchó en la Primera Guerra Mundial. También el trauma de la segunda contienda, a la que se opuso con diversos manifiestos y que, pese a su antifascismo y su ayuda a la Resistencia, fue detenido, investigado y finalmente absuelto como supuesto colaboracionista.

Aunque en 1953, cuando Jean Giono publicó este cuento, los científicos aún no habían evaluado los efectos de las emisiones de CO2 sobre el cambio climático, el escritor vislumbra ya el poder de los árboles en la transformación de un microclima. José Saramago en el prólogo a la edición en castellano asegura que «sólo a una edad avanzada, como ya entonces era la de Giono, es posible escribir con los colores de lo real físico». Y concluye el Nobel portugués: «Estamos esperando a Elzéard Bouffier, antes de que sea demasiado tarde para el mundo». Han pasado más de quince años desde que Saramago escribió estas palabras y seguimos esperando mientras la tierra arde y el desierto avanza.