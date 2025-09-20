Tots podem caure
‘Abisme’, del periodista valencià Francesc Viadel, és una novel·la incòmoda i fosca, amb la caiguda d’un home corrent enmig del naufragi col·lectiu de la crisi de 2008 que sacseja les nostres certeses i ens recorda com és de fràgil la normalitat
Danuel P. Grau
Un avís abans de començar: si teniu un principi de depressió, fareu bé de no llegir Abisme, de Francesc Viadel. De fet, la millor cosa que podríeu fer és no continuar llegint-me. Ho diré ben clar: la de Viadel és una novel·la d’una duresa devastadora, sense concessions. Això sí, una bona novel·la.
Els qui ja tenim una edat som ben conscients que a partir de 2008 vam viure la crisi econòmica més dura des del crac de 1929. La crisi financera global va provocar una recessió mundial com no s’havia vist mai: els índexs d’atur van créixer de manera desorbitada, els desnonaments estaven a l’ordre del dia i, com sol passar, les classes mitjanes i baixes van ser les que van patir els impactes més violents d’unes polítiques econòmiques que semblaven mirar més pels interessos dels bancs i dels poderosos que per la gent del carrer.
Francesc Viadel ens ho mostra amb el relat en primera persona de Rafel Bodí Bonastre. Rafel neix a Albaida però emigra a Barcelona amb vuit anys amb son pare, sa mare i la seva germana. Viuen de lloguer en un petit entresol al carrer dels Ocells, al barri de Sant Pere. Amb grans esforços familiars, especialment de sa mare, aconsegueix llicenciar-se en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Després, en el que sembla un cas típic de l’ascensor social associat a la formació universitària, entra a treballar en una agència de comunicació i publicitat i aconsegueix arribar a ser cap de l’equip encarregat de les relacions dels clients de l’agència amb els mitjans. És casat amb Nicoleta, una traductora romanesa, amb qui té dos fills. Viu en un bon pis de l’Eixample de Barcelona. Té quaranta-cinc anys i se sent satisfet amb la seva vida.
Tot es precipita quan, sense motius aparents i després de quasi vint anys treballant-hi, l’acomiaden de l’empresa. La dona l’abandona, s’emporta tots els estalvis que tenien i la indemnització que li havien concedit i, també, els dos fills. A partir d’aquest moment, la vida de Rafel viatja, indefectiblement, cap a l’abisme: el títol del llibre no pot estar millor triat, ni ser més transparent.
Si hi ha alguna cosa que salva Rafel Bodí és la literatura —una salvació extremadament relativa: em sembla que soc jo com a lector que creu en els finals feliços que vol salvar-lo, perquè hi insisteixo, la novel·la deixa poc espai als moments de felicitat. D’una banda, els llibres que rescata; em sembla que els gustos de Francesc Viadel hi deuen tenir bastant a dir:
«Vaig salvar només allò que vaig poder, el que em va cabre en una bossa de Mercadona: d’Stefan Zweig, El món d’ahir i la seua magistral biografia de la malaurada Maria Antonieta; de Vasili Grossman, Vida i destí; Patrimoni, una historia vertadera, de Philip Roth; El museu de la innocència, de Pamuk; un envellit exemplar de tapadura blava del Llibre de Meravelles d’Estellés; Indagacions i propostes, de Joan Fuster; Retrats i trobades, de Talese; Hiroshima, de Hersey; El túnel de Sábato; El mariner que va perdre la gràcia del mar de Mishima; Poeta en Nova York, de Lorca; un diminut Nou Testament en una edició distribuïda pels hotels per una secta evangèlica americana i un grapat de cedés».
De l’altra, l’escriptura. Rafel escriu de tant en tant textos breus en què aboca somnis, desigs, vides no viscudes… La literatura té la capacitat de canviar la realitat. Només la literatura té per a Rafel aquesta capacitat, perquè el dia a dia fa que la seva vida sigui més i més dramàtica, pràcticament insuportable. Potser per això, la figura de Stefan Sweig, més que la de cap altre escriptor —recordeu que es va suïcidar convençut que el nazisme s’estendria arreu del món—, és pràcticament omnipresent en les pàgines de la novel·la.
Cal dir que en aquesta baixada als inferns Rafel rep molt poca ajuda i, sorprenentment, només de qui menys ens ho podríem esperar. No són els seus col·legues de feina, els antics companys de facultat, la gent coneguda amb recursos qui l’ajuda. Ans al contrari, és dels personatges més marginals de qui rep uns bocins de caritat en forma de treballs en l’economia submergida…
Si algun missatge podem extreure d’una obra tan extremadament colpidora, és que no podem oblidar que tots, fins i tot els que ens sentim més segurs, podem arribar als mateixos inferns que Rafel Bodí ha de viure: un accident, una desgràcia familiar, un daltabaix laboral o econòmic. Quan us trobeu algú dormint al carrer, penseu que no sabeu quina vida ha tingut abans i que vosaltres el podeu acompanyar en qualsevol moment.
