Desencantada

Tras casi dos décadas alejada del universo que creó en Unas bollos de cuidado, la tira en la que retrataba la comunidad LGTBIQ+ americana desde esa capacidad combativa a través de la autorreflexión satírica que ha marcado su obra, parecía que Alison Bechdel estaba más cómoda en una mirada a su pasado que le había reportado un éxito espectacular con títulos como Fun Home o ¿Eres mi madre? Sin embargo, la actualidad política ha vuelto a traer a la autora a esos personajes para componer una sugerente autoficción en la que trasladar su mordaz mirada, pero sin renunciar a lo aprendido en su inmersión en la introspección personal.

Consumida (Reservoir Books, traducción de Rocío de la Maya), su nueva obra, parte de una habilidosa subversión de sus anteriores experiencias, introduciéndose a ella misma y a su pareja en un momento actual junto a los personajes más recordados de sus tiras. Un escenario perfecto para comenzar a indagar en esa polarización creciente que vive la sociedad y el desencanto que experimenta el progresismo ante un mundo que cambia a más velocidad de la que se podía esperar, impulsado por las redes.

Bechdel describe a esa particular comuna de amigos, ya entrados en edad, que aceptan los principios de lo que se ha venido a denominar ‘woke’ como propios en tanto pertenecientes a un ideario progresista, donde las ideas de identidad, inclusividad y cambio climático resultan fundamentales. A través de este retrato coral muestra las incoherencias que se generan desde un colectivo que, a medida que envejece, adopta posiciones paradójicamente conservadoras ante el cambio. Con habilidad, juega con los lectores y establece un ejercicio de complicidad al mostrar el proceso de creación de un nuevo libro sobre el capitalismo que somos conscientes de estar viendo en directo (los capítulos se nombran siguiendo el índice de El Capital, de Marx), para ir desgranando todas las contradicciones que van naciendo. El encaje del éxito económico, el equilibrio del compromiso con una globalización galopante o, sobre todo, la difícil asimilación de las nuevas formas de relación y familia constituyen dianas para los dardos de una artista que no vacila en ponerse en el centro de la duda. ¿Se puede ser fiel a uno mismo? Es más, ¿tiene sentido cuando la sociedad nos adelanta y nos atropella?

Las preguntas nacen de la exposición de los contrasentidos: desde la obsesión por las visitas y los likes de los vídeos que publica su pareja a la tolerancia a la completa reescritura de su obra más famosa en una delirante adaptación televisiva protagonizada por Benedict Cumberbatch que incluye hasta dragones, pasando por la celebración de una Acción de Gracias anticolonialista con un pavo de tofu. Bechdel pone en duda todo principio inamovible precisamente apuntando a la necesidad de encontrar un acuerdo entre la evolución de los tiempos y la necesidad de parar que impone la edad, que se debe traducir en mucho más, en el respeto a la diferencia y las ideas, en buscar la humanidad en el que piensa distinto, perfectamente plasmado en esa hermana abducida por el movimiento MAGA que representa todo lo que enfrenta. Del poliamor al consumismo, de internet al mundo de Hollywood, de la intelectualidad a la política americana… Ese particular entorno que rodea a la autora le permite trazar un sardónico retrato de una realidad de la que le cuesta sentirse parte, desencantada ante un mundo que vive según otras reglas, pero abriendo la esperanza de que nuevas generaciones encuentren ese compromiso que ella misma ha seguido, quizás ahora focalizado en otras ideas y otros conceptos, pero siempre desde una esencia basada en la justicia social.

Consumida devuelve a la Bechdel más militante en la libertad frente al miedo.