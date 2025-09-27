Evocacions en carn i ossos
Núria Cadenes basteix tretze narracions sobre fets reals que abasten des del segle xv fins a la posguerra en Xàtiva i les dramàtiques ‘20 hores i 11 minuts’ de 2024
Daniel P. Grau
«Jo tenia nou anys quan va començar la guerra i dotze quan va acabar». Aquesta frase, amb la qual comença el relat ‘12 de febrer’ d’En carn i ossos, de Núria Cadenes, l’he sentida centenars de vegades a casa. Mon pare va néixer el 1927 i, per tant, tenia molt present la guerra i la postguerra. En la guerra li va morir un germà, Saoret, a la batalla del Segre, concretament el 13 d’octubre de 1938. Durant la postguerra va passar fam, molta fam, i m’ho recordava cada vegada que veia que jo intentava deixar-me una cullerada al plat. Mai no me’n va parlar, però, del bombardeig de l’aviació italiana a l’estació de tren de Xàtiva. I no pas per llunyania: el meu poble, Gavarda, es troba a una quinzena de quilòmetres de la capital de la Costera. Potser formava part d’aquella part de la memòria que calia oblidar. També ho diu, de fet, Josefa Llàcer Giner, la xiqueta que va viure en directe aquell bombardeig i no el va oblidar:
després ningú no en parlava, de les bombes de l’estació, ni dels avions italians, ni dels crits de la gent, els trossos de persones que queien dels arbres, que això ho he vist jo i és impossible que se m’oblide mai, és impossible.
És ella qui, als noranta-dos anys, narra els fets a partir dels quals Cadenes basteix el seu text corprenedor. És, ben probablement, dels tretze relats que componen el llibre, el que més m’ha arribat: vaig fer el batxillerat a Xàtiva i el meu professor de filosofia i després estimadíssim amic Miquel Mollà va ser l’encarregat d’erigir una escultura en homenatge als morts d’aquell bombardeig. Es va pagar amb una subscripció popular perquè l’ajuntament conservador presidit llavors per Alfonso Rus no sols no hi va destinar ni un ral, sinó que hi va posar tots els entrebancs que va poder. L’escultura es diu Aixopluc i us recomano que la inclogueu en la visita obligatòria que heu de fer a Xàtiva.
Un altre dels textos que m’ha arribat al cor és el que Cadenes dedica a son pare i sa mare. Aquest, per un detall molt concret. La màquina d’escriure que la mare regala al pare és una Olivetti Lettera 32: «Preciosa. Blava o verda, segons com es miri». En això discrepo profundament: és indubtablement verda!, i jo guardo la meva com un tresor, reparada després d’omplir-se de fang en la pantanada de 1982.
No dic que aquestes dues narracions —em resisteixo a fer servir el terme conte perquè Cadenes insisteix que són «dotze fets reals i un gairebé»— siguin necessàriament les millors del llibre, però jo hi he connectat. Potser és una de les gràcies del llibre: cada lector hi trobarà els elements que li evoquin records, sensacions, pensaments… A mi és la part que més m’agrada de la lectura: quan les paraules tenen aquell no sé què intangible que fa que la ment viatgi pel seu compte i em dugui fins a espais inicialment inesperats. Tindreu on triar en aquest llibre, perquè les propostes són molt diverses i abasten situacions que se situen entre el segle xv i l’actualitat, ordenades cronològicament. La majoria s’esdevenen a ca nostra, tot i que Cadenes, que demostra una gran habilitat per a oferir en cada cas el to literari que el text exigeix, també fa algunes excursions per altres terres.
No em puc estar de fer un comentari particular al darrer relat: ‘20 hores i 11 minuts’. Com qualsevol valencià mínimament atent deu haver reconegut ja, aquest títol marca el moment en què vam rebre als mòbils el missatge d’alerta de la Generalitat Valenciana el 29 d’octubre de 2024, en el qual senzillament se’ns recomanava que evitéssim qualsevol tipus de desplaçament. En aquell moment, tots ho sabem, ja hi havia morts i moltíssima gent lluitava per la seva vida. El relat de Cadenes, extremadament colpidor, dona veu, en certa manera, a tots els afectats i fins i tot a alguna de les 228 persones que van morir. Us asseguro que se us farà molt dur llegir-lo, però ho heu de fer, perquè els morts i els damnificats mereixen, com a mínim, que no els oblidem. Que no els oblidem i que se’ls faci justícia.
