Inspirador viaje por el cielo

La cuestión de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos constituye uno de los interrogantes filosóficos más profundos a los que el ser humano ha tratado de dar respuesta a lo largo de la historia, desde ámbitos tan dispares como el arte o la religión. También la ciencia, en especial la astronomía y la cosmología, ha abordado esta cuestión, tal y como demuestra la transformación que se ha producido de nuestra concepción del cosmos. Una evolución que Vicent J. Martínez presenta en su libro Abriendo las puertas del cielo (Onada, 2024), en donde facilita una aproximación sugerente y amena a los grandes hitos de la cosmología moderna y descubre cómo ha evolucionado nuestra comprensión del universo.

La obra traza un recorrido histórico por cómo se ha construido nuestro conocimiento y percepción del cosmos, desde las concepciones más antiguas hasta los descubrimientos más recientes sobre su origen, evolución y destino. Partiendo de la fascinación ancestral por el cielo, convertida en objeto de estudio sistemático con el desarrollo de la astronomía moderna, el texto transita desde aquello que nos resulta más próximo hasta el universo más profundo, explorando mundos que podrían albergar algún tipo de vida y poniendo de manifiesto la violencia de un cosmos plagado de explosiones, supernovas, agujeros negros y colisiones galácticas.

A lo largo de los capítulos desfilan cuestiones fundamentales que han permitido ir abriendo, paulatinamente, nuevos marcos para pensar el espacio y el tiempo, como la formación de las galaxias, el papel desempeñado por la gravedad en la organización del universo, la radiación cósmica de fondo, el futuro de un cosmos en expansión acelerada o la constatación de que la mayor parte del mismo se compone de entidades enigmáticas como la materia oscura y la energía oscura. La obra también presta atención a los medios empleados para obtener este conocimiento: desde los primeros telescopios hasta las sondas, satélites y observatorios espaciales actuales, mostrando cómo cada avance técnico ha abierto nuevas ventanas a nuestra concepción del universo. En un esfuerzo por exponer cómo el desarrollo de la cosmología atiende a un esfuerzo colectivo prolongado a lo largo del tiempo, el autor explica cómo, por ejemplo, la radioastronomía permitió detectar señales invisibles para el ojo humano o los telescopios espaciales, como el Hubble, han proporcionado imágenes que han marcado un antes y un después en la historia de la astronomía.

La autoridad del autor para guiar este viaje está fuera de toda duda. Autor de numerosos textos y divulgador incansable, Vicent J. Martínez es catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universitat de València, donde ejerció como director de su Observatorio Astronómico durante más de una década, y un destacado experto en la formación y distribución de galaxias a gran escala. Su extraordinaria labor docente y divulgativa le ha hecho merecedor de galardones como el Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General, Premio Nacional de Divulgación Científica José María Savirón o el Premio Prismas Casa de las Ciencias, entre otros.

Abriendo las puertas del cielo le ha reportado un nuevo reconocimiento: el VIII Premio Internacional de Divulgación Científica Ciutat de Benicarló. La obra se inscribe así en una tradición de divulgación rigurosa que, lejos de saturar al lector con tecnicismos, ofrece una narrativa inspiradora, capaz de transmitir la fascinación por el cielo y de trasladar conceptos complejos de manera accesible. Se trata de un libro recomendable tanto para quienes se sienten atraídos por la astronomía como para lectores que se aproximan a ella por primera vez. La obra, además, invita a reflexionar sobre el lugar de los seres humanos en el universo. Esta perspectiva humanista constituye, sin duda, uno de los hilos conductores de un texto que no oculta la emoción ni el asombro que produce enfrentarse a un universo vasto y enigmático. Con un estilo claro y una sólida base científica, Vicent J. Martínez logra abrir no solo las puertas del cielo, sino también las del conocimiento y la reflexión sobre nuestro lugar en el cosmos.