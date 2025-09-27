Jazz filarmónico, jazz académico

Se cumple este año el centenario del nacimiento del pianista de jazz canadiense Oscar Peterson. Sin duda, y en todos los sentidos, uno de los gigantes del género, especialmente en el formato de trío, tanto con guitarra como con batería. Aprovechando la efeméride, la editorial Libros del Kultrum ha publicado la traducción al castellano de su autobiografía, originalmente titulada A Jazz Odyssey: The Life of Oscar Peterson, aparecida en 2002 y reeditada en 2006, un año antes de su fallecimiento en 2007.

Aquí la palabra «gigante» no es una hipérbole. Peterson grabó más de dos centenares de álbumes, ganó ocho premios Grammy (más otro póstumo), fue nombrado Companion de la Orden de Canadá en 1984, recibió el premio Glenn Gould en 1993 (único músico de jazz con esa distinción), el Praemium Imperiale de Japón en 1999 y el International Music Prize de la UNESCO en 2000. Era, además, un virtuoso extraordinario, capaz de abordar tempi endiablados con total naturalidad y de recorrer todas las formas del piano de jazz, desde el stride hasta las últimas tendencias, incluso tuvo su propio programa en la BBC. También fue uno de los acompañantes más versátiles de todos los tiempos, con ejemplos memorables junto a Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae o incluso Fred Astaire, con quien grabó en 1952 el disco The Astaire Story. Y eso, citando sólo ejemplos de vocalistas. Por si fuera poco, medía metro noventa y llegó a pesar ciento treinta kilos.

Peterson no hace un discurso lineal de su vida, sino que el libro está configurado como pequeños retales de relatos que conforman un mosaico monumental con piezas de muchos colores. Sus trescientas páginas no son un autorretrato descarnado como lo puedan ser las memorias de Charles Mingus (Menos que un perro), Chet Baker (Como si tuviera alas) o, más recientemente Brad Mehldau (Un canon personal). Aún así, el pianista canadiense no rehúye temas espinosos como la crudeza del racismo —con las contradicciones al respecto de una sociedad teóricamente avanzada como la canadiense— o el estatus del jazz como aportación genuinamente afroamericana en la cultura continental del siglo XX. También hace un generoso repaso de la técnica del piano de jazz, donde se agradece especialmente la precisa traducción de Antonio Padilla, así como un auténtico despiece de muchos de los grandes músicos que formaron su trío a lo largo de su larga carrera: Ray Brown, Joe Pass, Barney Kessel, Herb Ellis, Ed Thigpen y Niels Pedersen (NHOP) o Martin Drew. Estos dos últimos, por cierto, fueron quienes le acompañaron en el único concierto en València del que (yo al menos) tengo noticia, en mayo de 1985, en el Principal. También desgrana las figuras Lester Young, Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Count Basie, y otros, con los que coincidió poco, como Art Blakey, o nada, como Charles Mingus (no quiero hacer spoiler, pero ahí hay tomate; lean, lean). Los aficionados al jazz podrán deleitarse con la prodigiosa memoria que hace gala Peterson, recordando incluso cambios tonales y fraseos de bolos interpretados en clubes décadas antes.

Norman Granz, naturalmente, es parte troncal de estas memorias. El legendario productor americano y manager personal de Oscar Peterson es reivindicado en este libro como no sólo un promotor extraordinario sino como, en palabras del pianista, un auténtico revolucionario que elevó el jazz a la categoría de gran música al crear su serie de conciertos Jazz at The Philharmonic. Desde la primera actuación en 1944 en la Filarmónica de Los Angeles, el formato derivó a una serie de giras que recorrieron ininterrumpidamente EE UU, Canadá, Europa y Japón hasta 1959 e intermitentemente hasta 1983. Peterson encumbra a Granz como uno de los adalides contra la sistémica segregación racial imperante, sobre todo, pero no sólo, en el sur de Estados Unidos con su banda multirracial y sus no pocos encontronazos con hoteles, taxistas, restaurantes e incluso auditorios sólo para blancos. Por supuesto, y de eso no hay duda, también destaca su papel como uno de los productores discográficos con mejor olfato de la historia de la industria. Como creador, sobre todo, del sello Verve, su huella en la historia del jazz es indeleble, así como su esfuerzo por elevar este género a la institucionalidad.

