Reportaje
Memòria literària del tren en temps del corredor
Mentre arriba el moment del corredor mediterrani (serà el 2027, si les previsions són certes), Antoni Martí Monterde presenta en ‘Memòries d’un vagó de ferrocarril’ un compendi de vivències personals al voltant del tren, les estacions i les ciutats d’Europa, sempre guarnides amb material de caire històric. Però l’autor no es queda ahí: el volum té també una vocació d’assaig, polèmic i punyent en algun moment.
Antoni Martí Monterde és un homo viator. Un viatger incansable, afeccionat a les fotografies d’estacions, cafès i finestres, però també és un viatger literari, que deambula, amb sentit i sensibilitat, per les obres de Joan Fuster, Claudio Magris, Josep Pla, Azorín, Vicent Andrés Estelles, Walter Benjamin, George Steiner o Humboldt, com fa en aquest llibre. Homo viator expressa una força interna continua, una tendència al moviment, al continu desplaçament com a font de recerca i de resposta davant la perplexitat de l’existència. Coincidisc amb ell en aquest pelegrinatge, en un nomadisme, sobretot mental, com a estil de vida i com actitud que impedeix la cristal·lització neuronal i el sedentarisme de les idees. En aquest llibre Memòries d’un vagó de ferrocarril. Història sentimental del corredor mediterrani, que va rebre el Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2024 dins els Premis Literaris Ciutat d’Alzira (i editat per Bromera), Martí ens presenta un dels triangles del seu espai vital: el que formen els trens, les estacions de les ciutats i Europa. Navegant dins d’aquest triangle, l’autor ens ofereix un llibre deliciós, carregat d’emocions, cites autobiogràfiques i informació documentada. Amb alguns judicis, tot siga dit, extrems amb els que -no tot han de ser flors i violes-, no puc estar d’acord. Adif i Renfe no odien el ferrocarril. He vist i veig cada dia a molts homes i dones de les dues empreses públiques viure amb i pel ferrocarril, amb un sentit de pertinença que ja no s’estila en un món de lleialtats fràgils. Treballs nocturns mentre els ciutadans descansen per no interrompre la línia, diumenges d’alertes i emergències sense atendre família ni descans. Com diria aquell, algú ho havia de dir.
El llibre està estructurat en capítols que barregen experiències personals (ens endinsem en una mena de dietari) amb un fons d’informació ben documentat, com ara el primer epígraf que, sota el títol ‘Els primers trens. Els primers records’, aborda una literatura de la remembrança ferroviària que, en alguns paràgrafs, em recorda El tramvia groc de Joan Francesc Mira. Martí i Mira són dues persones de generacions diferents units per experiències vitals on els carrils de tramvies i trens de via estreta, amb el seu grinyolar i el seu moviment rítmic, vehiculen els records d’infantesa i joventut. Com els cotxes (o els vagons, quin gran debat terminològic!) d’un tren, darrere d’aquest capítol -més iniciàtic que inicial-, arriben les planes dedicades a les estacions en la vida de Martí, com les de València (amb la del Nord, Xurra i del Cabanyal -que per cert, encara roman a la vora de l’avinguda de la Serradora i no ha estat enderrocada), represes en altres capítols per les de Barcelona (amb la de França, Sants, Sant Andreu). Hi destaque les intenses i creatives planes dedicades a les estacions frontereres (Canfranc, Portbou, Cervera de la Marenda o Perpinyà). En aquestes planes sobre la frontera i el ferrocarril és on la pulsió literària del llibre i de l’autor enfosqueix -i no és cap retret sinó més aviat una addenda personal-, l’existència del moderníssim túnel internacional del Pertús que justament per poc literari i per perforar el concepte de frontera entre Espanya i França no apareix suficientment explicitat al llibre com una novetat sense molts equivalents a tota la xarxa ferroviària europea.
En els capítols dedicats al material rodant de la línia mediterrània s’aprecia l’interés d’un literat per la tecnologia. Martí Monterde és un Marinetti, però demòcrata i progressista. Les planes dedicades al Talgo III-RD, a la IC 444 i 448, a l’Alvia S130 són mostres fefaents de la fascinació que la humanitat (i que Martí) té pels oposats: la màquina com a inspiració de la poesia i de la literatura travessa el llibre amb l’energia d’un cos lluminós, d’una ràfega de meteorits.
Però el llibre de Martí Monterde no és sols un compendi de vivències personals guarnides amb material de caire històric. Aquest volum té una vocació d’assaig, polèmic i punyent en algun moment. I no puc deixar de considerar aquesta dimensió del llibre. La insistència en un tren d’Alta Velocitat entre València i Barcelona és lloable, però tendeix a negligir l’avanç substancial que l’ample internacional (via de 1.435 mm) respecte l’ibèric (1.668 mm) reportarà. El corredor mediterrani no és un AVE o no, almenys, no com s’entén un AVE a Espanya. Pot ser que a curt termini no circule a 300 km/h entre Castelló i Tarragona, però a diferència d’una línia AVE, sí permetrà connectar els nostres territoris amb la resta de la xarxa europea ferroviària sense transbordaments en frontera i amb un ús de la via també per mercaderies i mitjanes distàncies (model alemany ferroviari contra model francés). D’aquesta manera, ports, fàbriques i zones logístiques esborraran la frontera dels Pirineus per a enllaçar amb qualsevol punt d’Europa. Poca broma. No hi haurà cap altra línia ferroviària a Espanya que ho puga fer curt i a mitjà termini. Nosaltres ho podrem fer el 2027 si les previsions es compleixen. D’ací la meua insistència en que l’emblema del Corredor no hauria de ser el 300 km/h, sinó els 23 cm de diferència entre l’ample ibèric i l’estàndard. D’altra banda, i aquest fet no lleva cap mèrit al text que comentem, cal dir que alguns textos de Martí fan referència a l’estat del projecte del Corredor el 2013 (són articles d’aquell any), molt diferent al de 2025. Siguem clars: el corredor mediterrani només va tenir un pla de treball seriós i complet a partir de 2018, amb el canvi de govern a Espanya. Quan jo vaig ser nomenat coordinador del corredor en eixe any, em vaig trobar que el 40 % del seu traçat no estava ni planificat. Hui, el 100 % del corredor no sols disposa d’un document de planificació, si no que totes les obres estan en marxa. I en dos anys veurem, com el Roy Batty de les llàgrimes en la pluja, «coses que vosaltres no creuríeu».
Per últim, vull contestar a un dels arguments que nodreix el llibre, el de la «gran conspiració». Hi hagué mai una gran conspiració per a que el corredor mediterrani no fora una realitat? Sí. Però es va produir a principis del XXI, al voltant del 2005, quan aquest projecte fou bandejat de la iniciativa d’un primer mapa europeu de prioritats per la tristament famosa comissió Van Miert, volguda per la comissària Loyola de Palacio. Però les conspiracions de palau no duren per sempre. Hui es fa difícil, tot i les crítiques assumibles a retards en posades en servei i a l’estat del València-Barcelona, defendre que encara hi ha un complot en marxa en algun covatxol de la Castellana. Reconec que no és gens fàcil capgirar tres-cents anys de radialitat en el disseny de les infraestructures, però el canvi de rumb és, hui, una realitat.
Tota persona interessada pel corredor mediterrani i per la història ferroviària hauria de llegir aquest llibre. Els assegure que millorarà notablement el coneixement del lector al respecte i també el seu nivell cultural, com m’ha passat a mi. Martí forma part del club de persones que ens exaltem pels aconseguiments del ferrocarril i que patim per accidents com el del metro, al que l’autor dedica una part del llibre. Formem part, justament per això, de la cultura europea, com va defensar Orlando Figes.
Un altre que en formaria part seria Salvador Estellés i Rams (València, 1839-1861). El 22 de març de 1852, aquest poeta va publicar un «ingenu però expressiu poema» (en digué el mestre Sanchis Guarner) en honor de la inauguració de la línia de València al Grau. Els versets de la seua primera estrofa els subscrivim els membres del club del ferrocarril, també Martí, espere: «Glòria al ferrocarril, que nos passa, / des del Grau a València del Cid; / Del vapor els oïts ens traspassa / el xiulit, el xiulit, el xiulit».
