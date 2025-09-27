Hay una famosa hipótesis sobre la naturaleza del cuento. Algunos la llaman la ‘teoría del iceberg’. Según sus principios, las narraciones breves se parecen a esas masas de agua dulce que se desprenden de los glaciares y flotan a la deriva en el océano. Sabemos que la parte visible de un iceberg siempre es mucho más pequeña que la que permanece oculta. El noventa por ciento, más o menos, es lo que vive por debajo de la superficie del agua. Lo que no se ve, pero que está ahí. Lo que no se ve, pero que importa, incluso mucho más que lo que percibimos. Lo que no se ve, pero que necesitamos dar por supuesto. Lo que no se ve, pero que acecha y acaba por configurar lo que sí se ve. Se trata de una excelente metáfora no sólo para explicar lo que es un cuento, sino para tratar de entender lo que muchas veces significa la existencia: algo dirigido por fuerzas que no entendemos, que no se ven; pero que nos gobiernan.

Hemingway, con su temperamento levantisco, con su vocación de viajero audaz, enunció otra teoría sobre la sustancia de los cuentos. El belicoso narrador norteamericano dijo que la gran diferencia entre el cuento y la novela se explicaba a través del boxeo, porque la novela ganaba el combate a los puntos, mientras que el cuento vencía por KO. Es otra manera, bien mirado, de decir lo mismo. Los combates que se vencen a los puntos se vencen por el trabajo metódico que el púgil hace durante todos los asaltos: gracias a lo que se ve y los jueces pueden evaluar. Sin embargo, cuando se vence por fuera de combate se logra por lo que no se ve, por lo que no se ve venir, el golpe definitivo mediante el que se tumba al contrincante.

Cristina Fernández Cubas ha titulado así su nuevo libro de cuentos, Lo que no se ve (Tusquet Editores, 2025). Son seis relatos de una de las grandes maestras españolas del género, en donde se exploran esas fuerzas misteriosas que dirigen nuestras vidas, aunque no lo parezca. Con la sutileza de quien hace lo que quiere con sus tramas y personajes, explora el lado oculto de la conciencia humana. Las complejas relaciones entre la realidad y la ficción -hasta el extremo de superponerse la una sobre la otra- como motor de nuestro comportamiento. La culpa adquirida en la adolescencia. La aparición de lo sobrenatural como elemento de lo cotidiano. Las luchas sordas en el seno de las familias. El destino como una insólita hilandera que trabaja en secreto para unir y desunir a los individuos.

Una magnífica colección de cuentos acerca de lo invisible, para aprender a ver más y mejor sobre el mundo en que vivimos.