La ópera se representaba en el teatro Columbus Circus, de Nueva York. Un drama de celos y navaja puramente español, con pasiones cruzadas entre un torero y un bandolero por llevarse a la grupa a la novia Soleá. Se titulaba El gato montés. La niña en realidad no pintaba nada en aquel tinglado. Tenía trece años y no hablaba ni palabra de inglés ni de español. Sólo chapurreaba un valenciano muy cerrado de la huerta. Pero andaba siempre por medio en los camerinos canturreando de aquí para allá. El día del ensayo general, durante el intermedio, el dueño del local, un tipo llamado John Cort, reparó en ella y como no pertenecía a la compañía, preguntó quién demonios era aquella chiquilla. El maestro Penella contestó:

—No es nadie, sólo una cría que me llevo a cantar a México.

—Pues si sabe cantar, quiero oírla.

Y ahí empezó todo. Esa noche a toda prisa el maestro tuvo que componerle una cancioncilla titulada El florero. Ella salía vestida de chico con una cesta de flores como las que usan en Sevilla para vender mariscos. Era el pregón de un muchacho andaluz. Como no tenía vestuario ni nada, su madre, costurera, le arregló unos pantalones del propio Penella, le añadió una guayabera vieja de dril, una gorra de visera que le cubría todo el pelo, un pañuelito rojo al cuello. Y andando.

Lo que ocurrió al día siguiente en el estreno no se sabe muy bien qué fue. Nadie se lo explica. El teatro se vino abajo. Consiguió poner a todo el público en pie aplaudiendo con varias ovaciones cerradas. Hubo que parar el espectáculo. La gente no quería saber nada de gatos monteses, de toreros ni de bandoleros gitanos. Sólo pedía a los gritos que saliera el chico de las flores. Hasta seis veces tuvo que repetir la canción de marras. Quizá fue el acento medio español medio valenciano o la gracia de un espíritu desconocido.

Como su nombre ni siquiera figuraba en la compañía, la prensa americana la bautizó como The Flower’s boy. A la semana siguiente recibió un contrato de Lee Schubert, que era propietario de cincuenta teatros en Broadway. El convenio era por cinco años a razón de trescientos cincuenta dólares a la semana. Alquiló un apartamento en Central Park. Su madre no se lo podía creer: «¡Ay, niña, con el hambre que hemos pasado en Benicalap…», decía.

Concha Piquer había empezado cantando coplas a la edad de cuatro años sentada en la puerta de casa para poner un poco de alegría en una familia llena de hermanos muertos. Entonces el barrio de Sagunto era un rabo de la ciudad que se perdía en la huerta y allí las lechugas se cultivaban junto a los rieles del tranvía. Su calle de casas bajas empezaba en el puente de Serranos y terminaba en la cárcel de San Miguel de los Reyes. La voz de la niña llegaba desde las tabernas y colmados hasta los mismos barrotes de las celdas, mezclada con el humus de estiércol de las hortalizas. Su abuela Marieta decía que la niña tenía la voz del diablo porque el mismo día que vino al mundo al campanero del Miguelete lo mató un rayo.

Algo de razón debía de llevar porque sólo un prodigio sobrenatural podía explicar aquella vibración de la luz que llenaba el cielo de pájaros cuando se arrancaba a cantar con la mano en la cadera. Pero la devoción popular decidió que semejantes atributos sólo podían responder a un milagro de la Virgen de los Desamparados.

Sobre la aventura americana de la Piquer se cuentan muchas historias, pero lo cierto es que fuera de los escenarios, ella se moría de nostalgia por su barrio de Valencia, sobre todo cuando su madre tuvo que regresar a España y la dejó sola con dieciséis años en aquella ciudad de saxofonistas locos y gánsteres con trajes a rayas y zapatos de dos tonos. Pero allí acabó de forjarse su carácter.

En la navidad de 1924, cuando ya tenía un hijo muerto, en plena ley seca consiguió que le vendieran una botella de vino español en una farmacia de Grand Central Station. Brindó con algunos compatriotas perdidos en la gran ciudad, igual que ella, mientras sonaba en el gramófono Suspiros de España. Se le juntaron todas las nostalgias. De ahí nació el pasodoble En tierra extraña. Una de esas canciones que sigue poniendo en pie a emigrantes de toda las patrias.

«Fue en Nueva York, en la Nochebuena, / que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos / y en la reunión toda de españoles/ entre vivas y entre olés por España se brindó. /

Pues aunque allí no beben por la ley seca / y sólo al que está enfermo despachan vino / yo pagué a precio de oro una receta / y compré en la farmacia vino español / vino español, vino español…

Un día vio a un tipo en el cristal de una barbería con la mitad de la cara llena de espuma y la camisa acribillada a balazos. En ese mismo momento empezó a preparar su regreso a casa y lo hizo a lo grande, con un vestido rojo, taconazos, unas gafas de sol como las de las artistas de Hollywood y conduciendo ella misma un Hispano-Suiza.

Sus canciones eran verdaderos culebrones, como Dios manda, con planteamiento, nudo y desenlace. Historias que subían por los patios de vecinos cargadas de penas, amores desengaños y derrotas y se extendían por las azoteas de la posguerra entre las coladas tendidas. Por eso Manuel Vázquez Montalbán decía que era la voz de los vencidos. Pero fue otro valenciano, Manuel Vicent, quien la perfiló mejor que nadie en su libro Retrato de una mujer moderna.

Había una copla, Ojos verdes, con letra de Rafael de León, que Miguel de Molina, represaliado por el régimen, había hecho popular en todos los bandos del frente republicano. Fue censurada durante el franquismo y prohibida su radiodifusión. Concha Piquer no era ni de lejos una mujer de izquierdas, pero tuvo a gala hacerla suya. Aunque le salió por un ojo de la cara.

Por mojigatería clerical, la censura había obligado a cambiar la letra. En vez de «Apoyá en el quicio de la mancebía…» debía decir «Apoyá en el quicio de tu casa un día…». A ella, por supuesto no le dio la real gana de cambiar la letra. El quicio era el de la mancebía y no había nada más que hablar.

Cada vez que la cantaba -y fueron muchas- pagó religiosamente la multa de quinientas pesetas, casi el triple del salario mensual de un empleado medio.

La política le traía sin cuidado, pero no estaba dispuesta a que un generalito de medio pelo le enmendara la plana. Como buena folclórica, era orgullosa, dramática, temperamental. Llegó a tener unos amoríos muy sonados con un gerifalte del régimen. Tenía el misterio de la contradicción que ella lidiaba como podía, a golpe de abanico, en aquella España vencida con el instinto de una anarquista pura.

Sus coplas se las llevaron en el hatillo los miles de jornaleros que en los años sesenta, cuanto estaban a punto de llegar los Beatles, se fueron a trabajar a la vendimia a Francia. No vendría mal que los del odio a los inmigrantes escucharan En tierra extraña. A veces conviene tener cuidado a quién odias, no vaya a ser alguien a quien quieres.