Händel: de lo sagrado a lo universal

Pocos ‘Hallelujah’ podrían superar en trascendencia, relevancia y popularidad al coro de El Mesías de Georg Fiedrich Händel; tal vez la canción folk-rock de Leonard Cohen podría acercársele. El potente y brillante canto de la partitura del compositor barroco es, sin duda, una de las piezas de música culta —que no clásica— más conocidas entre el público general. Más allá de su asiduidad en el repertorio de las salas de concierto, en Navidad y no en Semana Santa como fue concebida, su uso contemporáneo ha transformado por completo el de su concepción original. Aparece en series tan populares como The Simpsons, en su segunda temporada, en la banda sonora de películas como El diario de Bridget Jones o Master and Commander ; y en el ámbito valenciano, su popularidad se ha trasladado a la plaza de España de Alcoi, donde en la tarde del 5 de enero los Reyes Magos llegan a ofrecer sus presentes al Niño Jesús.

El objetivo de Händel con este coro era unir «todas las voces humanas, las claras y las oscuras, la viriles de hombres y las suaves de mujeres [...] ascendiendo y descendiendo como en una simbólica escala de Jacob», como relata Stefan Zweig en su monográfico El Mesías de Händel, escrito en 1937.

La obra, estrenada en 1742 en Dublín con escasa repercusión y cuyo éxito se consiguió después de su representación en el Covent Garden de Londres en 1743, cautivó al mismísimo Mozart, quien amplió su orquestación con tanto «acierto» que se impuso a la original hasta mediados del siglo XX, cuando hubo interés por recuperar la inicial, mucho más reducida.

Son muchas las leyendas que rodean a la obra, pero dos son las más recurrentes. La primera, atribuible al creador del libreto Charles Jennens, es que Händel compuso el oratorio, de dos horas y media de duración, en solo 24 días y que, tras componer el ‘Hallelujah’, aseguró «ver todo el cielo ante mí y al gran Dios mismo». La segunda tiene que ver con la costumbre de levantarse durante la interpretación del ‘Hallelujah’: la primera referencia documentada aparece en una carta fechada en 1756, tres años antes de la muerte del compositor, pero la cultura popular dice que, durante el estreno, el rey Jorge II se puso en pie, lo que «obligó» al resto del público a seguir su gesto y, a partir de entonces, se instauró esta práctica.

De la primera anécdota, al menos la temporal, hay constancia en los registros del propio compositor. Recibió el libreto el 22 de agosto. Completó el boceto de la primera parte el 28 de agosto, en solo seis días. Empleó otros nueve días para la segunda, que estuvo lista el 6 de septiembre. Y solo seis días después, el día 12, completó la tercera parte. Empleó dos días más para retocar ciertas partes y dio por terminada la primera versión de la obra el 14, dos días después de completar el boceto. Es solo una muestra de la capacidad compositiva del alemán, nacionalizado británico, y su presteza en esbozar una de sus principales obras.

Este 2025 el mundo de la música celebra el 340 aniversario de un compositor, autor de un estilo único e internacional con el que consiguió acercar la música culta al público general y volverla, en cierto sentido, comercial.

El público valenciano tendrá la oportunidad de disfrutar de parte de su extenso repertorio —compuso 42 óperas (Rinaldo y Alcina son algunas de las más conocidas) y 24 oratorios, entre otras piezas— con el concierto de MusicAeterna Orchesta, programado para el 19 de octubre dentro de la programación del Palau de la Música. La agrupación, dirigida por Teodor Currentzis, interpretará una selección de piezas instrumentales, arias de ópera y oratorio para solistas, coro y orquesta.

Escuchar Händel supone acercarse al máximo esplendor del oratorio, un tipo de composición musical dramática que, sin personajes ni vestuarios, cuenta una historia, principalmente, religiosa. Tanto elevó el género que el propio Johan Sebastian Bach escribió sobre Händel: «Es la única persona que desearía ver antes de morir, y la única persona que desearía ser, si no fuera Bach». El Mesías es uno de sus máximos exponentes, aunque es uno de los primeros en inglés, que narra el nacimiento, la pasión y la resurrección de Jesús —son sus tres partes— con una progresión de lo sombrío a lo triunfal, cuyos textos son todo fragmentos de la Biblia.

Escuchar a Händel invita, también, a adentrarse en la obra de un compositor clave en la historia de la ópera y su desarrollo. Porque el autor aportó una mayor dimensión psicológica a los personajes convirtiéndolos en humanos tremendamente complejos. Cada una de las arias de Julio César en Egipto muestra el dramatismo de Cleopatra y César —algo inaudito hasta el momento— que influiría en la reforma operística de Glück —su Orfeo y Eurídice (1762) es considera la primera ópera moderna— y en obras posteriores como Don Giovanni de Mozart. Es, de hecho, una de las pocas óperas anteriores al clasicismo que sigue representándose con asiduidad.

Y escuchar a Händel permite revisitar o descubrir, por primera vez, la obra de un compositor trascendental, cuyas influencias son notables desde el clasicismo de Haydn hasta el romanticismo de Mendelssohn; y disfrutar auditivamente de piezas que, como el coro del ‘Hallelujah’, se han fijado en la mente del público general al pasar de lo sagrado a lo universal.