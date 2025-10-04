Aniversario
Matèria de Carmelina
Carmelina Sánchez-Cutillas va sacsejar en octubre de 1975 el panorama literari valència amb ‘Matèria de Bretanya’, guanyadora d’uns Premis Octubre que enguany no es convoquen. L’autora constitueix en si una matèria d’estudi per la quantitat d’interrogants al seu voltant, com destaca el seu fill en aquest text
Luis del Romero Sánchez-Cutillas
Enguany es compleixen cinquanta anys des que, a l’octubre de 1975, una dona elegant i un xic presumida guanyava el Premi Andròmina de Narrativa amb la seua novel.la Matèria de Bretanya, un llibre que va conquistar de seguida el cor de milers de lectors, fascinats amb aquella veu encisadora que evocava l’Altea de fa un segle a traves dels ulls d’una xiqueta que ho contemplava tot –els camps, les cases, la gent, els menjars, la Serra de Bèrnia– amb una frescor i una intel·ligència encisadora.
Al 1975 Carmelina no era una absoluta desconeguda, al menys en el cercle dels escriptors en llengua catalana amb alguns del quals – Estellés, Fuster, Almela -, mantenia una bona relació. Però en aquella època a una dona el resultava molt difícil obrir-se camí en un món dominat pels homes. Bona prova d’això va ser la decepció que rebé en quedar finalista, en dues ocasions –1964 i 1969– amb els seus dos poemaris, prologats per Estellés i Almela, i editats finalment per ella mateixa. Aquells no van ser els seus primers versos –ni els últims, com demostra la publicació de l’excepcional Els jeroglífics i la pedra de Rosetta i la recuperació, feta per l’AVL, dels seus poemaris inèdits.
Matèria de Bretanya va suposar la culminació d’una llarga i solitària carrera, primer com a investigadora, centrada en les campanyes de Jaume I, l’obra de Sor Isabel de Villena o la literatura del Segle d’Or. Una vocació heretada del seu avi, l’historiador i folklorista Francesc Martínez i Martínez, el qual li regalà, a més, el llibre que formaria la primera pedra de la seua tan benvolguda biblioteca.
No cal afegir res ara sobre Matèria de Bretanya. Aquells que l’han llegida hauran quedats encantats amb la frescor, el lirisme i la profunditat de les seues imatges i de les experiències d’una xiqueta que obri els ulls al mar, a la llum, als menjars, a les gents i les costums del poble d’Altea. I aquells que no l’han llegida tenen la immensa sort de poder endinsar-se en un món tan meravellós com els dels llibres de cavalleria –la Matèria de Bretanya qui dona títol al llibre.
Tot el que estic dient és de sobra conegut i no aporta res. Però el que no sap la gent, el que no albira, és que en la meua opinió Carmelina constitueix en si mateixa, una matèria d’estudi –la Matèria de Carmelina a la qual em referisc en el títol de l’article-. Una matèria encara desconeguda pels seus fidels lectors. Almenys jo trobe a faltar, després de tants homenatges, com els de l’AVL -una institució que, només per això, convindria cuidar i impulsar en compte de llevar-li subvencions- una ‘Matèria de Carmelina’.
Entre els possibles capítols d’eixa Matèria potser caldria incloure:
-L’edició de la seua correspondència a la recerca de les influències sobre el seu estil, particularment com a poeta, i de les relacions amb altres escriptors.
-Una biografia seria, rigorosa, que aclarisca com una xiqueta de família benestant, castellanoparlant –llevat del seu avi– va ser capaç d’atrapar en un llibre meravellós tota la bellesa d’aquell mar que vivia en una badia molt gran.
-Un estudi minuciós dels treballs històrics de l’autora i el seu efecte sobre la seua escriptura en la transició del castellà (la llengua en la qual va escriure en els anys cinquanta dos poemaris i una novel.la, encara inèdits) al català.
-Una recerca sobre el lent i treballós procés de redacció d’aquells ‘quadrets’ que mostrava humilment als seus amics.
-Un recorregut per la seua vessant pública (entrevistes, intervencions en congressos, conferències, jurats de premis literaris i actes culturals)
-Una reflexió sobre el quasi total abandó de l’escriptura durant quasi dos dècades.
Una tasca que, per descomptat, no ens correspon als seus fills sinó als especialistes. Als filòlegs, als historiadors, als estudiosos de la literatura, els únics que poden donar resposta a eixes misteris que encara envolten la figura de l’escriptora.
Mentrestant em console sabent que els meus germans i jo conservem, a banda d’un grapat de records inesborrables de la nostra mare, algunes empremtes d’aquella hipotètica ‘Matèria de Carmelina’. I no em referisc sols al ressò de la seua veu quan evocava les històries viscudes per la xiqueta que estiuejava en Altea, Calderón i Casa Doñana, una veu que encara ressona en els nostres oïts. També conservem algunes delicioses espurnes del foc d’aquella Matèria, com ara cartes, imatges, fotografies, esborranys dels seus treballs i de les Nadaletes dedicades cada any als amics...
I fins i tot tenim l’immens orgull de posseir alguns dels objectes descrits en Matèria de Bretanya, com ara aquell rellotge del port i els vaixells, descrit en el capítol de Les cambres de dalt, que penja en una paret del meu estudi, o l’altre amb trossets de nacre, com els que adornaven les cases de les famílies benestants. I quina emoció provoca rellegir l’episodi de Passar el rosari contemplant el mateix rosari que va pertànyer a Elisa, la mare de Carmelina, amb el qual ens feia resar per les nits en la seua finca de Calderón –»la família que reza unida...». O el quadern d’exercicis de Carmelina, datat a Altea en juny de 1930, ple de dibuixos de les campanyes de Jaume I en la conquesta de València.
No son eixos els únics vestigis del mon de Matèria. Si tanco els ulls encara puc sentir la veu ben entonada de ma mare quan ens contava de xiquets coses del passat, un passat que es va fer etern el dia, fa ara cinquanta anys, en el qual va guanyar el Premi Andròmina de Narrativa amb Matèria de Bretanya.
Un premi que, malauradament, com tots sabem, enguany no s’ha pogut convocar deixant tal volta en el calaix una obra tan delitosa com Matèria de Bretanya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: 'Mucho cristal', más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo
- Quevedo cancela su concierto en el Roig Arena
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado hallado en Oliva pertenece a Bea y no descarta una caída accidental
- El edificio de La Torre comprado por València se llena de apartamentos turísticos
- Otra concejala de Moncada pasó 500 euros de móvil de su viaje en Argentina
- Miguel Zorío denuncia ante LaLiga que el Valencia CF duplicó y vendió las dos entradas de su pase y el de su mujer
- Vecinos de la Lonja del Cabanyal: 'No van a echarnos de nuestras casas, no somos okupas
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado de una mujer hallado en Oliva pertenece a Bea