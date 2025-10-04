El Pasaje de los Panoramas enlaza la rue de Saint-Marc con el boulevard de Montmartre, en el corazón de París. También El Pasaje de los Panoramas es una colección de libros de la editorial Errata naturae que permite conectar a autores contemporáneos con clásicos de la modernidad urbana.

Por el Pasaje de los Panoramas

La elección del nombre de la colección es toda una declaración de intenciones por parte de esta pequeña gran editorial. En 1817, el Pasaje de los Panoramas fue el primer lugar público de la ciudad en alumbrarse con luz de gas. Por él deambulará Nana, en la novela homónima de Zola. El pasaje mezclaba el ambiente burgués de las galerías comerciales del Palais Royal con el entorno más popular de los bulevares. Los pasajes fueron un predecesor de los grandes almacenes y éste se singularizaba por tener en sus laterales unos ‘panoramas’, grandes construcciones cilíndricas predecesoras del cine que permitían visualizar enormes escenas, como batallas y paisajes, al modo de los cicloramas. Hoy, el pasaje ha perdido parte de su encanto porque sus comercios tradicionales han sido vampirizados por esas franquicias que uniformizan nuestras ciudades.

Este pasaje junto con otros, como el pasaje Choiseul, el Colbert, el del Gran Ciervo, la galería Vivienne, o el pasaje del Cairo, eran el reflejo de la modernidad que encarnaron poetas como Baudelaire o Rimbaud. También llamamos pasajes a los fragmentos de una obra musical o literaria. Su imagen inspiró El libro de los Pasajes, obra póstuma de Walter Benjamin, que reúne escritos inconclusos, en la estela de las deambulaciones de André Bretón y de Louis Aragón. En estos textos, que Benjamin va modificando a lo largo de los años, examina de manera dialéctica diferentes aspectos de la ciudad (construcciones, pasajes y galerías comerciales, publicidad, fotografía, las obras de Baudelaire, movimientos sociales, moda, dioramas…) y también, fragmentos de la memoria, en un intento de interpretación global del siglo XIX y de la modernidad urbana. Sirva como ejemplo la conexión que establece entre los panoramas como representación mediante artificios técnicos y su prolongación en la literatura panorámica de la que formaban parte libros como Les Français peints par eux-mêmes (Los franceses pintados por ellos mismos) o Le Diable à Paris (El diablo en París).

En esta colección de Errata naturae hay muchos libros de autores contemporáneos de temática ecologista y feminista, pero también muchos títulos que ofrecen un amplio panorama de ese París de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX: Hotel del Norte, de Eugène Dabit; El todo por el todo, París, calle a calle, de Henri Calet; Calles de Berlín y de otras ciudades, de Siegfried Kracauer; El peatón de París de Léon-Paul Fargue; Romance en París, de Franz Hessel; o el sobrecogedor 209 rue Saint-Maur. París, Autobiografía de un edificio, de Ruth Zylberman.

El último de ellos es République-Bastille, obra escrita directamente en francés por la escritora griega Melpo Axioti, en la que narra de manera novelada su llegada a París. Axioti, que formaba parte del Partido Comunista griego, había participado activamente en la Resistencia contra la ocupación nazi de la península helénica, pero el triunfo de los monárquicos apoyados por los británicos y norteamericanos en la guerra civil que sacudió su país tras II Guerra Mundial, le privó de su nacionalidad y le obligó a tomar el camino del exilio. En París contó con el apoyo de Picasso, Pablo Neruda, Paul Eluard, Jorge Amado y sobre todo de Louis Aragon, que en una carta le dijo: «Su novela, señora, es un regalo que le hace a mi patria y me alegra ser el primero en darle las gracias. Rara vez una lectura me ha conmovido tanto. Este libro está lleno de ecos, de cantos y de rumores: una vez más, ¿cómo no estar orgulloso de que haya encontrado que solo nuestra lengua podía hacerlos escuchar? Usted tomará entonces su lugar en la literatura francesa, y ojalá su ejemplo sea comprendido». No fue así, porque Melpo Axioti, como resultado de las presiones de la junta militar griega, fue expulsada a la República Democrática Alemana y el libro no fue publicado en francés en vida de la autora.

La obra está impregnada de un realismo poético que bebe directamente de los surrealistas. Lisa, la protagonista de la novela, llega a Francia llevando consigo, «junto con sus maletas y sus ojos» el miedo a la policía. París es un tatuaje en el corazón. Ha llegado con el síndrome del brazo amputado por la muerte de su amado: cree que sigue ahí, bajo la venda de la herida. Ahora observa las banderas de una manifestación en los bulevares, consciente de que «siempre muere mucha gente para que las banderas ondeen». Aparece el Sena, «hermoso como solo pueden ser hermosos los grande ríos que atraviesan las ciudades el Primero de Mayo, hacia la hora del ocaso, cuando se enciende el gas, el día se retira y la noche aún no ha llegado». Pasan los meses y es consciente de que «el pasado transforma las estaciones y crea la memoria». Fue un tiempo en que la ciudad era «un hospital para extranjeros» y todo París era un pasaje, como también lo es siempre la vida.