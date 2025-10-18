La caja de las sorpresas

Un juego de espejos: eso es a veces la escritura. Ponerlos unos junto a otros y a ver qué pasa. Cómo dialogan entre ellos. Si se alzan la voz a las primeras de cambio o han acordado antes una cierta manera de gestionar las discrepancias. Las miradas que se cruzan antes de que se apaguen las luces y sólo queden en la sala el rumor de las voces y después el silencio. Y ya nada, finalmente, hasta que el juego vuelva a empezar no se sabe si con las mismas pactadas condiciones anteriores u otras diferentes. Lo importante es que se crucen las palabras con respeto mutuo, que cada cual hable cuando le toca, eso sí, sin que cunda el aburrimiento entre quienes escuchan -o leen- las sucesivas intervenciones de los protagonistas principales. Porque si la historia que se cuenta en ese juego de espejos no entretiene, la cosa no va a funcionar.

Lo decía Roland Barthes. Si no te diviertes escribiendo, difícilmente conseguirás que quien te lea no te abandone a las pocas líneas sin la más compasivas de las condescendencias. También decía algo parecido Carmen Martín Gaite. Y Annie Ernaux. Y es que la escritura no puede ser un acto de padecimiento aunque cuentes la historia más triste del mundo. Lo digo porque Susana Koska ha sufrido a ratos lo que no está escrito buscando las raíces de Las consecuencias y, sin embargo, la escritura está llena de destellos que te sacan la risa ancha y larga incluso cuando te cuenta la historia de una maestra fascista en los tiempos de la República, de la guerra y de la dictadura franquista. Bueno, esa es sólo una de las historias que cuenta este libro que se lee con la misma pasión que la autora ha puesto en su escritura. La pasión: no descuidarla nunca -lo mismo que la alegría- a la hora de escribir. Y tampoco cuando llega el tiempo de la lectura. Disfrutar con esa lectura. Yo lo hice. Y aún me sigue la racha feliz por haberme encontrado con uno de los escritores que más quiero: Ángel María de Lera. Uno de los grandes. Y como muchos de los grandes: uno de los grandes olvidados.

Una maestra falangista que sale a la luz en una caja de lejía Conejo. La autora se ha metido en vena las ganas de saber cosas nuevas. “Llegué a la insigne villa de Laguardia por casualidad y me quedé”: así comienza el recorrido por un territorio en que no paran de aparecer fantasmas del pasado. Los papeles que la estaban esperando, primero en la Sociedad de Amigos de Laguardia y después ya será un no parar por no sé cuántos sitios, por no sé cuántas vidas, por una infinidad de averiguaciones que la llevarán a un espectacular descubrimiento: un escritor al que no conocía y la vuelve tarumba conforme va conociendo su vida y lo que había escrito. Si la vida de la maestra dormía en una caja de lejía, la de su sobrino libertario condenado a muerte después de la guerra se arrebujaba en el sueño de los justos en una caja de boinas Elósegui. Y a esas biografías se irán uniendo otras lo mismo de desconocidas, lo mismo de interesantes, como si todas ellas hubieran estando esperando que Susana Koska llegara para sacarlas de una injusta clandestinidad, que es lo mismo que decir del más injusto de los olvidos. Más o menos, esa conclusión casi al final del libro: “Nuevamente pensé en lo poco que sabemos de los otros…”.

La vida y la obra literaria de Ángel María de Lera -aunque se vayan apuntando levemente ya en las primeras páginas- ocupan la última parte de este libro deslumbrante. El escritor que estuvo condenado a muerte por el franquismo, que vio conmutada esa condena por treinta años de cárcel, que al final pudo dedicarse a lo que más le había gustado en su vida: escribir. Casi lo consideraba un acto de venganza contra quienes lo habían torturado, encarcelado, arrastrado por el secarral de la derrota. Lo que sintió cuando ganó el Premio Planeta en 1967 con Las últimas banderas: esa noche fue su revancha contra las humillaciones de los vencidos en la guerra. Lo mismo que un par de años después diría la escritora Cecilia G. de Guilarte al ganar el Premio Águilas de novela instituido por el escritor en la ciudad donde vivió momentos importantes de su vida. “Soy republicana y no sólo desde el punto de vista literario”, dijo la noche de la entrega del premio a su novela Cualquiera que os dé muerte. No está nada mal aprovechar unas cuantas líneas para recuperar a una de las grandes escritoras del exilio republicano. Ahí la escritora Susana Koska que no desperdicia un sólo recurso para erigirse en dueña absoluta del relato. La investigación se va llenando de vidas y ella las va situando en el lugar que mejor les corresponde. Que se miren unas a otras, que se acuerden de lo que fueron, que cada cual en su caja de las sorpresas siga viviendo hasta que el pasado deje de ser pasado y se convierta -como le gustaba a Faulkner- en el presente que todo pasado significa.

Hace unos años pude conocer un documental que sigue conmigo desde el primer día: Mujeres en pie de guerra. No hace falta que deje aquí una explicación a ese título tan rabiosamente hermoso. Su autora era Susana Koska. La música la ponía Loquillo en uno de sus mejores trabajos. Ahora he seguido disfrutando con una escritura en que nada está fuera de sitio. Y ya saben: si tienen ustedes en casa una vieja caja de lejía, de boinas, de zapatos… ábranla con cuidado y a lo mejor se encuentran con la sorpresa más estimulante de sus vidas. Ya me contarán, ¿vale? Ya me contarán.