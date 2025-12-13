Las recomendaciones de Alfons García sobre autores valencianos del 2025

El año literario valenciano viene marcado por la concesión del Premio Nacional de Narrativa a Paco Cerdà por Presentes. El galardón ha reactivado el interés por el último trabajo del periodista y escritor, que ha superado el año de vida consolidado como éxito de ventas. La memoria por esa zona oscura del pasado colectivo centra alguna de las mejores producciones narrativas valencianas del año. Además de Presentes, esa crónica tan real que parece distópica del último viaje de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta Cuelgamuros (el monumento, o lo que sea, antes conocido como Valle de los Caídos), los últimos meses dejan otras dos obras que abordan este periodo reciente de la historia.

Igual que el libro de Cerdà, Ingrata pàtria y Qui salva una vida son obras de madurez (uno diría casi que redactadas en estado de gracia) de Martí Domínguez y Núria Cadenes. Para tenerlas muy en cuenta. Carles Fenollosa también se introduce en el siglo XX en su reaparición con Llibres de la Drassana. Y la selección del año no podía ignorar a Maria Beneyto, la escritora del año para la Acadèmia Valenciana de la Llengua. De los interesantes títulos rescatados, destacamos La dona forta, reeditada por Bromera con introducción de Josep Ballester y con versión ilustrada. Paula Bonet también ha puesto su sello personal a otro inolvidable valenciano, Rafael Chirbes, con sus ilustraciones a la nouvelleEl año que nevó en Valencia.

Narrativa

Presentes

Paco Cerdà

Alfaguara. 20,80 €

Vio la luz en el otoño de 2024. El autor abandonaba los sellos independientes y daba el paso a una de las majors del mundo editorial español. La aventura ha sido un acierto. Contó con el reconocimiento desde el principio al estilo inconfundible de Paco Cerdà (Genovés, 1985) y la aceptación de los lectores. Todo ello se veía multiplicado en octubre pasado con el Premio Nacional de Narrativa, que daba segunda vida a este viaje de la mano de los anónimos de la historia por el negro periplo de los huesos de Primo de Rivera desde Alicante hasta Cuelgamuros.

Archivo del periodista y escritor Paco Cerdà , con su libro 'Presentes' / Javier Cebollada

Qui salva una vida

Núria Cadenes

Proa. 19,85 €

Més memòria al voltant de la guerra. La d’Espanya i també la II Guerra Mundial. En aquest cas, amb un ambient de frontera (la comarca de la Cerdanya és el paisatge principal), amb tot el que allò implica. La novel·la de Núria Cadenes ha estat guanyadora de l’últim premi Proa i no decep. Una escriptura de vegades volcànica i forta per a una estructura narrativa complexa que se sostén malgrat la dificultat. La constatació possiblement de la maduresa d’una autora (i llibretera) que ja no és cap sorpresa en el panorama literari del català.

Ingrata pàtria

Martí Domínguez

Proa. 20,80 €

Joan Peset Aleixandre té un carrer important a València, un hospital i un col·legi major, però és un personatge històric triturat per l’oblit. Martí Domínguez posa una mirada serena, madura i sense dogmatismes sobre el doctor i rector centrant el focus en les seues tres últimes hores de vida. Ho fa des d’una coralitat de veus per a mostrar diferents punts de vista i assenyalar, sempre, la incongruència de la repressió. I de l’odi, ara que torna a ser producte de moda. Perquè el rector Peset (una mena d’Unamuno científic i poc filòsof) és sobretot una víctima de l’odi.

Guerra victòria demà

Carles Fenollosa

Llibres de la Drassana. 21,95 €

La València convulsa del segle XXta travessa les vora 400 pàgines de la tornada narrativa de Carles Fenollosa, autor ja marca de Llibres de la Drassana. Estructurada en tres blocs (un per cadascú dels conceptes del títol) i una cloenda en forma de «paradís», la novel·la traspassa estils. N’és una autobiografia fictícia, però també està plena de reflexions vitals. El passat és converteix en una porta oberta per a preguntar què queda després de tot.

La dona forta

Maria Beneyto

Bromera. 12,95 €

La dona forta és possiblement l’obra més coneguda d’una desconeguda, una d’aquelles autores valencianes que desapareixen i tornen de tant en tant per a passar després de nou al purgatori de l’oblit. Fins la pròxima. 2025 ha estat l’Any Maria Beneyto, per criteri (indiscutible) de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i ha estat un any productiu perquè s’han rescatat obres inèdites, s’han traduït altres que ja costaven de localitzar i s’han reeditat títols clàssics com La dona forta, ara amb una introducció aclaridora de Josep Ballester. Només cal desitjar que no torne l’absència de la Beneyto a partir de gener.

Abisme

Francesc Viadel.

Vincle. 20,00 €

Alguns crítics han situat la creació de Francesc Viadel en el corrent nordamericà del realisme brut, el que suposa recordar Bukowsky i Hunter S. Thompson. La d’Abisme és la història d’un altre valencià emigrat al nord (Barcelona en aquest cas) ambientada en els pitjors moments de la crisi financera i l’esclat de la bombolla urbanística. No hi ha esplendor en les frases punyents de Viadel, periodista valencià acostumat també a l’emigració, sinó personatges desbordats per la misèria, l’amargor i la resignació. És possible acostumar-se a perdre?

El año que nevó en Valencia

Rafael Chirbes y Paula Bonet

Anagrama. 26,90 €

Dice Paula Bonet que Chirbes es un especialista en mirar y caminar entre las sombras. Y no se equivoca. Sombras aquí en una nevada por sorpresa en una ciudad donde no nieva. Ni siquiera el blanco es luz cuando se trata de Chirbes. La novela breve del Chirbes anterior al fogonazo de éxito de Crematorio luce en esta versión ilustrada con profusión por la pintora (y también escritora) valenciana Paula Bonet, que se reencuentra así con la ciudad de su juventud y formación a partir de las palabras del autor de Beniarbeig.

Martí Domínguez / German Caballero

Lágrimas de barro

Carmen Amoraga y Maxi Roldán

Espasa. 21,90 €

La gran riada no podía estar exenta de esta selección literaria un año después. Rigor y dolor son los ingredientes básicos de este libro de la novelista Carmen Amoraga y el periodista Maxi Roldán, testigos y afectados de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. La obra resiste en las listas de ventas, lo que evidencia el interés por la tragedia que dejó 230 víctimas mortales. Amoraga y Roldán no solo relatan minuciosamente la jornada fatídica sino que bucean en la sucesión de hechos posteriores, germen de frustración y desencanto.

Ese imbécil va a escribir una novela

Juan José Millás

Alfaguara. 18,90 €

Millás tiene el punto tan cogido a la narrativa que casi nunca defrauda, incluso en las columnas periodísticas. Podría escribir un ensayo sobre cómo ser literariamente el mismo y parecer distinto. Puede que Ese imbécil va a escribir una novela no sea su mejor ídem, pero como pasa en las películas de Woody Allen siempre hay algo que te atrae. Pocos autores son tan intransferibles como Millás, que es casi una marca.

Los tres mundos

Santiago Posteguillo

Ediciones B. 24,60 €

Posteguillo es ya un clásico de la novela histórica ambientada en Roma. También un valor seguro en ventas y credibilidad. Tras Roma soy yo y Maldita Roma, Los tres mundos es la tercera entrega de la serie sobre Julio César y aborda la conquista de las Galias, uno de los mayores desafíos de su mandato, ya consolidado en el mismo. Posteguillo es un especialista en transmitir el ambiente de la antigua Roma y en reflejar con precisión las contiendas bélicas. Experto en no defraudar a su legión de seguidores.

L’anell del nibelung

Amadeu Fabregat

Proa. 22,70 €

Ernest Millet és un professor universitari acabat de jubilar que des del nord d’Europa torna a la ciutat on va néixer i de la qual va fugir, una ciutat que no és i és València: un entorn molt semblant a aquell que també va deixar Amadeu Fabregat fa anys per buscar nous vents. L’anell del nibelung representa la tornada a la literatura de l’escriptor i periodista 40 anys després del recordat Falles folles fetes foc publicat en uns anys que els Premis Octubre marcaven el ritme cultural. L’autor torna amb força, amb voluntat de novel·la total, que repassa llocs comuns de l’actualitat.

Josep Piera, los hermanos Sirera, Ramon Guillem, Joan Romero o incluso el mestre Manuel Sanchis Guarner (revisitado por Josep Vicent Boira) destacan en la selección de títulos de los últimos meses en los apartados de ensayo, poesía y teatro. Piera reaparece por las librerías con una recopilación de artículos periodísticos que sintetizan las esencias (y preocupaciones) del autor de la Drova. El ensayo ofrece estas navidades propuestas con nombres de referencia, como el filósofo Juan Arnau, con una reflexión singular sobre los viajes psicodélicos, y Antoni Martí Monterde, que llega con unas interesantes memorias de impenitente viajero en tren. La cuestión lingüística no podía estar ausente con la reciente obra de Vicent Flor. La selección de poesía también pasa por autores de contrastada trayectoria como el llorado Ramon Guillem, con Carn d’oblit; Isabel García Canet, ganadora del premio Vicent Andrés Estellés, y Salvador Ortells.

Ensayo

Tot són ones.

Josep Piera.

Editorial Afers. 19,00 €

Ningú no dubta la consideració de clàssic de Josep Piera. Tot són ones (Afers) és una compilació d’una part important de la seua producció periodística, bona part publicada en aquest diari, Levante-EMV. La reflexió sobre el territori, en una concepció amplia que inclou etnologia i festes, és un dels eixos d’aquests escrits breus, concentració del pensament de Piera.

El valenciano Josep Piera / Toni Albir

Desorden global

Joan Romero

Tirant lo Blanch. 4,66 €

El catedrático de Geografía Humana inauguró la interesante colección Ágora de Tirant lo Blanch (ensayos breves sobre temas de actualidad a precios asequibles) con una digresión sobre «el mundo que viene». O que ya está aquí. Una reflexión directa y llena de actualidad sobre esta Europa desconcertada en busca de un lugar y el llamado Sur Global que reclama un hueco entre las potencias que marcan el paso. Un cambio de época concentrado en algo más de cien páginas en las que no quedan impunes los nuevos imperios tecnológicos, amasadores de un nuevo y desconcertante poder.

La ciutat de València

Manuel Sanchis Guarner

PUV (ed. a cura de Josep Vicent Boira). 65,00 €

La ciutat de València de Sanchis Guarner és un llibre imprescindible. Una peça clau per a l‘enteniment de la història i el desenvolupament de la capital des de la seua publicació en 1972. Durant anys va ser pràcticament una peça impossible. Més de 50 anys després torna al carrer amb edició a cura del catedràtic de Geografia Josep Vicent Boira. L’investigador incorpora els dibuixos del propi gramàtic i erudit (fins a 130), producte d’una troballa casual en la Biblioteca Valenciana. El volum, una peça de regal, funciona igual que fa mig segle com a reivindicació del patrimoni emocional de la ciutat.

Memòries d’un vagó de ferrocarril

Antoni Martí Monterde

Bromera. 21,95 €

L’autor de Torís, contrastat assagista, ha sorprés amb un volum on prolifera l’estil del dietarista. El llibre funciona també com a declaració d’amor al viatge en tren. Martí Monterde es descobreix com un especialista en maquinàries ferroviàries. El recorregut passa per un grapat de ciutats europees, assimilades des del tarannà de l’escriptor. No falta la reflexió sobre el corredor mediterrani que ens ha d’unir algun dia (sembla no massa llunyà) al centre d’Europa, un d’aquells projectes que pareixen que mai no acaben.

Contra la llengua dels valencians. Una batalla per la cultura.

Vicent Flor.

Afers 20,00 €

«Els conflictes polítics es canalitzen bàsicament per mitjà de lluites culturals», recorda el sociòleg Vicent Flor. En el cas valencià, la llengua ha estat en el centre d’eixe conflicte des de fa quasi 50 anys. Flor ja va dedicar la tesi doctoral a l’estudi del cas que coneix millor, substrat que va donar lloc en 2022 a Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana. Ara enfoca la qüestió lingüística per a sostindre la tesi nuclear: «Els grups poderosos tracten de mantenir el català en una posició de subordinació respecte del castellà».

El viajero mental

Juan Arnau

Galaxia Gütenberg. 19,50 €

Astrofísico y especialista en filosofías orientales, el autor del premiado Manual de filosofía portátil llega ahora a las librerías con una propuesta singular: una aproximación a la experiencia psicodélica, un viaje a la psique profunda a partir de ciertas sustancias que permiten el traslado, no exento de riesgos, a lugares mágicos donde se liberan ataduras del lenguaje y desaparecen las restricciones espacio-tiempo. Esta historia de la psicodelia es un viaje también por las historias de algunos personajes importantes de la cultura moderna como Aldous Huxley o William Blake.

Poesía

Carn d’oblit

Ramon Guillem

Bromera. 16,95 €

Som davant el poemari pòstum d’un autor que possiblement va merèixer major reconeixement públic. Carn d’oblit va ser guardonat en els Premis Alzira 2024 porques setmanes després de la mort del poeta de Catarroja i ha vist la llum en la primavera de 2025 amb un bon recorregut en les llibreries des d’eixe moment. No és casual. Versos de profunda inspiració amb una dicció serena i lluminosa. Lucidesa lírica.

Els Afores

Isabel García Canet

3i4. 13,00 €

Com en el llibre referit de Ramon Guillem, també som davant un poemari coronat amb un premi important: el Vicent Andrés Estellés que forma part de la tradicional gala dels Octubre, no celebrada enguany. Isabel Garcia Canet va guanyar en 2024 i l’obra es va publicar la primavera passada. Els afores transmet lirisme amb profunditat filosòfica. Garcia Canet observa aquells espais que no són centre vital, però que «ens habiten d’una manera incondicional com un batec que ens tempta a salvar els instants amb paraules».

Insomni

Salvador Ortells Miralles

Edicions 62. 16,05 €

Poesia i prosa no estan tan lluny. L’autor de Sueca Salvador Ortells ho demostra en Insomni, altre poemari de la selecció de 2025 amb premi: l’Ausiàs March de Gandia. El títol és explicació i origen d’aquesta obra, que barreja en ocasió els versos amb la prosa, adreçant-se per moments a la filla de l’autor. En realitat, es tracta d’un poema llarg dividit en vuit parts, que inclouen els pensaments d’Ortells en una llarga nit d’insomni.

Teatro

Un estiu

Clàudia Serra

Sembra. 12,50 €

Teatre que explora el passat recent i la tragèdia compartida de la mà de la jove dramaturga Clàudia Serra, que va guanyar el Premi Ciutat de Castelló de Teatre amb aquesta obra. Serra posa els ulls sobre l’estiu de 1978. En concret, sobre l’incendi del càmping d’Els Alfacs, que va commocionar Espanya en aquells anys. Ho fa a partir del punt de vista d’una família que estiueja plácidament vora el Mediterrani i es veu de sobte enmig d’un terrible incendi. El precedent de la gran dana de 2024.

Teatre complet 3

Josep Lluís i Rodolf Sirera

IAM. 35,00 €

Rodolf i Josep Lluís Sirera van encetar el 1971 una col·laboració que es va estendre durant 44 anys amb l‘obra Homenatge a Florentí Montfort. En total, van produir setze peces teatrals fins la mort de Josep Lluís el 2015. Els germans Sirera són actiu fonamental per a entendre la modernització de l’escena valenciana a partir dels anys 70 del segle passat. La Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València, que ha publicat ja dos volums del teatre Sirera, edita ara el llibre que inclou les setze obres signades conjuntament.