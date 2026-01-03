Epitafio del moderantismo

El expresidente Mariano Rajoy acaba de presentar estos días un libro donde propone El arte de gobernar de un modo sintético que inmediatamente lleva, y no es cuestión casual ni banal, al milenario arte de la guerra de Sun Tzu o al príncipe renacentista de Maquiavelo.

Parece que en las fiestas de fin del año 2025 y donde se editan buena parte de las obras biográficas y políticas de personajes famosos del panorama nacional, el Partido Popular quisiera abarrotar las librerías lanzando a sus dos expresidentes (Aznar y Rajoy) y presidentes autonómicos en activo como Moreno Bonilla o retirados cual la incombustible para los grandes medios Esperanza Aguirre, sin olvidar el libro solidario de la última vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; pero la reedición, en castellano ahora, de las andanzas del emérito campechano sin duda eclipsan toda estrategia.

Entre tanta oferta, monárquica versus neoliberal, un servidor no duda en apostar por Mariano Rajoy, aunque sólo sea por seguir la máxima de Gracián donde la brevedad dobla la bondad de lo expuesto, y su centenar de páginas es similar al de Sun Tzu (El arte de la guerra) o Nicolás Maquiavelo (El príncipe) en cuanto a extensión. Es más, las maneras parlamentarias de Rajoy siempre me agradaron, sin entrar aquí en comportamientos políticos aún vivos, y su designación como sucesor por Aznar -frente a Rato y Mayor Oreja- fue un acierto final, igual que su propia salida anunciada, como las primarias abiertas por Rajoy; usos no cuajados en su partido.

El título de la obra de Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955) remite al manual clásico y no presenta un texto redactado como tal, sino una serie de reflexiones agrupadas en capítulos que contienen distintas ideas -entre una y veinte líneas- separadas por un símbolo gráfico incluso. Lo que resulta también poco habitual es añadir a la portada dos subtítulos largos, estos sí: uno en la parte superior, «Los secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política», y otro en la inferior, «La ciencia de la política: la persona ante el espejo del poder», nada menos.

Don Mariano (presidente, 2011-2018), licenciado en Derecho y registrador de la propiedad, ya había publicado sendas obras tras su abrupta salida del gobierno tituladas Una España mejor y Política para adultos, siendo la primera (2019) de carácter autobiográfico en su etapa como gobernante y la segunda con reflexiones del presente (2021), si bien con el triple de páginas ambas. Parte del secreto de El arte… quizá se halla en agradecimientos, donde cita a Ketty Satrústegui, compiladora de textos dispersos en varios libros o en discursos parlamentarios y otros foros.

El prólogo de Benigno Pendás, presidente de la Academia de ciencias morales y políticas, ya adelanta que esta publicación «responde a un género de literatura política» situado en «la mejor tradición del moderantismo», como corriente política decimonónica y como comportamiento para la vida parlamentaria de nuestro siglo. Rajoy, en la línea inicial de la introducción advierte, en primera persona: «Este libro no es un tratado de política (…) Este es un libro que trata de política», tras cuatro décadas de vida pública.

El texto -una constelación de microtextos- se articula en tres bloques mayores, con un total de diecisiete capítulos, y un cuarto más breve que contiene el decálogo del buen gobernante (sic) como colofón a la obra. Primero aborda los aspectos humanos de la política, incluida la corrupción o las redes sociales, para centrarse luego en pilares que requieren una atención especial (desde la Constitución hasta la tecnología, pasando por la inmigración o la corona) y finaliza con un bloque mirando hacia el exterior: orden mundial, Iberoamérica y Europa, que desemboca en el decálogo del «marianismo».

Esos diez mandamientos finales, todos de dos o tres líneas, resultan políticamente hablando un tanto buenistas («del buen gobernante», ¿moderantismo?), aunque no menos deseables y de provecho, pues la flema galaico-británica incluye cierto grado de ironía y el autor pretende, textualmente, frases cortas y fáciles de leer y entender, pero siempre reflexionando sobre cuestiones de fondo, antiguas o más modernas, o temas de política exterior y en especial sobre el futuro de Europa que nos acercan hasta la actualidad internacional.

Ahora bien, como el mismo Mariano Rajoy reconoce al inicio, ha sido incapaz de cumplir su idea primigenia de «atemporalidad» y no puede resistirse a la tentación de narrar lo experimentado, en especial lo tocante a la crisis económica heredada, del socialismo, y a los acontecimientos que se vivieron en Cataluña durante su mandato. A lo que no se refiere es a los graves sucesos pendientes de juicio que conocemos, como la policía patriótica de Fernández Díaz, entre otros con sentencia o los que acabamos de conocer sobre las leyes y haciendas de Montoro o Catalá. Buena lectura para días sin moderados.

PD: Una más que merecida felicitación para la más que librería Ramón Llull de València, reconocida con el premio nacional Librería Cultural 2025 de la Cegal y el Ministerio de Cultura.