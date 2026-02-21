El amor bajo los chopos

El laureado poeta Raúl Carbonell Sala, ha publicado El tres de Copas en la editorial Endymion Poesía. El poeta de Càrcer, hornero en origen, dejó fermentar lentamente la masa de este poemario que nos presenta ahora a sus admirados lectores, convirtiéndola en fuente nutricia de los sentimientos más profundos y bellos que el hombre puede experimentar. Es al mismo tiempo un homenaje a nuestro más ilustre poeta, Ausiàs March, de su maestría, toma prestada métrica y cadencia de los versos. Un laborioso trabajo poético muy difícil de descubrir para la mayoría de lectores, incluso para los críticos habituales.

Que esto se armonice con un torrente de sentimientos que arrastra al lector a asistir (velado por un visillo) a las vivencia del autor, que habla desde su yo poético y personal. Se abre de tal modo que podría considerarse impúdico, siendo en realidad esencialmente autentico: «Hay un enamorado y otro amado / En el teatro, el cine en la acera / Y entre estas sábanas florestas».

Podemos ver los colores del Júcar, sentir la calidez del aire mediterráneo, oler las flores de azahar, y también experimentar el sol implacable de su recordado Valdepeñas, del que podremos paladear con placer sus embriagadores vinos y gentes. Escribe un hombre que amó. «Yo quisiera decirte que te quise / Pero ya no lo siento en la boca» y que ama con todas sus fuerzas. Las mismas con las que se sumergía en las aguas siempre las mismas y diferentes del río, donde el amor adolescente se unió al lector soñador que se asomaba a las páginas de Ausiàs, como se agarraba al amante antes de abandonarlo; con desesperación y deseo.

Raúl Carbonell es poeta meticuloso y pulcro, trabajador paciente del que sabe que todo en esta vida necesita reposo para que gane en volumen y fuerza. Su extensa obra mantiene unos altos estándares de calidad no comunes en un espacio, la poesía, en que escribimos tal vez demasiados, pero en el que él, sin hacer alarde ejerce con maestría silente. Es un hombre comprometido con sus dos amados pueblos; Càrcer donde nació y vive; y Valdepeñas donde vivió y ama.

De ambos, y sobre todo de personas, cuya privacidad se respeta, va este bello libro de poemas, en el que el lector podrá experimentar en sus propias carnes, algo que es fundamental para Raúl: la vida en toda su grandeza.