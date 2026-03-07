Deu anys surant en l’oceà de l’edició en valencià
Lletra Impresa Edicions compleix una dècada en el panorama editorial en llengua pròpia des de València amb obres de referència com ‘Capvespre’
Mercè Climent i Juli Capilla
Ara fa deu anys ens llançàvem, quasi a cegues, a una aventura editorial tan improbable com incerta. Sota el segell de Lletra Impresa Edicions, publicàvem el primer llibre, Capvespre, de Josep Bertomeu Moll, una novel·la prologada ni més ni menys que per Rafael Chirbes. Un llibre que havia romàs ocult en un calaix durant almenys quatre dècades i que, gràcies a la generositat de l’autor, que ens la va confiar, vam rescatar de l’oblit com qui fa surar a la superfície un Titànic ple de tresors insòlits i meravelles literàries. En pocs mesos, la novel·la de Bertomeu va ser aclamada per la crítica de manera unànime, i el públic lector s’hi va aferrar com a un bot salvavides. Capvespre és un artefacte novel·lesc majúscul, un gegant de la narrativa que havia de marcar època, testimoni fidel i crònica social alhora del postfranquisme i la Transició viscuts per una colla d’estudiants universitaris que ho descobreixen tot: l’amor, el sexe, la política, la música, la literatura, la vida.
Amb Capvespre, que ara tornem a publicar en una edició commemorativa, amb una portada també de Lattur, amic de l’autor, hi reeixírem, en l’intent il·lusori de muntar una editorial, i en valencià! Amb aquella novel·la del desaparegut i estimadíssim Josep Bertomeu Moll vam poder surar per sobre les aigües tèrboles d’un oceà editorial com més va més agitat, convuls i devorador, en què les bèsties marines dels grans grups editorials s’ho engulen –si poden– absolutament tot. Han estat deu anys de patiments i d’equilibris quasi impossibles per fer l’empresa viable, d’aprenentatge editorial, de satisfacció i creixement personal... Veníem del món del llibre ja, com a autors, crítics o difusors de la literatura, periodistes culturals més o menys freelance, activistes per la llengua... Ens vam llançar de cap a la piscina del món editorial i ens hi vam trobar un oceà immens, ple de perills, però immensament bonic i inabastable.
De la mà de Josep Bertomeu Moll i la seua novel·la, Capvespre, els germans María José i Manolo Micó (tristament desaparegut ara fa uns mesos, i al qual volem retre-li un especial homenatge) ens van brindar l’oportunitat de traduir al valencià a Rafael Chirbes. I gràcies a la perícia narrativa, el bon gust i la destresa literària i lingüística del poeta Carles Mulet ara podem llegir en la llengua pròpia La bona lletra i Les descàrregues del caçador. Tindre aquestes novel·les en la llengua materna no només és una oportunitat sinó un acte de desgreuge i de justícia per a un escriptor valencià que sentia que els personatges de les seues novel·les s’haurien expressat en el món real d’una altra manera. Transmutar Chirbes al valencià ha estat com tornar a casa un escriptor nostre en la llengua nostra, acollir-lo entre nosaltres, fer-lo encara més propi.
Durant aquest periple editorial, de tota una dècada, ens hem trobat amb la generositat de moltes persones. Com ara Manel J. Romero, secretari de l’Associació d’Editorials del País Valencià durant anys i panys: gràcies, Manel! Hem publicat un centenar de títols i milers de còpies. Hem fet novel·la, assaig, poesia, narrativa breu, àlbums, contes per a infants i joves. El nostre catàleg el nodreixen lletraferits de la talla de Rafael Chirbes, Josep Bertomeu Moll, Francesc Bodí, Rafa Gomar, Tobies Grimaltos, Helena Carreras, Lourdes Boïgues, Gustau Muñoz, Manel Rodríguez-Castelló, Jordi Botella, Antoni Prats, Tomàs Llopis, Antoni Gómez, Josep Iborra, Enric Balaguer, Ximo Espinós, Nèstor Novell, Josep Piera... I hem fet traduccions al valencià (del castellà, portuguès, anglès i alemany) de Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Joy Harjo, Djaimilia Pereira de Almeida, Pauline E. Hopkins, Maria Teresa Horta... de la mà de Carme Manuel, Sebastià Bennasar i Lourdes Toledo, entre altres. Fins i tot ens han reconegut el treball editorial. Al Liberisliber de Besalú la traducció de Vicent Berenguer de l’obra poètica de Mário de Sá-Carneiro va ser Premi al Millor Llibre editat de poesia. I Després de l’amor, de Subhash Jaireth, en versió de Jordi Salavert, finalista en el de narrativa. A més a més, Gustau Muñoz va ser reconegut amb el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en la modalitat d’assaig per Corrents de fons. També hem desplegat una nòmina importantíssima d’autores i autors dedicats a l’àlbum i a la literatura infantil i juvenil, amb noms ben significatius com els d’Irene Verdú, Vicenta Llorca, Jaume Monzó, Anna Serra, Manel Àlamo, Miquel Lluís Muntané, Édouard Monneau, Jordi Raül Verdú... I il·lustradors com ara Daniel García Moragues, que ha proveït uns quants llibres nostres d’unes portades excel·lents; Toni Cabo, César Barceló, Helga Ambak, Sergi Olzina, Manola Roig, Rosa i Jaume Fuster Serquera...
Ens hem escampat per tot el territori de llengua compartida amb una naturalitat que fins i tot a nosaltres ens ha sorprès. Els nostres llibres es venen bé –i es lligen!– indistintament a València, Girona, Besalú, la Bisbal d’Empordà, Barcelona, Alacant, Palma, Organyà, L’Escala, Les Preses, Medinyà, Elx, Perpinyà, Guardamar del Segura... A més de la distribució homologable a qualsevol editorial per tot el territori, solem estar presents en fires d’editorials independents d’arreu de l’àmbit lingüístic, en els mercats i porrats dels nostres pobles, a les Places del Llibre de València, Alacant i Gandia, a les Trobades d’Escoles en Valencià... I enguany per primera vegada estarem amb caseta pròpia a la Fira del Llibre de València, a Barcelona per Sant Jordi i a la Setmana del Llibre en Català. Som, com tantes altres editorials valencianes amigues, la demostració fefaent que editar en valencià, amb dignitat i professionalitat, passió i rigor, no només és possible sinó que és més necessari que mai. Sí, en català/valencià. Des del Cap i Casal. I sense complexos.
Mercè Climent i Juli Capilla són els editors de Lletra Impresa Edicions
