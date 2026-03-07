«Hemos andado muchos caminos, olvidado muchas palabras desde entonces, / hemos ignorado el rigor de las heladas, las piedras y los árboles que soportan el peso de la noche, / lamentándose a veces -es el amor, decían- / mientras el viento arañaba los restos del crepúsculo». Y unas estrofas antes: «¿Quién eres? Te descubro / precipitándote en la duración / que no dura…». Fragmentos de Otra escena. Profanación(es), libro de Jenaro Talens de 1975. Desde mucho antes yo había empezado a leer al que es para mí uno de nuestros más imprescindibles poetas contemporáneos. Al principio no entendía nada de lo que leía suyo. Recuerdo El vuelo excede el ala (1973). Ni papa. Me resignaba a esa dificultad mía para introducirme como un intruso en la profundidad -nunca supe si transferible- de un poema. Poco a poco fui superando esa timidez y ahora sé distinguir lo que hay de verdad y de engañifa en las primeras sílabas de un verso. Si se cae un acento, no el poema sino el libro entero se derrumba, escribía Edmond Jabès. Por eso, tal vez, me abstengo de esa poesía que sólo hace que mirarse el ombligo, como si el ombligo de nadie fuera en sí mismo el centro del mundo.

Mañana es siempre todavía

Ahora regresa Jenaro Talens con La velocidad de la sombra, una antología de sus poemas escritos entre 2018 y 2024. Si antes -casi en sus comienzos- se preguntaba sobre sí mismo, ahora el tiempo es otro y seguramente tan distinto: «Seis décadas después, ya no hay memoria, / sino un frágil presente que se desmorona». El paso del tiempo, implacable, sin condescendencia de ninguna clase, en este libro cuya escritura viene del sosiego, de la mirada a un pasado que se resiste a desaparecer aunque ya no sea el mismo, de una arboleda que aún no era bosque cuando empezaron los primeros incendios y dejaron a su paso un manto de ceniza y los primeros claros. El tiempo no existe sino sus representaciones y el lenguaje que lo convierte en símbolo: «Silencioso y rebelde, el lenguaje fue siempre un subterfugio para fingir que tuve una morada». Al paso de las estaciones se levanta el andamiaje de un regreso imposible a lo que fue la infancia. Imposible en su misma inexistencia. Reconocerse en esa imposibilidad («la ausencia de los paraísos»), pero no en los hallazgos del poema. Vivir el espacio doméstico en el poderoso andamiaje de la escritura. Establecer las treguas que hagan falta entre la parte más luminosa del poema y sus sombras. Tal vez sea eso este libro de lectura (in)felizmente inacabable. Volver al principio de ese final que es toda lectura y esta más que a lo mejor ninguna otra. Seguro que entonces, cuando mi reconocida torpeza de lector de versos, ya andaban los de Jenaro Talens en el lugar que la literatura reserva no a quienes inventan refugios sino a quienes los destruyen porque saben que la vida -como escribirla- es el complejo oficio de sobrevivir en la intemperie.

Y Antonio Machado. Siempre. Casi en cada página. Por qué no lo leen los poetas de ahora. Y de repente, me encuentro con la música. Ya no la de dentro sino la de fuera del libro. «Hoy es siempre todavía», claro que sí. Pero también lo es a su manera pop el canto a la duración de Aphrodite’s Child en su Spring, Summer, Winter and Fall que, también a la manera de los viejos rockeros que se toman un descanso, aparece aunque no se nombre en La velocidad de la sombra. Y qué satisfacción -en esa línea de tiempos sucesivos- descubrir en estas páginas bellísimas el aire de esa poesía expresionista que tanto ama el poeta que a la vez lee y escribe. Aquí la presencia de mi siempre necesario Georg Trakl, sobre el que hace más de medio siglo intenté inútilmente escribir algo en que se hiciera posible el sueño de Ludwig Wittgenstein, su incógnito mecenas: conocer al poeta austriaco antes de que se muriera, a tope de morfina, en un inclemente puerto de Cracovia: «Y en el juncal resuenan quedamente las oscuras flautas/ del otoño». Decir que, cuando llegó el filósofo, Trakl acababa de morir.

Regreso al principio. La lumbre del poema. Enfrente la sombra. Ese «combate de la niebla y la luz». El tiempo, su representación en algo que podría parecerse a la añoranza si estuviésemos hablando del cinismo. Todo lo contrario. Vivir en la verdad de la escritura. Saberse en esa intimidad sin miedo a que los vientos soplen fuerte a través de las ventanas de la casa. La luminosa claridad de una vejez que, se arrepienta o no de lo que ha sido antes, sabe que ahora lo que toca es vivirse dentro de la escritura, que ahí tal vez la evitabilidad de la muerte porque la muerte y la vida forman parte en el poema del lugar, oscuro sí, pero donde no se ahoga la esperanza: «Hace ya muchos años que aprendió el oficio de la/ ancianidad». No ha perdido Jenaro Talens aquel «fervor poético adolescente» al que aludía en sus palabras de presentación a Poesía expresionista alemana (1981), donde escribía -con Ernst-Edmund Keil y la colaboración de Vicente Forés- sobre Ernst Stadler, Georg Heym y el mismo Georg Trakl al que antes se hacía aquí una tan justa como devota referencia. El tiempo no existe y en esa negación se imprime el sentido de un viaje que transcurre de la luz a la sombra como el poeta de Collioure en su lento regreso a los veranos azules de la infancia: ligero de equipaje, como yo mismo he viajado en la lectura de este libro, un libro que se asume a sí mismo desnudo a la intemperie pero que no renuncia a la seguridad de que mañana es siempre todavía: «La luz rasga la niebla / y susurra en su oído: / no te rindas, resiste». Ahí la poesía que leo. La otra se la cedo gratis a quienes disfrutan leyendo o escribiendo sobre lo bonito que es el mundo, sobre el ombligo y esas cosas… En fin.