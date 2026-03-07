Morts en vida en la ciutat de Beirut
Roser Miquel explica el conflicte del Líban amb ulls europeus i sensibilitat siriana
Daniel P. Grau
Com que ja tinc una edat —o dues, que diria el meu fill Pau—, he viscut la televisió amb només dos canals, els de la televisió pública espanyola: Eukal Telebista i TV3 van començar a emetre el 1983; Radiotelevisió Valenciana i les privades, el 1989. Crec que el meu primer record d’un Telediario és veure’l obrir amb el conflicte del Líban. No sé ni quin any era. Cada dia s’hi repetien imatges d’un Beirut en ruïnes: destrucció, morts, misèria. Al final, com sol passar, tot resultava tan repetitiu que crec que ja ni m’impactava.
Els esdeveniments relativament recents, però, m’han fet reprendre l’interès —crec que mai no l’he perdut del tot, però, malauradament, darrerament els conflictes bèl·lics sembla que es multipliquin i ja no saps ni cap on mirar— i, tot i que ben probablement un estudi acadèmic m’hauria pogut donar més pistes analítiques per a entendre la situació, he preferit començar d’una manera relativament més relaxada, amb la novel·la Entre Beirut i tu, de Roser Miquel.
És una obra relativament breu, de poc més de cent cinquanta pàgines i vint-i-vuit capítols que es llegeixen en uns minuts, amb una trama inicial no gaire complicada: Rita, una arqueòloga de Barcelona de trenta-vuit, anys treballa desenterrant una necròpoli fenícia al sud del Líban. Sobreviu a un atemptat suïcida que executa Mahmud, un jove palestí, fill d’Ibraïm i de Nur, germà d’Abdul·lah i de Iussuf.
Les històries d’aquests personatges, i d’alguns altres —especialment el vell Suleiman, que és, en certa manera, el punt de confluència de tots plegats— es van entrellaçant en una trama dominada per algunes sensacions duríssimes, que em sembla que podrien resumir-se amb la citació d’un parell de frases: «En aquest país la pau és tan fina com un cabell», diu un dels personatges a l’inici; més endavant, Ibraïm, en un dels capítols en què reflexiona en primera persona —i n’hi ha uns quants al llarg del llibre, gairebé sempre acompanyat pels efluvis de l’àrac en què es refugia—, afegeix:
«A la tele un locutor explica l’enterrament dels parlamentaris, morts fa tres dies en un atemptat a Beirut. L’enterrament del meu fill, no és notícia? Nosaltres ja estem enterrats, enterrats vius des de fa més de setanta anys».
Certament, m’atreviria a dir que aquesta sensació de mort en vida és la que plana de manera insistent per tota la novel·la. Hi regna la resignació. Ara bé, com passa sovint tant en la vida com en la ficció, enmig de tanta desgràcia, nascuda entre les bombes, també hi trobem alguna història d’amor, com ara la que hi ha entre Rita i el doctor Shawn, un metge nord-americà que sembla que ha fugit de la rutina del seu Boston natal per reviure entre la destrucció de Beirut. També hi ha la Mariam, i a la llunyania la Barcelona en què viuen el pare i la mare de Rita, sempre preocupats pel que pugui passar a la seva filla. Uns han d’aprendre a conviure amb la guerra en directe i uns altres a distància:
«Viure una guerra és un malson, però si segueixes el seu ritme aprens estratègies per suportar-la. És l’instint humà de supervivència, suposo: penses que no et tocarà a tu, aprens a quina hora cauen les bombes i t’amagues, coneixes els llocs on pots trobar menjar, tabac o gasolina; quan hi ha connexió truques als amics i respires en sentir que responen; quan et prens una cervesa fresca és més bona que mai; quan fas l’amor tremoles i gaudeixes de sentir-te tan viva».
El títol del llibre de Roser Miquel beu en el poema de Mahmud Darwix Entre Rita i els meus ulls… un rifle, que l’autora cita en l’endreça inicial. Segons el meu amic Josep Aleixandre, de qui em refio, és un dels poemes més bonics de la lírica àrab contemporània i jo, que soc molt atrevit, us n’ofereixo una traducció al català feta a partir de la versió anglesa —malauradament, no sé àrab—:
Entre Rita i els meus ulls… un rifle.
Qui coneix Rita s’agenolla i prega
a la divinitat dels seus ulls de mel.
Vaig omplir de petons Rita quan era jove
i recordo com se’m va acostar
i com li cobria les trenes amb el braç
Recordo Rita com l’ocell que recorda el seu rierol.
Entre nosaltres hi ha un milió d’ocells i d’imatges,
i milers de trobades
I contra tot això… un rifle...
Tots aquests conflictes són molt difícils de pair i més encara d’entendre —o com a mínim a mi em costen molt d’entendre. Tendim, amb massa facilitat, a dividir els actors entre bons i dolents, sovint amb la informació més o menys parcial, més o menys interessada, que ens arriba des dels mitjans de comunicació. Jo solc acabar pensant que ni tots són tan bons com els pinten ni tots tan dolents com ens els fan veure. Al capdavall, a tot arreu hi ha gent bona i a tot arreu hi ha gent dolenta. Només hem de pregar perquè els primers dominin sobre els segons, que és el missatge que em queda després de llegir el llibre de Roser Miquel.
