Nueve minutos para detener el tiempo: el secreto del 'Adaggieto' de la quinta de Mahler

Si hay una quinta sinfonía capaz de equiparse a la trascendencia y alcance con la de Beethoven -sus cuatro acordes iniciales son uno de esos motivos musicales reconocibles por todo tipo de oyentes- es, sin duda, la compuesta por Gustav Mahler en 1902; una composición marcada por el encuentro del compositor con la muerte un año antes, cuando sufrió una hemorragia intestinal, cuyo desenlace casi fue letal. No lo esconde en la música, puesto que la sinfonía abre con una marcha fúnebre, toda una declaración de intenciones por parte del compositor austriaco, quien, una vez más, hace de un lenguaje musical denso, arrebatado y sin apenas un respiro en el viaje emocional de la obra con una orquesta en sus máximos. Marca Mahler, simplemente.

En cambio, su cuarto movimiento, el "Adaggieto", rompe el frenesí de la sinfonía, sobre todo tras el gran scherzo o tercer tiempo, el más largo de todos, para dar paso a una partitura marcada por la fragilidad y la intimidad; dos elementos con los que Mahler consigue crear, posiblemente, uno de los fragmentos musicales más excelsos de la historia de la música. Sirve, además, para inaugurar el tercer arco de la sinfonía. El primero lo forman el primer y segundo movimiento, mientras que el tercero -el scherzo- funciona por sí mismo.

Crítica y público coinciden en denominarlo como uno de los grandes éxitos del compositor. Según el director de orquesta Willem Mengelberg, la música del "Adaggieto" es “una declaración de amor, sin palabras” a Alma, la mujer del compositor, alentando una historia, nunca confirmada por Mahler, de que esta música estaba dedicada a ella. “Te agarra el corazón y te lo deja reventado”, escribían hace una década en el portal especializado ‘Un día, un disco’. “Tan conmovedoramente hermosa como si toda mi vida interior estuviera descrita”, escribía un usuario en un foro musical. A la trascendencia del "Adaggieto", interpretado en muchas ocasiones como una pieza independiente, contribuyeron su aparición en la película Muerte en Venecia de Visconti en su inicio y final; y su interpretación en el funeral de Robert Kennedy en 1968, dirigido por el siempre excelso Leonard Berstein.

Volviendo a la música, el "Adaggieto" basa gran parte de su intimidad y delicadeza en la elección orquestal de Mahler, quien acostumbrado a desplegar todo el potencial de la orquesta, silencia a los vientos y la percusión para centrar el foco en las cuerdas -su sonoridad uniforme, sin timbres que consigan sobresalir genera un espacio sonoro suspendido, en el que todos los intérpretes tienen una misma respiración- y el arpa, con un acompañamiento delicado, siempre presente. El aura intimista es perceptible desde el inicio, con un arranque desde el niente, y hasta el final, con una música in decrecendo hasta desaparecer de nuevo. Eso no impide que, a lo largo de sus más de nueve minutos, la música tenga una direccionalidad y progresión constantes, con modulaciones incesantes, hasta alcanzar el vibrante forte con el tutti de la orquesta de cuerdas.

El movimiento está estructurado en tres partes -con la habitual forma ABA’- y tiene muchos de los elementos propios de la música romántica, como el rubato o variabilidad del tempo con el objetivo de aumentar la expresividad. A nivel melódico destaca su motivo inicial con su cabeza (o inicio) a contratiempo, presentado ya en el tercer compás y conformado por cinco notas -tres corcheas, una negra y una negra con puntillo- que Mahler va modificando melódica y rítmicamente a lo largo de todo el movimiento. Su irresolución melódica -queda como suspendido desde su primera aparición- deja la música continuamente en suspense; cada nota pesa y dota de direccionalidad a toda la composición. A ello contribuyen también los cromatismos recurrentes, tanto melódicos como armónicos, y las apoyaturas recurrentes. La sensación es de una continua irresolución -parece indefinida- que se intensifica en la segunda sección, la B, en la que Mahler evita toda cadencia conclusiva. Está todo perfectamente construido para dirigir al oyente a la gran resolución, el punto culminante, que se vuelve mucho más apreciable y deliciosa debido a toda la partitura precedente. El final, la reexposición (A’), repite el fragmento inicial, aunque con variante; y sirve, sobre todo, para ir desensamblando todo lo construido hasta desaparecer.

Las mejores interpretaciones de la pieza son aquellas que dan peso a cada nota y las frases se encadenan casi sin espacios, aunque la música respira junto al que la escucha. Es lo que da intensidad y expresividad a esta partitura. Bernstein lo consiguió gracias a su “entrega absoluta” en 1968, dando otra dimensión al "Adaggieto". De todas las versiones interpretadas, la de Claudio Abbado, al frente de la Orquesta del Festival de Lucerna en 2004, es una de las de escucha obligatoria; y su grabación con la de Berlín, disponible en todas las plataformas.

Sir Mark Elder durante un concierto en Les Arts / Levante-EMV

A principios de enero, el público valenciano pudo disfrutar de una gran interpretación de la sinfonía con la siempre excelente interpretación de la Orquesta de la Comunitat Valenciana, bajo la batuta de Mark Elder. Su Mahler fue “implacable y directo”, según el crítico de Levante-EMV Justo Romero. “Con un latido rítmico y emocional que no decaería [... ni siguiera en el melodioso y viscontiano Adaggieto estuvo expresado -, añadía- con una cuadratura métrica que no impidió -sino todo lo contrario- que las cuerdas -incluido el coprotagonismo del arpa- se explayaran en su mágica acústica”. Nueve minutos de una absoluta belleza. Nueve minutos en los que se detiene el mundo. Quizá el triunfo de la música más apolínea jamás creada; pero esa es la opinión de un servidor.