Biografia
Raimon, el dubte existencial
El llibre sobre Raimon que ha escrit Miquel Alberola té un aire de memòries, de confessió personal veraç. Té voluntat d’obra definitiva, perquè ho diu tot i tot ho explica. L’autor de Xàtiva es presenta no com un cantant polític, «ni com a causa ni com a vocació», encara que la seua obra sí que «té efectes polítics en el sentit que injecta sociologia a tot el que canta»
Josep Palomero
El 28 de maig de 2017 Raimon va cantar Al vent per última vegada en el Palau de la Música Catalana, la darrera actuació amb què va tancar voluntàriament la seua vida professional. Els aplaudiments d’admiració i gratitud del públic van durar molts minuts, tots els minuts del món n’eren pocs. El meu amic Antoni Batista i jo vam anar a felicitar-lo. El vam trobar en una escala abans d’arribar al camerino, on l’esperaven uns quants íntims. Devia estar emocionat, però ens va dir sense subterfugis que havia decidit retirar-se per tres raons: perquè Annalisa i ell ja no tenien edat de rodar pel món, amunt i avall, com havien fet tota la vida; perquè l’ambient de la cançó havia canviat molt, i perquè la política s’havia tornat molt estranya. Li vam donar un abraç, el vam deixar tranquil i amb Àfrica, la companya de Toni, vam anar a sopar. Després, ells van enfilar cap a Torredembarra i jo cap a l’hotel.
Aquell diumenge de primavera Raimon havia posat punt i final conscientment a la seua carrera, que no haguera pogut exercir sense la complicitat, el suport, la col·laboració i els consells de la seua esposa, Annalisa Corti, plenament dedicada a ell. Al llarg de la seua vida junts n’han passat de tots els colors, tant de caràcter íntim, personal i familiar, com els derivats del fet d’haver-se convertit en un referent per a un sector de la societat que, durant molts anys, comptaven amb un recital de Raimon per a testimoniar i afirmar un projecte democràtic, nacionalista i d’esquerres. Raimon era la moneda de la sort perquè una convocatòria, un projecte, tinguera èxit.
Però la tesi fonamental del llibre de Miquel Alberola és una altra. Producte d’una llarga sèrie de conversacions amb el protagonista, de la lectura es desprén que Raimon, en contra de la percepció general, no ha sigut un cantant polític «ni com a causa ni com a vocació, però la seua obra té efectes polítics en el sentit que injecta sociologia a tot el que canta. Les seues cançons reflecteixen inquietuds i problemes col·lectius». En efecte, tant per la seua ideologia com per la seua adhesió voluntària a causes nobles, Raimon ha sofrit els atacs de la dictadura i el desinterés de la democràcia. La seua obra inclou fonamentalment dos vectors: cançons d’amor i cançons de lluita, més una tercera magnitud: la recuperació dels clàssics, en especial Ausiàs March.
Quan el jove llicenciat en Història es va llançar sense paracaigudes a ser cantant, tenia poques cançons, encara haguera pogut recular i dedicar-se a la docència i a la investigació. Però Fuster li va fer de rampa de llançament a Barcelona i va publicar la seua primera biografia. Quan va gravar Diguem no, l’himne generacional antifranquista, la dictadura va sospitar que podia ser el rent que faria pujar la massa i hi hauria pa per a tots. La censura li va prohibir lletres, va suspendre recitals, li va bloquejar els moviments i el va allunyar del seu públic natural. En conseqüència, es va haver d’obrir camí en escenaris d’arreu el món on, partint dels de París, va actuar en universitats, sales i teatres europeus, americans i japonesos. En canvi, a Espanya va sofrir reiteradament prohibicions i multes governatives, en especial al País Valencià i en particular a València.
Per als admiradors de Raimon que vulguen conéixer amb detall l’evolució del cantant de Xàtiva, el llibre d’Alberola té un aire de memòries, de confessió personal veraç. És una obra imprescindible, definitiva, perquè ho diu tot i tot ho explica. Alberola és un periodista rigorós, que ha documentat cada dada, cada detall, cada matís. No fa afirmacions en el buit, no toca d’orella, sap molt bé la partitura. Descriu la ruta biogràfica de Raimon tenint en compte el seu context vital, els seus dubtes professionals, l’ambient de la cançó, els vaivens de la discografia i la conjuntura política, que tant l’han marcat a pesar seu, com va precisar Vázquez Moltalbán: «Els seus recitals adquireixen un caràcter de manifestació política que, sovint, distorsiona el seu treball de músic i cantant o el simplifica com un accessori atiador d’energies en confrontació.”
El llibre és un text construït a cavall del periodisme informatiu i el reportatge literari. Consta de quatre extensos i detallats capítols que contenen entre sis i huit epígrafs. En el primer coneixem els orígens familiars, l’escolarització local, la Xàtiva pobra on acaba l’horta i comença el secà, la Xàtiva castigada pels Borbons i, en un flashback, l’autor ens trasllada al 12 de febrer de 1939, data del criminal bombardeig de l’estació de tren per l’Aviazione Legionaria. Pugem amb el jove universitari en la Vespa que circula de cara al vent, origen modest d’una cançó apoteòsica que es convertirà en un himne. Ací Alberola, com en altres parts de la redacció, accelera a base de frases simples característiques del periodisme: «El vent pega a la cara de Ramon, el despentina. Ell està abstret. Encapsulat en si mateix. Va tramant alguna cosa tot el camí. L’activitat al seu cervell és intensa».
En el segon capítol Raimon, foragitat de l’Espanya negra, es guerreja en escenaris europeus amb la brúixola d’Annalisa Corti, i triomfa allà on actua. És un cantant que no s’ha cuit en cap motle. «Ha hagut d’inventar-se el seu ofici fora del canon. (...) Cantar en català és la raó de seguir cantant». Un cantant audaç que s’atreveix a musicar poemes d’Espriu, identitat per damunt de tot.
El cantant ja ha assolit plena consciència per a enfilar el recte camí que Alberola dibuixa en el tercer capítol, en què destaca la musicació de poemes de March i d’altres clàssics. La selecció que Raimon va fer de March té un mèrit excepcional perquè es tracta d’un poeta hermètic i complex, l’obra del qual ha circulat exclusivament per determinats ambients cultes, i Raimon l’ha fet arribar al públic, així com a altres poetes i narradors de la literatura catalana i valenciana del Cinc-cents i del Sis-cents. L’any setanta Raimon va cantar als Estats Units i amb Pete Seeger va projectar una gira per Espanya que no va ser factible. L’any següent va rodar per Itàlia, l’Argentina, Uruguai i Xile. De retorn a casa, topava amb el mur de les prohibicions. En la transició es va posar en marxa «la maquinació anticatalanista» que va criminalitzar Raimon, emparat només per les universitats fins que el Botànic va governar en la Generalitat i el president Ximo Puig li va concedir l’Alta Distinció i el va ingressar en l’Orde de Jaume I. La gira de vint recitals amb capicua a València va ser l’anunci d’un acomiadament.
L’últim capítol m’ha fet la impressió de ser el més íntim, ja que veiem un Raimon que, fidel al seu laberint existencial, està fet una mar de dubtes. Com a compositor és víctima d’indecisions, creu que el públic l’ha perdut com a referent, ha passat temporades en blanc, està fora dels escenaris, la desaparició dels amics crea un buit insondable al seu voltant: s’han mort Gisbert, Vázquez Montalbán, Alfaro, Fuster. Quan tot s’acaba li plouen premis i distincions, que acumula als que ha rebut al llarg de la seua carrera, fins que l’Ajuntament de Xàtiva planeja l’homenatge peremptori que serà el CRAC de les clarisses, un projecte ple de dificultats i de remolins, com ha sigut sa vida.
Alberola, amb la seua gràcia plena de metàfores, ha escrit el llibre definitiu sobre la figura irrepetible d’un cantant perseguit per la política i aclamat per les masses.
